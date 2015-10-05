Форуми / Все про гроші: інші

коли 17-20 річні хлопці закриті в межах периметру забору ВВНЗ розказують байки, як там, за забором «простий хлопак без освіти» за півроку став дуже багатим, і майже законно, то здавалось , що ось я випущусь з ВВНЗ, всі дороги для мене відкриються, і я теж легко стану багатим. І головне швидко. Таке дійсно було. В мріях

каждый день это слышу от 17-20ти летних. У них прямо мания на лёгкие деньги. Не помню чтобы я о таком мечтал. Всё что я хотел до 30лет было нематериальное. Ну мож кроме машины и кнопочного телефона. Только потом задумался почему при з/п 3куе я живу в аренде? интересно что коллеги получали и больше, покупали тачки по 50куе но тоже жили в аренде. Зато Каждый день обедали в ресторане а на праздники/дни рождения летали на Кипр и подальше. Я себе только Крым позволял 3-4 раза за лето по 7 дней и пару раз зимой.

Це ще пів біди. Я досі згадую як "воно само прийшло", а я його не побачив.

В доісторичні часи, коли можна було 1 BTC на своїй відеокарті десь за місяць намайнити я закинув це через тиждень як неперспективне зайняття.



І таких можливостей чимало було є і буде... Це ще пів біди. Я досі згадую як "воно само прийшло", а я його не побачив.В доісторичні часи, коли можна було 1 BTC на своїй відеокарті десь за місяць намайнити я закинув це через тиждень як неперспективне зайняття.І таких можливостей чимало було є і буде...

я летом 2008 на форексе 100уе в день зарабатывал. Нашел валютную пару которая днем движется в одну сторону, а ночью в другую и программу советчик (сейчас бы ее назвали ботом) покупающую/продающую. Но осенью когда начался кризис на форексе что то сломалось и по маржин колу я потерял 20куе за 3 дня. Больше чем заработал (я этим недолго занимался). Это было протрезвление что легкие деньги в мышеловке. В последствии все кто обещали легкую работу за жирные деньги оказывались пи3доboламu. К счастью я на такое уже не вёлся.

Шаман не проходимец

Он глашатай соросовской синагоги

Пиво просто в Праге подорожало

А пост во славу и с яростным гневом в кронах а не валюте

Поэтому надо гадить по 8 постов на странице

Не проходимец.

Он, похоже, из искренне верующих в свою "МИССИЮ".

Именно так, большими буквами.

Но при этом считает, что он должен вдохновлять других.



См. с 1:12:40. Почему-то ссылка с привязкой по времени не срабатывает.

"Я ваша мысль, а мысль уюивать нельзя".



Перші 2 курси, поки не почали літати, годували таким, що від столової за 100 метрів воніще стояло. Були буквально голодні. А за забором Харків, де у когось грошей повно, а у когось злидні. Добре хоч на гоп-стоп не скотився, а одногрупники промишляли))

Согласен, 90-е для поростков и молодёжи были те ещё.
И это сильно сказалось на последующем развитии Украины.
90-е и для взрослых были очень тяжёлыми, но взрослые всё же были уже сформировашиееся люди, а подростки только определялись в жизни.

Согласен, 90-е для поростков и молодёжи были те ещё.

И это сильно сказалось на последующем развитии Украины.

...... ....... Только потом задумался почему при з/п 3куе я живу в аренде? интересно что коллеги получали и больше, покупали тачки по 50куе но тоже жили в аренде. Зато Каждый день обедали в ресторане а на праздники/дни рождения летали на Кипр и подальше. Я себе только Крым позволял 3-4 раза за лето по 7 дней и пару раз зимой.......

А вот это интересно.

Перші 2 курси, поки не почали літати, годували таким, що від столової за 100 метрів воніще стояло. Були буквально голодні. А за забором Харків, де у когось грошей повно, а у когось злидні. Добре хоч на гоп-стоп не скотився, а одногрупники промишляли)) Перші 2 курси, поки не почали літати, годували таким, що від столової за 100 метрів воніще стояло. Були буквально голодні. А за забором Харків, де у когось грошей повно, а у когось злидні. Добре хоч на гоп-стоп не скотився, а одногрупники промишляли))

Согласен, 90-е для поростков и молодёжи были те ещё.

И это сильно сказалось на последующем развитии Украины.

90-е и для взрослых были очень тяжёлыми, но взрослые всё же были уже сформировашиееся люди, а подростки только определялись в жизни. Согласен, 90-е для поростков и молодёжи были те ещё.И это сильно сказалось на последующем развитии Украины.90-е и для взрослых были очень тяжёлыми, но взрослые всё же были уже сформировашиееся люди, а подростки только определялись в жизни.

