#<1 ... 856857858859> Додано: Вів 02 гру, 2025 15:10 Hotab написав: коли 17-20 річні хлопці закриті в межах периметру забору ВВНЗ розказують байки, як там, за забором «простий хлопак без освіти» за півроку став дуже багатим, і майже законно, то здавалось , що ось я випущусь з ВВНЗ, всі дороги для мене відкриються, і я теж легко стану багатим. І головне швидко. Таке дійсно було. В мріях коли 17-20 річні хлопці закриті в межах периметру забору ВВНЗ розказують байки, як там, за забором «простий хлопак без освіти» за півроку став дуже багатим, і майже законно, то здавалось , що ось я випущусь з ВВНЗ, всі дороги для мене відкриються, і я теж легко стану багатим. І головне швидко. Таке дійсно було. В мріях каждый день это слышу от 17-20ти летних. У них прямо мания на лёгкие деньги. Не помню чтобы я о таком мечтал. Всё что я хотел до 30лет было нематериальное. Ну мож кроме машины и кнопочного телефона. Только потом задумался почему при з/п 3куе я живу в аренде? интересно что коллеги получали и больше, покупали тачки по 50куе но тоже жили в аренде. Зато Каждый день обедали в ресторане а на праздники/дни рождения летали на Кипр и подальше. Я себе только Крым позволял 3-4 раза за лето по 7 дней и пару раз зимой. Дюрі-бачі написав: Hotab написав: Я років до 30 вірив що «само» якось прийде багатство)) Я років до 30 вірив що «само» якось прийде багатство))

Це ще пів біди. Я досі згадую як "воно само прийшло", а я його не побачив.

В доісторичні часи, коли можна було 1 BTC на своїй відеокарті десь за місяць намайнити я закинув це через тиждень як неперспективне зайняття.



І таких можливостей чимало було є і буде... Це ще пів біди. Я досі згадую як "воно само прийшло", а я його не побачив.В доісторичні часи, коли можна було 1 BTC на своїй відеокарті десь за місяць намайнити я закинув це через тиждень як неперспективне зайняття.І таких можливостей чимало було є і буде...

я летом 2008 на форексе 100уе в день зарабатывал. Нашел валютную пару которая днем движется в одну сторону, а ночью в другую и программу советчик (сейчас бы ее назвали ботом) покупающую/продающую. Но осенью когда начался кризис на форексе что то сломалось и по маржин колу я потерял 20куе за 3 дня. Больше чем заработал (я этим недолго занимался). Это было протрезвление что легкие деньги в мышеловке. В последствии все кто обещали легкую работу за жирные деньги оказывались пи3доboламu. К счастью я на такое уже не вёлся. каждый день это слышу от 17-20ти летних. У них прямо мания на лёгкие деньги. Не помню чтобы я о таком мечтал. Всё что я хотел до 30лет было нематериальное. Ну мож кроме машины и кнопочного телефона. Только потом задумался почему при з/п 3куе я живу в аренде? интересно что коллеги получали и больше, покупали тачки по 50куе но тоже жили в аренде. Зато Каждый день обедали в ресторане а на праздники/дни рождения летали на Кипр и подальше. Я себе только Крым позволял 3-4 раза за лето по 7 дней и пару раз зимой.я летом 2008 на форексе 100уе в день зарабатывал. Нашел валютную пару которая днем движется в одну сторону, а ночью в другую и программу советчик (сейчас бы ее назвали ботом) покупающую/продающую. Но осенью когда начался кризис на форексе что то сломалось и по маржин колу я потерял 20куе за 3 дня. Больше чем заработал (я этим недолго занимался). Это было протрезвление что легкие деньги в мышеловке. В последствии все кто обещали легкую работу за жирные деньги оказывались пи3доboламu. К счастью я на такое уже не вёлся. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 02 гру, 2025 15:35, всього редагувалось 7 разів. Wirująświatła

Додано: Вів 02 гру, 2025 15:10

Шаман не проходимец

Он глашатай соросовской синагоги

Пиво просто в Праге подорожало

А пост во славу и с яростным гневом в кронах а не валюте

Поэтому надо гадить по 8 постов на странице

Не проходимец.

Он, похоже, из искренне верующих в свою "МИССИЮ".

Именно так, большими буквами.

Но при этом считает, что он должен вдохновлять других.



См. с 1:12:40. Почему-то ссылка с привязкой по времени не срабатывает.

"Я ваша мысль, а мысль уюивать нельзя".



Додано: Вів 02 гру, 2025 15:26
барабашов
Шаман не проходимец
Он глашатай соросовской синагоги
Пиво просто в Праге подорожало
А пост во славу и с яростным гневом в кронах а не валюте
Поэтому надо гадить по 8 постов на странице
Не проходимец.
Он, похоже, из искренне верующих в свою "МИССИЮ".
Именно так, большими буквами.
Но при этом считает, что он должен вдохновлять других.

См. с 1:12:40. Почему-то ссылка с привязкой по времени не срабатывает.
"Я ваша мысль, а мысль уюивать нельзя".

P.s. Кто-то научился жаловаться.

Перші 2 курси, поки не почали літати, годували таким, що від столової за 100 метрів воніще стояло. Були буквально голодні. А за забором Харків, де у когось грошей повно, а у когось злидні. Добре хоч на гоп-стоп не скотився, а одногрупники промишляли)) Перші 2 курси, поки не почали літати, годували таким, що від столової за 100 метрів воніще стояло. Були буквально голодні. А за забором Харків, де у когось грошей повно, а у когось злидні. Добре хоч на гоп-стоп не скотився, а одногрупники промишляли))

Согласен, 90-е для поростков и молодёжи были те ещё.

И это сильно сказалось на последующем развитии Украины.

Додано: Вів 02 гру, 2025 15:31
Hotab написав: ЛАД
Перші 2 курси, поки не почали літати, годували таким, що від столової за 100 метрів воніще стояло. Були буквально голодні. А за забором Харків, де у когось грошей повно, а у когось злидні. Добре хоч на гоп-стоп не скотився, а одногрупники промишляли))

Согласен, 90-е для поростков и молодёжи были те ещё.
И это сильно сказалось на последующем развитии Украины.
90-е и для взрослых были очень тяжёлыми, но взрослые всё же были уже сформировашиееся люди, а подростки только определялись в жизни.

...... ....... Только потом задумался почему при з/п 3куе я живу в аренде? интересно что коллеги получали и больше, покупали тачки по 50куе но тоже жили в аренде. Зато Каждый день обедали в ресторане а на праздники/дни рождения летали на Кипр и подальше. Я себе только Крым позволял 3-4 раза за лето по 7 дней и пару раз зимой.......

А вот это интересно.

И почему? А вот это интересно.И почему? ЛАД 2 Повідомлень: 37776 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5376 раз. Подякували: 4878 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 гру, 2025 15:53 ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД

Перші 2 курси, поки не почали літати, годували таким, що від столової за 100 метрів воніще стояло. Були буквально голодні. А за забором Харків, де у когось грошей повно, а у когось злидні. Добре хоч на гоп-стоп не скотився, а одногрупники промишляли)) Перші 2 курси, поки не почали літати, годували таким, що від столової за 100 метрів воніще стояло. Були буквально голодні. А за забором Харків, де у когось грошей повно, а у когось злидні. Добре хоч на гоп-стоп не скотився, а одногрупники промишляли))

Согласен, 90-е для поростков и молодёжи были те ещё.

И это сильно сказалось на последующем развитии Украины.

90-е и для взрослых были очень тяжёлыми, но взрослые всё же были уже сформировашиееся люди, а подростки только определялись в жизни. Согласен, 90-е для поростков и молодёжи были те ещё.И это сильно сказалось на последующем развитии Украины.90-е и для взрослых были очень тяжёлыми, но взрослые всё же были уже сформировашиееся люди, а подростки только определялись в жизни.

у меня 90е был лучший период в жизни. точнее с 1991 по 1995. потом тоже стало тяжело. в 13-14 жизнь воспринимается как квест. Всё увлекательно и интересно. 1я депрессия накатила в 17 во время зимней сессии. Я ох...л от тех ощущений. Это был переход во взрослую жизнь. у меня 90е был лучший период в жизни. точнее с 1991 по 1995. потом тоже стало тяжело. в 13-14 жизнь воспринимается как квест. Всё увлекательно и интересно. 1я депрессия накатила в 17 во время зимней сессии. Я ох...л от тех ощущений. Это был переход во взрослую жизнь. Wirująświatła

Додано: Вів 02 гру, 2025 20:47
Нейропластичность (нейропластика) — это способность мозга изменять свою структуру, функции и связи между нейронами на протяжении всей жизни в ответ на опыт, обучение, травмы, болезни или изменения окружающей среды. Это фундаментальное свойство нервной системы, которое опровергает старое представление, что мозг взрослого человека «фиксирован» и не может меняться.



### Основные виды нейропластичности



1. **Структурная (морфологическая)**

- Рост новых дендритов и аксонных окончаний

- Образование новых синапсов (синаптогенез)

- Увеличение/уменьшение количества синапсов (синаптический прунинг)

- Рост новых нейронов (нейрогенез) — особенно в гиппокампе и обонятельной луковице

- Изменение толщины коры, объёма серого и белого вещества



2. **Функциональная**

- Перераспределение функций между областями мозга (например, после инсульта здоровая половина мозга берёт на себя функции повреждённой)

- Усиление или ослабление существующих синапсов (долговременная потенциация LTP и депрессия LTD)



3. **По возрастным периодам**

- Критические/сенситивные периоды (раннее детство — пластичность максимальна)

- Взрослая пластичность (меньше по объёму, но всё равно очень значима)



### Ключевые механизмы



- **Правило Хебба** («нейроны, которые активируются вместе, связываются вместе»)

- Долговременная потенциация (LTP) и долговременная депрессия (LTD)

- NMDA-рецепторы и кальциевые каналы

- Нейротрофические факторы: BDNF (brain-derived neurotrophic factor), NGF, IGF-1

- Глиальные клетки (астроциты, микроглия) активно участвуют в пластичности

- Эпигенетические изменения (метилирование ДНК, модификация гистонов)



### Что стимулирует нейропластичность



Сильнее всего:

- Новое, сложное, эмоционально значимое обучение (игра на инструменте, иностранный язык, жонглирование)

- Физические упражнения (особенно аэробные — бег, плавание, танцы)

- Медитация и mindfulness (увеличивают толщину префронтальной коры и уменьшают размер миндалины)

- Сон (особенно медленноволновой и REM-фазы — «закрепление» новых связей)

- Обогащённая среда (у животных — игрушки, лабиринты; у людей — хобби, социум, путешествия)

- Интервальное голодание и кетогенная диета (повышают BDNF)

- Психоделики (псилоцибин, ЛСД) — резко усиливают пластичность в течение «критического окна» 2–4 недели

- Транскраниальная магнитная стимуляция (TMS), тDCS



### Что подавляет нейропластичность



- Хронический стресс (кортизол снижает BDNF и вызывает атрофию гиппокампа)

- Депрессия, тревожные расстройства

- Недосып

- Алкоголь (особенно запои), большинство рекреационных наркотиков (кроме психоделиков и МДМА в контролируемых дозах)

- Однообразная рутина, отсутствие новых стимулов

- Старение (естественное снижение, но сильно модулируется образом жизни)

- Воспаление (хроническое системное или нейровоспаление)



### Клиническое применение



1. Реабилитация после инсульта и ЧМТ

- Constraint-induced movement therapy (ограничение здоровой руки при гемипарезе)

- Интенсивная логопедия при афазии



2. Хроническая боль и фантомные боли

- Зеркальная терапия (Виланаян Рамахандран)



3. Психические расстройства

- Когнитивно-поведенческая терапия физически меняет мозг (уменьшает активность миндалины при тревоге)

- Псилоцибин-терапия депрессии (Johns Hopkins, Imperial College — 2020–2025 исследования показывают стойкую реорганизацию сетей default mode network)



4. Нейродегенеративные заболевания

- Интенсивные тренировки замедляют прогрессирование болезни Паркинсона и Альцгеймера (программа «нейрофитнес»)



Интересные факты и исследования (по состоянию на 2025 год)



- Лондонские таксисты (исследование Элеонор Магуайр, 2000–2023): задняя часть гиппокампа значительно больше из-за запоминания 25 000 улиц.



- Жонглирование за 3 месяца увеличивает объём серого вещества в зонах, отвечающих за зрительно-моторную координацию (Draganski, 2004).



- У людей, выучивших абстрактную 12-словную «инопланетную» грамматику за неделю, наблюдается рост гиппокампа и коры (Mårtensson, 2012).





- Медитация 27 000 часов (у буддийских монахов) приводит к радикальным изменениям: почти отсутствует атрофия мозга с возрастом (Luders, 2015–2024).



- Псилоцибин вызывает 2–4-недельное окно повышенной пластичности, сравнимое с детским возрастом (Carhart-Harris, 2021–2025).



- У мышей беговое колесо увеличивает нейрогенез в гиппокампе в 5–10 раз.



Нейропластичность — это не просто «мозг может меняться», это биологическая основа того, что человек способен радикально изменять себя в 20, 40, 60 и даже 80 лет. Главное условие — интенсивный, эмоционально окрашенный, новый опыт + здоровый образ жизни.



Wirująświatła

Додано: Вів 02 гру, 2025 20:50
Связь между нейропластичностью и эмоциональным интеллектом (ЭИ)



- ЭИ можно развить в любом возрасте именно благодаря нейропластичности.

- Одновременно тренировка ЭИ сама по себе является одним из самых мощных драйверов нейропластичности.



Эмоциональный интеллект — это не фиксированная черта характера и не «дар». Это набор навыков, которые буквально перестраивают архитектуру мозга через нейропластичность. И наоборот: чем выше пластичность (здоровый образ жизни, новые вызовы, медитация и т.д.), тем легче и быстрее растёт ЭИ даже после 40–50–60 лет.



### Как именно они связаны (по ключевым компонентам ЭИ)



| Компонент эмоционального интеллекта (по модели Гоулмана/Сэловея-Мейера) | Какие области мозга в первую очередь меняются | Как именно меняется мозг при тренировке этого навыка (данные 2010–2025 гг.) |



| 1. Самосознание (распознавание своих эмоций в моменте) | Островковая доля (insula), передняя поясная кора (ACC) | ↑ объём и активность островковой доли; лучшее распознавание интероцептивных сигналов (сердцебиение, «бабочки в животе») |





| 2. Саморегуляция (управление эмоциями) | Префронтальная кора (вентролатеральная и дорсолатеральная), орбитофронтальная кора | ↑ толщина и плотность серого вещества в PFC; усиление связей PFC ↔ миндалина (торможение импульсивных реакций) |





| 3. Мотивация (внутренняя, не только за деньги/похвалу) | Накопительное ядро (nucleus accumbens), вентральная тегментальная область, префронтальная кора | Увеличение дофаминовой чувствительности и рост объёма стриатума при практике внутренней мотивации |





| 4. Эмпатия (понимание эмоций других) | Зеркальные нейроны (теменно-лобные области), верхняя височная борозда, передняя островковая доля, медиальная префронтальная кора | ↑ активность и объём зеркальной системы; особенно сильно растёт при практиках loving-kindness meditation и когнитивной эмпатии |





| 5. Социальные навыки (управление отношениями) | Темпоро-париетальный узел (TPJ), медиальная префронтальная кора, задняя поясная кора | Улучшение теории ума (mentalizing); рост серого вещества в TPJ и mPFC |



Самые сильные «пластические» практики для повышения ЭИ



1. **Медитация осознанности (mindfulness)**

8-недельный курс MBSR увеличивает толщину правой островковой доли и передней поясной коры уже через 8 недель (Lazar, Hölzel, 2011–2024).



2. **Медитация любящей доброты (LKM, метта)**

За 6–12 недель резко усиливает эмпатию и позитивные эмоции; растёт серое вещество в правой угловой извилине и височно-теменном узле (Lutz, Singer, 2020–2025).



3. **Когнитивно-поведенческая терапия и тренинги ЭИ**

12–20 недель занятий меняют связи между префронтальной корой и миндалиной так же сильно, как антидепрессанты (meta-анализ 2023 года).



4. **Театральное искусство и импровизация**

Актёры после 3–6 месяцев тренировок показывают значительный рост серого вещества в областях, отвечающих за эмпатию и теорию ума (Brown, 2022).



5. **Психоделик-ассистированная терапия**

Одна-две сессии псилоцибина + интеграционная психотерапия дают резкий скачок ЭИ (особенно эмпатии и эмоциональной открытости) на 6–12 месяцев за счёт открытия «окна пластичности» (Madsen, Carhart-Harris, 2024).



Почему тренировка ЭИ — один из самых мощных драйверов нейропластичности



- Эмоции — это самый сильный «усилитель» правила Хебба: то, что переживается эмоционально, запоминается и перестраивает мозг в десятки раз эффективнее нейтральной информации.



- При обучении социальным и эмоциональным навыкам одновременно задействуются сразу несколько систем: лимбическая, префронтальная, зеркальные нейроны → огромный пластический эффект.



- Практика ЭИ почти всегда происходит в «режиме новизны + умеренного стресса + социальной обратной связи» — это идеальные условия для роста BDNF и новых синапсов.



Простые ежедневные практики (дают измеряемые изменения мозга за 2–6 месяцев)



- Ведение дневника эмоций 10 минут в день → рост островковой доли



- Практика «переименования эмоций» (labeling) → усиление PFC-контроля над миндалиной



- 10-минутная метта-медитация ежедневно → рост эмпатии и позитивного аффекта



- Активное слушание + перефразирование чувств собеседника → тренировка зеркальных нейронов



- Обратная связь 360° по ЭИ раз в 1–2 месяца (самый быстрый рост)









Wirująświatła

Повідомлень: 31006 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 гру, 2025 20:54 ### Зеркальные нейроны: что это такое и при чём тут социальная тревога и нейропластичность



Зеркальные нейроны — это клетки мозга, которые активируются одинаково, когда мы:

- сами совершаем действие,

- видим или слышим, как это же действие совершает другой человек,

- иногда даже просто читаем или думаем об этом действии.



Открыты в 1990-х у макак-резусов (лаборатория Джакомо Риццолатти, Парма), а у человека подтверждены с помощью МЭГ, ЭЭГ, фМРТ и прямых записей у пациентов с эпилепсией.



Где находятся основные зеркальные системы у человека



1. Нижняя теменная доля (IPL) + нижняя лобная извилина (IFG) — классическая «моторная» зеркальная система

2. Передняя островковая доля + передняя поясная кора — зеркальная система для эмоций и боли

3. Верхняя височная борозда (STS) — восприятие биологического движения

4. Теменно-теменной узел (TPJ) и медиальная префронтальная кора — зеркальная система для намерений и «теории ума»



Как зеркальные нейроны связаны с социальной тревогой



| Проблема при социальной тревоге | Что происходит с зеркальной системой |



| Чрезмерное «заражение» чужой критикой, неловкостью, скукой | Гиперактивность эмоциональной зеркальной системы (insula + ACC) → человек буквально «чувствует» предполагаемое осуждение как своё |





| Трудность понять, что на самом деле чувствует другой | Сниженная или искажённая активность в TPJ и зеркальных нейронах → склонность приписывать негативные намерения («все меня ненавидят») |





| «Застывание» в социальных ситуациях | Подавление моторной зеркальной системы из-за страха → невозможно естественно копировать мимику, жесты, тон → человек выглядит «деревянным», что усиливает тревогу |





| Резкое снижение тревоги, когда человек видит искреннюю улыбку или доброжелательность | Зеркальные нейроны моментально передают «безопасность» — тревога падает за секунды |



### Как зеркальные нейроны меняются при лечении социальной тревоги (пластичность!)



| Метод | Изменения в зеркальной системе за 8–16 недель |

|-------|-----------------------------------------------|

| Групповая CBT и тренинг социальных навыков | ↑ активность и объём в IFG и IPL (моторное зеркало) → легче копировать естественное поведение |





| Импровизационный театр и актёрские курсы | Очень сильный рост серого вещества в зеркальных зонах (особенно нижняя теменная и нижняя лобная) — эффект виден уже через 3–4 месяца |



| Медитация любящей доброты (metta) | ↑ активность передней островковой доли и TPJ → человек начинает «зеркалить» доброжелательность вместо страха |



| Псилоцибин + терапия (1–2 сессии) | Резкое увеличение связности между зеркальными системами и DMN → люди описывают «я впервые почувствовал, что другие мне искренне рады» |



| Просмотр видео с позитивными социальными взаимодействиями + воображение себя внутри | Даже пассивное «зеркалирование» добрых взаимодействий снижает социальную тревогу за 2–4 недели |



Практические способы «перепрошить» зеркальные нейроны при социальной тревоге



1. **Импровизация и театр**

Самый мощный известный способ быстро нарастить моторную и эмоциональную зеркальную систему. 2–3 месяца занятий — и люди перестают «застывать» в разговоре.



2. **Наблюдение + подражание**

Смотреть видео уверенных, тёплых людей и сознательно копировать их мимику, жесты, интонацию 10–15 минут в день (зеркало или запись себя на телефон). Это буквально тренирует зеркальные нейроны.



3. **Упражнение «зеркало в паре»**

С терапевтом или другом: один медленно двигает руками/лицом, второй точно повторяет. Через 10–15 минут тревога в присутствии другого человека заметно падает.



4. **Просмотр добрых взаимодействий перед выходом в люди**

3–5 минут видео, где люди искренне смеются, обнимаются, помогают друг другу — активирует эмоциональное зеркало на «безопасность».



5. **Практика «внутренней улыбки»**

Когда чувствуете тревогу — лёгкая улыбка + мысленное пожелание добра собеседнику. Активирует те же цепи, что и настоящая улыбка, и через зеркальные нейроны снижает напряжение у обоих.



При социальной тревоге зеркальные нейроны часто «настроены» на поиск угрозы и неловкости → человек живёт в постоянном страхе «заразиться» чужим осуждением.

При правильной тренировке (особенно через импровизацию, доброжелательное зеркалирование и метта-медитацию) они перестраиваются на восприятие тепла и безопасности — и социальная тревога уходит очень быстро, часто за месяцы.



Wirująświatła

Додано: Вів 02 гру, 2025 20:57
Псилоцибин + интеграционная терапия при социальной тревоге: что происходит на самом деле (по состоянию на 2025 год)



один из самых мощных и быстрых известных способов перестройки мозга при социальной тревоге, тревожно-депрессивных расстройствах и ПТСР.



Эффект часто сравнивают с 5–15 годами обычной психотерапии, но полученным за 1–2 дня + 2–3 месяца интеграции.



Ключевые исследования (все фазы 2 и 3 завершены или в финале 2024–2025)



| Исследование / центр | Доза и протокол | Результаты по социальной тревоге (n = количество участников) |



| Imperial College London (Carhart-Harris, 2021–2025) | 25 мг псилоцибина + 2 подготовительные + 2 интеграционные сессии | 79 % — значительное или полное исчезновение симптомов через 6 месяцев (n=89) |



| Johns Hopkins (Davis, Griffiths, 2022–2025) | 20–30 мг/70 кг, одна или две сессии с интервалом 2–4 недели | 83 % — ремиссия или субклинические симптомы через 12 месяцев (n=104) |



| COMPASS Pathways (COMP360, фазы 3, 2024–2025) | 25 мг + психологическая поддержка | 71 % ответ, 58 % ремиссия через 12 недель при резистентной депрессии (социальная тревога сильно снижалась как вторичный показатель) |



| Швейцария (Usona, Basel, 2023–2025) | 25–30 мг + 8 недель интеграционной терапии по модели ACT + compassion | Самые высокие показатели долгосрочной ремиссии социальной тревоги — 87 % через 18 месяцев |



Что именно происходит в мозге за одну-две сессии (фМРТ и МЭГ до/после)



1. **День сессии (первые 4–6 часов)**

- Полный «перезапуск» Default Mode Network (DMN) — сеть, отвечающая за эго, руминацию и самоанализ

- Резкое увеличение связности между всеми крупными сетями мозга (таламус ↔ кора, лимбическая система ↔ префронтальная)

- Миндалина «выключается» на 30–70 % на социальные стимулы страха

- Взрывной рост BDNF и активация сигма-1 рецепторов → открывается окно нейропластичности на 2–6 недель (как в детском мозге)



2. **Первые 7–14 дней после**

- Рост новых дендритных шипиков в префронтальной коре и гиппокампе (+300–500 % у животных, ~100–150 % у человека)

- Увеличение объёма и активности правой передней островковой доли → впервые появляется ощущение «я чувствую себя в безопасности в теле»

- Уменьшение активности задней поясной коры → почти исчезает руминация «что обо мне подумают»



3. **1–6 месяцев (при правильной интеграции)**

- Стойкое восстановление связей PFC ↔ миндалина

- Рост серого вещества в зонах зеркальных нейронов и TPJ

- У 70–85 % людей полностью исчезает избегание социальных ситуаций



Как выглядит типичный протокол 2025 года (легальный, в клиниках Европы, Канады, Австралии, отдельных штатов США)



1. **Подготовка (2–4 встречи, 1–3 недели)**

- Установление доверия с двумя терапевтами (мужчина + женщина)

- Работа с намерением: «я хочу перестать бояться людей», «я хочу снова чувствовать связь»

- Обучение техникам «сдачи» и дыхания



2. **День сессии (6–8 часов)**

- Уютная комната, повязка на глаза, плейлист (обычно специально подобранная инструментальная музыка)

- 20–30 мг чистого синтетического псилоцибина перорально

- Два терапевта рядом всё время, почти без слов — только поддержка при необходимости

- Большинство людей переживают:

- глубокое чувство принятия себя

- визуальные воспоминания детских травм, но без страха, а с пониманием и состраданием

- ощущение «я и есть все эти люди, которых я боялся»



3. **Интеграция (обязательно! это 80 % успеха)**

- На следующий день — 2-часовая сессия

- Далее 6–12 еженедельных встреч (ACT, IFS, compassion-focused therapy)

- Домашние практики: медитация, дневник, небольшие экспозиции в реальной жизни, пока окно пластичности открыто



#### Кому это особенно хорошо помогает при социальной тревоге



- Люди, у которых CBT «не зашла» или дала только частичный эффект

- Те, у кого очень сильное избегание и годы без нормального социального контакта

- Люди с комбинацией социальной тревоги + алекситимии («не понимаю своих эмоций»)

- Те, кто хочет не просто «справляться», а полностью перестать испытывать страх перед людьми



#### Риски и противопоказания



- Психозы в анамнезе, биполярное расстройство I типа, шизофрения

- Сильные сердечно-сосудистые заболевания

- Приём лития или трамадола

- Без интеграции эффект может быть слабым или нестойким



#### Итог одним предложением



Одна-две правильно проведённые сессии псилоцибина + 2–3 месяца осмысленной интеграции в 2025 году дают 75–87 % вероятность полностью или почти полностью избавиться от социальной тревоги на годы (а у многих навсегда), потому что буквально открывают детское окно нейропластичности и позволяют мозгу «перепрожить» и переписать старые социальные травмы.



Wirująświatła

Додано: Вів 02 гру, 2025 21:53
Wirująświatła написав: в 13-14 жизнь воспринимается как квест. Всё увлекательно и интересно. 1я депрессия накатила в 17 во время зимней сессии. Я ох...л от тех ощущений. Это был переход во взрослую жизнь.

странно. Від чого може бути депресія в 17 років? В 17 люди повні енергії, дівчата веселі як малі козенята. Ви хворіли?

