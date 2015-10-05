RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 13:36

  Hotab написав:Я констатую факт: «ти розвернув діяльність, яка може створити проблеми дітям або їх батькам. Проблеми особистої безпеки, або проблеми з законом. Але ти не несеш жодної відповідальності за це».
любая деятельность может создать проблемы детям и их родителям. Даже велик/скутер, если ездить не по правилам. К продавцам великов у тебя претензий нет, а ко мне есть. По сути мой челендж это нематериальный велик - ресурс получить быстрый дофамин. Никого не ищем и не заставляем это делать.
  Hotab написав:Бо перед законом взяткі гладкі, а перед батьками, які б мож ти во хотіли тобі пояснити твою неправоту, ти анонім
а вот проблемы подростка с родителями на меня перекладывать не нужно, это инфантилизм 86левела обвинять продавцов великов/скутеров в том что подростки на них травмируются. В себе нужно искать корень проблем, а не в анонимных виталиках. Я родителями и семейными проблемами подопечных не интересуюсь. Психотерапию им не провожу. Это за рамками челенджей.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 13:48

Wirująświatła
Ти дуже примітивно знімаєш з себе відповідальність. Продавати веліки і підбурювати піти з дому - велика рвзниця.
Ти ж любиш ШІ, послухай що він тобі розкаже.

Дитина до 14 років
• Юридично — малолітня особа.
• Вважається, що вона ще не здатна усвідомлено приймати такі рішення, як «піти з дому», «податися за пригодами» тощо.

Підліток 14–18 років
• Неповнолітній, має часткову дієздатність.
• Але все одно вразлива особа, і вплив дорослого може кваліфікуватися як втягнення, підбурювання чи інший злочин.



⚖️ 2. Які статті закону можуть працювати?

Опишу на прикладі українського законодавства (але в інших країнах логіка дуже схожа).

1) Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ст. 304 КК України)

Дорослий, який:
• підбурює піти з дому,
• штовхає до небезпечних дій,
• провокує на поїздку в небезпечне місце,
• підштовхує до злочину,

може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.
Навіть якщо він це робить онлайн і «жартома».

Покарання — до 3 років (а якщо тяжчі наслідки — більше).

2) Підбурювання до злочину

Якщо дорослий своїми діями штовхнув дитину на злочин, це кваліфікується як:
• підбурювання, або
• організація злочину (якщо дорослий фактично керував процесом).

Покарання залежить від тяжкості злочину.

3) Доведення до небезпеки, створення загрози життю

Якщо дитина:
• зникла,
• травмувалась,
• потрапила в небезпечну ситуацію,

— це може бути створення умов, що мають ознаки злочину проти життя чи здоров’я.

4) Цивільна відповідальність

Батьки можуть подати на компенсацію:
• моральної шкоди,
• витрат на пошук дитини,
• лікування.



🔥 3. А якщо дорослий не наказував, а просто «писав, що буде круто»?

Навіть «обережно завуальовані поради» можуть вважатися:
• спонуканням до небезпечної поведінки,
• підбурюванням,
• втягненням у ризиковані дії.

Суди реально звертають увагу на:
• контекст спілкування,
• різницю віку,
• вплив авторитету дорослого,
• чи міг дорослий усвідомлювати можливі наслідки.

Онлайн — не виняток, це повноцінні докази.



⚠️ 4. А моральна сторона?

Тут навіть без права все очевидно:

Дорослий, який провокує неповнолітніх на ризиковані дії, порушує базові норми етики, адже:
• впливає на психіку, що формується;
• використовує свою владу/авторитет;
• несе відповідальність за наслідки, навіть якщо формально «нічого не наказував».



🧩 5. Якщо виникнуть серьезні наслідки?

Тут відповідальність зростає:

Якщо дитина зникла

→ Дорослий може нести відповідальність за створення умов для зникнення, до того ж це буде фактор, що обтяжує покарання.

Якщо дитина травмувалась або загинула

→ Можлива кваліфікація навіть за тяжкими статтями:
необережне спричинення шкоди, доведення до тяжких наслідків тощо.

Якщо дитина вчинила злочин

→ Дорослого можуть притягти як підбурювача, незалежно від того, що він «лише писав».



📌 Висновок

❗ Так — дорослий несе відповідальність.
І юридичну, і моральну.

❗ Так — різниця між дитиною і підлітком є, але вона змінює тільки ступінь провини, а не сам факт.

❗ Онлайн-провокації вважаються реальними діями і доволі легко фіксуються



Краще продовжуй бути анонімом. Так тобі буде безпечніше
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 14:17

  Wirująświatła написав: вот проблемы подростка с родителями на меня перекладывать не нужно, это инфантилизм 86левела обвинять продавцов великов/скутеров в том что подростки на них травмируются. В себе нужно искать корень проблем, а не в анонимных виталиках. Я родителями и семейными проблемами подопечных не интересуюсь. Психотерапию им не провожу. Это за рамками челенджей.
ви ж використовуєте їх емоційну лабільність відправляєте їх на край світу, щоб просто позирити що буде. І ніякої відповідальності за те не несете. Якщо підопитний там серйозно захворіє, чи попаде під машину і зайчику оторве лапки чи сяде на пожизнєнне за зберігання психоделічних препаратів?
Батьки ж йому там допомогти не зможуть,
а чат просто стисне плечима і вибере наступного кролика. :lol:
