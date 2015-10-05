Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 861862863864> Додано: Чет 04 гру, 2025 12:28 Wirująświatła



это не страх перед синим китом? тогда к чему ты его упомянул,





Вітос, ти ж довірливим людям позиціонуєш себе психологом. Невже крім «страх» дорослі не здатні відчувати нічого на твою думку? 😅

Це може бути і невдоволення, і обурення. І відчуття несправедливості.

Мені все одно що ти там робиш з кацапськими дітьми (да пробачить мене ЛАД, я знаю що це не справедливо, вони ні в чому не винуваті поки що) . Майже все одно що ти там робиш з некацапськими, у них є батьки які мають перейматись цим,

Але , скажу чесно, якби ти майже 50-річне мурло з сивими яйцями маніпулював моїми дітьми коли вони були підлітками , я б приклав зусилля щоб зробити тобі боляче. Скоріше за все ти недосяжний анонім в тих чатах, і вирахувати тебе непросто , тому і почуваєшся у безпеці.

І да, то все чьос, що «он сам ушол із дома, я нє прі чьом».

Ти втерся в довіру, став «значимим дорослим « і на авторитеті маніпулюєш. Підлітку багато не треба , щоб підштовхнути на подвиги.

Вітос, ти ж довірливим людям позиціонуєш себе психологом. Невже крім «страх» дорослі не здатні відчувати нічого на твою думку? 😅Це може бути і невдоволення, і обурення. І відчуття несправедливості.Мені все одно що ти там робиш з кацапськими дітьми (да пробачить мене ЛАД, я знаю що це не справедливо, вони ні в чому не винуваті поки що) . Майже все одно що ти там робиш з некацапськими, у них є батьки які мають перейматись цим,Але , скажу чесно, якби ти майже 50-річне мурло з сивими яйцями маніпулював моїми дітьми коли вони були підлітками , я б приклав зусилля щоб зробити тобі боляче. Скоріше за все ти недосяжний анонім в тих чатах, і вирахувати тебе непросто , тому і почуваєшся у безпеці.І да, то все чьос, що «он сам ушол із дома, я нє прі чьом».Ти втерся в довіру, став «значимим дорослим « і на авторитеті маніпулюєш. Підлітку багато не треба , щоб підштовхнути на подвиги.Те що це пройоп батьків, що для цього підлітка значими дорослим став отакий куй з Ірпеня, це зрозуміло. Але з тебе відповідальність це не знімає.

Грубо говоря да. Невозможно научиться ездить на авто по книгам или на комп.тренажёре. Даже супер реалистичный тренажёр не прокачивает ответственность (убийцу инфантильности). На тренажёре можно сбить человека, разбить десяток авто безнаказанно. о работе речь не идёт. Подработка из серии помочь кому то с чем то за деньги. Посидеть с детьми, выгулять собаку, сходить в магазин, прачечную, убрать двор. У меня друг детства так жил бесплатно на Кипре, присматривая за домом и открытым бассейном. Который периодически нужно было мытьв любой цивилизованной стране в 14-18 можно заработать на жилье и питание. Где-то есть ограничения на длительность раб.дня и возможно требуется разрешение родителей. Глубоко в эти вопросы не нырял, в памяти из фильмов подростки в США развозят на великах почту, молоко и выпечку. Когда это надо сделать оперативно, лучше варианта чем подростки нет. Не спортсменов же нанимать? В Глово берут с 16 но неформально можно и в 13 работать, оформив документы на родителя/старшего брата.предложите куда. Где не нужна виза. Чтобы близко и недорого - Турция, Египет, ОАО, Израиль, Марокко, Намибию, Тунис, ЮАР, Северный Кипр и так по мелочи.

Повідомлень: 31026 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 12:41 Wirująświatła написав: подростковый возраст — это **последнее естественное «большое окно» нейропластичности** в жизни человека.

После 20–25 лет пластичность падает в 3–5 раз и дальше поддерживается только искусственно (тренировки, образ жизни, иногда психоделики).





1. У него в крови естественный высокий уровень BDNF, дофамина и серотонина — мозг сам хочет меняться.



2. Окно пластичности открыто «по умолчанию» — не нужно психоделиков, 8-недельных курсов медитации и т.д.



#### Поддерживающие «усилители» пластичности (обязательно!)

- Спорт 4–5 раз в неделю (особенно командный или единоборства) — поднимает BDNF в 3–5 раз



- 8–9 часов сна (в это время происходит консолидация новых социальных воспоминаний)

- Никаких «успокоительных» бензодиазепинов и алкоголя — они блокируют пластичность





.

за командні ігри та єдиноборства згоден, але чому це психоделіки добавляють пластичності а алкоголь блокує?

за командні ігри та єдиноборства згоден, але чому це психоделіки добавляють пластичності а алкоголь блокує?Шо поганого в закостенілості психіки дорослого? Це ж природній етап.

Повідомлень: 4128 З нами з: 24.06.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 12:45 Banderlog написав: Шо поганого в закостенілості психіки дорослого? Це ж природній етап. Шо поганого в закостенілості психіки дорослого? Це ж природній етап. падение нейропластичности увеличивает риски эмоциональных дефицитов и депрессивных состояний.





### Чому закостененість психіки дорослого — це еволюційно вигідно



1. Енергозбереження

Після 25–30 років мозку вже не треба тратити шалені ресурси на постійну перебудову. У племені чи селі це дозволяло старшим членам бути стабільними носіями знань і традицій.



2. Захист від помилок

Молодий мозок легко міняє думку, закохується, кидає все і біжить за мамонтом. Дорослий — вже ні. Це знижує ймовірність фатальних дурниць у 35–50 років, коли в тебе діти і відповідальність.



3. Спеціалізація і статус

Людина, яка в 40 років знову «вчиться жити з нуля», втрачає накопичлений соціальний капітал і компетенції. Закостенілість тримає тебе в ролі «того, хто знає, як правильно».



Тобто в умовах села 10 000 років тому чи навіть міста 100 років тому це було ідеально.



### Але в 2025-му це стало пасткою



Світ змінився швидше, ніж еволюція встигла підлаштувати мозок.



| Те, що було раніше (до ~2000-х) | Те, що зараз (2025+) | Наслідок закостенілості |





| Один раз вибрав професію — на все життя | Треба 4–7 кар’єрних змін за життя | Людина в 40–50 лишається без роботи і без навичок адаптації |



| Один раз одружився — і все | 50–60 % шлюбів розпадаються, треба вміти будувати нові стосунки | Самотність і депресія в 45+ |



| Соціальні норми мінялися раз на 50–100 років | Норми міняються кожні 3–7 років | Людина в 35 вже «стара» і не розуміє молодь |

| Тіло зношується — це нормально | Зараз можна бути фізично і ментально в формі до 80+ | Закостенілі 50-річні виглядають і почуваються на 70–75 |





Тобто те, що еволюційно мало захищати, зараз саме й убиває якість і тривалість життя.



Реальні цифри 2025 року



- Середній вік важкої депресії в розвинених країнах зсунувся з 45–50 до 32–37 років — саме коли пластичність падає, а вимоги до змін ростуть.



- 68 % людей 40–55 років в ЄС і США кажуть, що «почуваються застряглими в житті» (Edelman Trust 2024).



- Люди, які зберігають високу пластичність після 40 (мовчки, спорт, нові навички), живуть в середньому на 7–12 років довше і мають в 4–6 разів нижчий ризик деменції.



### Висновок



Закостенілість психіки в 2025-му — це як мати автомобіль 1980-х років і їздити ним по сучасних автобанах зі швидкістю 200 км/год.



Сам по собі автомобіль не поганий і колись був топовим.



Але якщо ти не готовий його модернізувати або міняти — тебе просто розмаже об реальність.



Тому зараз «природний етап» закостенілості вже не просто природний — він став смертельно небезпечним для якості життя.



І єдиний спосіб це обійти — штучно підтримувати нейропластичність (нові навички, спорт, соціальні виклики, іноді психоделіки) до самої старості.



падение нейропластичности увеличивает риски эмоциональных дефицитов и депрессивных состояний.

у меня примерно такой же вопрос. Психоделики не принимал (не было надобности). А от разного алкоголя разные ощущения. Лучше всего от красных мускатных вин. Могу вдуть за вечер 2 стакана и кроме хорошего настроения ноль последствий. Аналогично вермуты. Водка с точностью до наоборот от 1 стакана настроение камнем вниз и последствия (тошнота, бессонница). Водки пил разные от дешевых до дорогих. Один хрен. Хз как это работает.

Повідомлень: 31026 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 12:53 Re: Психологія та саморозвиток Hotab написав: Синій Кіт створювався десь так само

Хіба це не фейк (максимум - досить обмежена маргінальна група)?

Додано: Чет 04 гру, 2025 13:16



2. как я могу с ними что то делать на расстоянии 850+ км? глупые фобии. В тг есть группы в которых я (и другие люди) освещают успешные челенджи. Кто хочет себя попробовать пишет мне в личку.



Сначала подросток получает простые задания из чата, и только через полгода-год ему могут предложить что то типа Дубая. Чату нужен контент, а не нытьё, по этой причине мы никого не ищем. Подросток сам должен хотеть пройти онлайн выживание по нашим правилам. В твоей картине мира я за кем то бегаю и потом с ними "что то делаю". Полностью мимо. Скорее за мной бегают.



что за хфантазии? ни один мой подопечный не знает ни мой возраст ни мою профессию. Зачем им лишняя информация?Про кацапских детей прошу не тянуть сюда политику. Это такие же дети как украинские, польские и т.д. Иди на политические ветки и сей вражду там. Здесь ветка не об этом.2. как я могу с ними что то делать на расстоянии 850+ км? глупые фобии. В тг есть группы в которых я (и другие люди) освещают успешные челенджи. Кто хочет себя попробовать пишет мне в личку.Сначала подросток получает простые задания из чата, и только через полгода-год ему могут предложить что то типа Дубая. Чату нужен контент, а не нытьё, по этой причине мы никого не ищем. Подросток сам должен хотеть пройти онлайн выживание по нашим правилам. В твоей картине мира я за кем то бегаю и потом с ними "что то делаю". Полностью мимо. Скорее за мной бегают.От гиперопеки подростков тошнит во всех смыслах. Ты бы наверное сам ей мальчика нашёл и строго контролировал их половые акты. Где то должна быть граница разумного. У тебя с этим проблемы. Я никем не манипулирую. Подросток может прекратить выживание в любую минуту и дальше делать что считает нужным. Штрафных санкций нет. Но и возвращать обратно никто его не будет. Чат платит деньги за успешные челенджи, а не за сопли.Ты даже здесь на форуме скрываешь своё имя, но аноним у тебя я. При том что я и диплом здесь на ветке выкладывал. Для спец служб вычислить меня дело нескольких минут. Как работает твоё мышление - хз. Все с кем я общаюсь знают мое реальное имя и локацию. Я не делаю ничего противозаконного. Желание сделать мне больно - отражение твоих личных проблем и непониманий предмета.

Додано: Чет 04 гру, 2025 13:22 Wirująświatła





Как работает твоё мышление - хз. Все с кем я общаюсь знают мое реальное имя и локацию.





Цього достатньо щоб притягнути тебе якщо що?

Наче ні:



ни один мой подопечный не знает ни мой возраст ни мою профессию. Зачем им лишняя информация?









Для спец служб вычислить меня дело нескольких минут





Так ж для «спецслужб» ти не наробив достатньо))

Навіть гірші речі довести важче, а штовхнути підлітка (за якого відповідальність несуть все ще батьки) на речі, які можуть створити йому проблеми як з безпекою, так і законом, тут тебе по закону ніхто не притягне, нема ж злочину)).





Чату нужен контент,





Цього достатньо щоб притягнути тебе якщо що?Наче ні:Так ж для «спецслужб» ти не наробив достатньо))Навіть гірші речі довести важче, а штовхнути підлітка (за якого відповідальність несуть все ще батьки) на речі, які можуть створити йому проблеми як з безпекою, так і законом, тут тебе по закону ніхто не притягне, нема ж злочину)).Та твої мотиви якраз зрозумілі))





Как работает твоё мышление - хз. Все с кем я общаюсь знают мое реальное имя и локацию.





Цього достатньо щоб притягнути тебе якщо що?

Наче ні:



ни один мой подопечный не знает ни мой возраст ни мою профессию. Зачем им лишняя информация?



Цього достатньо щоб притягнути тебе якщо що?Наче ні:

я обязан всем желающим скинуть копию паспорта и диплома? ты сам это делаешь? про своих подопечных мы тоже не знаем почти ничего. Анкетирование не предусмотрено.

Додано: Чет 04 гру, 2025 13:29 Wirująświatła





я обязан всем желающим скинуть копию паспорта и диплома? ты сам это делаешь?





Я десь писав що ти щось зобовʼязаний скинути?))

Ти загубився , чи що?))

Я констатую факт: «ти розвернув діяльність, яка може створити проблеми дітям або їх батькам. Проблеми особистої безпеки, або проблеми з законом. Але ти не несеш жодної відповідальності за це».

Я десь писав що ти щось зобовʼязаний скинути?))Ти загубився , чи що?))Я констатую факт: «ти розвернув діяльність, яка може створити проблеми дітям або їх батькам. Проблеми особистої безпеки, або проблеми з законом. Але ти не несеш жодної відповідальності за це».Бо перед законом взяткі гладкі, а перед батьками, які б можливо хотіли тобі пояснити твою неправоту, ти анонім

