Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 04 гру, 2025 13:36
Hotab написав:
Я констатую факт: «ти розвернув діяльність, яка може створити проблеми дітям або їх батькам. Проблеми особистої безпеки, або проблеми з законом. Але ти не несеш жодної відповідальності за це».
любая деятельность может создать проблемы детям и их родителям. Даже велик/скутер, если ездить не по правилам. К продавцам великов у тебя претензий нет, а ко мне есть. По сути мой челендж это нематериальный велик - ресурс получить быстрый дофамин. Никого не ищем и не заставляем это делать.
Hotab написав:
Бо перед законом взяткі гладкі, а перед батьками, які б мож ти во хотіли тобі пояснити твою неправоту, ти анонім
а вот проблемы подростка с родителями на меня перекладывать не нужно, это инфантилизм 86левела обвинять продавцов великов/скутеров в том что подростки на них травмируются. В себе нужно искать корень проблем, а не в анонимных виталиках. Я родителями и семейными проблемами подопечных не интересуюсь. Психотерапию им не провожу. Это за рамками челенджей.
Додано: Чет 04 гру, 2025 13:48
Wirująświatła
Ти дуже примітивно знімаєш з себе відповідальність. Продавати веліки і підбурювати піти з дому - велика рвзниця.
Ти ж любиш ШІ, послухай що він тобі розкаже.
Дитина до 14 років
• Юридично — малолітня особа.
• Вважається, що вона ще не здатна усвідомлено приймати такі рішення, як «піти з дому», «податися за пригодами» тощо.
Підліток 14–18 років
• Неповнолітній, має часткову дієздатність.
• Але все одно вразлива особа, і вплив дорослого може кваліфікуватися як втягнення, підбурювання чи інший злочин.
⸻
⚖️ 2. Які статті закону можуть працювати?
Опишу на прикладі українського законодавства (але в інших країнах логіка дуже схожа).
1) Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ст. 304 КК України)
Дорослий, який:
• підбурює піти з дому,
• штовхає до небезпечних дій,
• провокує на поїздку в небезпечне місце,
• підштовхує до злочину,
може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.
Навіть якщо він це робить онлайн і «жартома».
Покарання — до 3 років (а якщо тяжчі наслідки — більше).
2) Підбурювання до злочину
Якщо дорослий своїми діями штовхнув дитину на злочин, це кваліфікується як:
• підбурювання, або
• організація злочину (якщо дорослий фактично керував процесом).
Покарання залежить від тяжкості злочину.
3) Доведення до небезпеки, створення загрози життю
Якщо дитина:
• зникла,
• травмувалась,
• потрапила в небезпечну ситуацію,
— це може бути створення умов, що мають ознаки злочину проти життя чи здоров’я.
4) Цивільна відповідальність
Батьки можуть подати на компенсацію:
• моральної шкоди,
• витрат на пошук дитини,
• лікування.
⸻
🔥 3. А якщо дорослий не наказував, а просто «писав, що буде круто»?
Навіть «обережно завуальовані поради» можуть вважатися:
• спонуканням до небезпечної поведінки,
• підбурюванням,
• втягненням у ризиковані дії.
Суди реально звертають увагу на:
• контекст спілкування,
• різницю віку,
• вплив авторитету дорослого,
• чи міг дорослий усвідомлювати можливі наслідки.
Онлайн — не виняток, це повноцінні докази.
⸻
⚠️ 4. А моральна сторона?
Тут навіть без права все очевидно:
Дорослий, який провокує неповнолітніх на ризиковані дії, порушує базові норми етики, адже:
• впливає на психіку, що формується;
• використовує свою владу/авторитет;
• несе відповідальність за наслідки, навіть якщо формально «нічого не наказував».
⸻
🧩 5. Якщо виникнуть серьезні наслідки?
Тут відповідальність зростає:
Якщо дитина зникла
→ Дорослий може нести відповідальність за створення умов для зникнення, до того ж це буде фактор, що обтяжує покарання.
Якщо дитина травмувалась або загинула
→ Можлива кваліфікація навіть за тяжкими статтями:
необережне спричинення шкоди, доведення до тяжких наслідків тощо.
Якщо дитина вчинила злочин
→ Дорослого можуть притягти як підбурювача, незалежно від того, що він «лише писав».
⸻
📌 Висновок
❗ Так — дорослий несе відповідальність.
І юридичну, і моральну.
❗ Так — різниця між дитиною і підлітком є, але вона змінює тільки ступінь провини, а не сам факт.
❗ Онлайн-провокації вважаються реальними діями і доволі легко фіксуються
Краще продовжуй бути анонімом. Так тобі буде безпечніше
Додано: Чет 04 гру, 2025 14:17
Wirująświatła написав:
вот проблемы подростка с родителями на меня перекладывать не нужно, это инфантилизм 86левела обвинять продавцов великов/скутеров в том что подростки на них травмируются. В себе нужно искать корень проблем, а не в анонимных виталиках. Я родителями и семейными проблемами подопечных не интересуюсь. Психотерапию им не провожу. Это за рамками челенджей.
ви ж використовуєте їх емоційну лабільність відправляєте їх на край світу, щоб просто позирити що буде. І ніякої відповідальності за те не несете. Якщо підопитний там серйозно захворіє, чи попаде під машину і зайчику оторве лапки чи сяде на пожизнєнне за зберігання психоделічних препаратів?
Батьки ж йому там допомогти не зможуть,
а чат просто стисне плечима і вибере наступного кролика.
