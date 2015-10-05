RSS
Психологія та саморозвиток
  #
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 22:19

Re: Психологія та саморозвиток

Banderlog написав:
  Wirująświatła написав: в 13-14 жизнь воспринимается как квест. Всё увлекательно и интересно. 1я депрессия накатила в 17 во время зимней сессии. Я ох...л от тех ощущений. Это был переход во взрослую жизнь.
странно. Від чого може бути депресія в 17 років? В 17 люди повні енергії, дівчата веселі як малі козенята. Ви хворіли?
Він ж пише - під час сесії.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 22:23

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав: в 13-14 жизнь воспринимается как квест. Всё увлекательно и интересно. 1я депрессия накатила в 17 во время зимней сессии. Я ох...л от тех ощущений. Это был переход во взрослую жизнь.
странно. Від чого може бути депресія в 17 років? В 17 люди повні енергії, дівчата веселі як малі козенята. Ви хворіли?

Какая стипендия у тебя была в декабре 1998года при курсе 4,2?
Гривен 20? Или 15?
Ты на все сходил на них на дискарь с девками потрясти булками под "Руки вверх" или Бритни?
Как девки реагировали на буржуя с двацулей в кармане?
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 22:33

  ЛАД написав:барабашов
Шаман не проходимец
Он глашатай соросовской синагоги
Пиво просто в Праге подорожало
А пост во славу и с яростным гневом в кронах а не валюте
Поэтому надо гадить по 8 постов на странице

Не проходимец.
Он, похоже, из искренне верующих в свою "МИССИЮ".
Именно так, большими буквами. :)
Но при этом считает, что он должен вдохновлять других.

оце прогрес :oops: ще потім колись скажете: "ДЯКУЮ" 8)
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 22:49

  барабашов написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав: в 13-14 жизнь воспринимается как квест. Всё увлекательно и интересно. 1я депрессия накатила в 17 во время зимней сессии. Я ох...л от тех ощущений. Это был переход во взрослую жизнь.
странно. Від чого може бути депресія в 17 років? В 17 люди повні енергії, дівчата веселі як малі козенята. Ви хворіли?

Какая стипендия у тебя была в декабре 1998года при курсе 4,2?
Гривен 20? Или 15?
Ты на все сходил на них на дискарь с девками потрясти булками под "Руки вверх" или Бритни?
Как девки реагировали на буржуя с двацулей в кармане?

я напевно розказував вже цю історію :lol:
перша стипендія була 6 грн. А надіялись на 24. На 6 грн я пішов з такими ж лайдаками в дорогий пивбар і випив 2 бокала пива. Спеціально щоб запомнити. Центральна пішохідна вуличка чернівців, сонечко, дівчата і в мене ні копійки... я спеціально щоб запамятати. )
