Если чейто ребенок попадёт в дтп на велике/скутере родители сильно помогут? Никакой разницы нет. Ехать в дубай мы никого не заставляли. Это было обоюдное решение. Согласие родителей на эту поездку - внутрисемейный вопрос и не нашего ума дело.
Вы, действительно, не видите/не понимаете разницу, попадёт ребёнок в ДТП (или заболеет, или ещё что) дома или где-то далеко, в другой стране, где у него ни родных, ни денег, ни медстраховки? Или притворяетсь? Или просто отбрасываете от себя эти мысли?
А ответственность за этих ребят вы принимаете на себя сами, когда посылаете их в эти "челленджи". Так что либо не посылайте, либо не отказывайтесь от ответственности. "Мы в ответе за тех, кого приручили."
Робить вигляд що не розуміє про що мова))
Если ребенок попрошайничает для себя, каким образом я к этой ситуации?
Але попрощайнічать він вимушений, бо непоанолітнього схилили звалити з дому., ))
В тг группе 800+ человек. В чате стрима 100+ (не все из тг смотрят стримы).
Вы действительно не понимаете что невозможно им всем вменить ответственность? В какой мере и кому?
Они могут быть в разных странах. Там есть и подростки тоже. Или вы думаете я один всё делаю?
Вы вообще понимаете как работает медиа? Это не видеозвонок. Этой ночью на стриме сидело 30+ человек. И каждый что то писал. Советовал.
По деньгам все крупные донаты идут через крипту (анонимные). Если в чате какой то дурак напишет прыгни под поезд, точно я буду виноват? Конечно его забанят но тем не менее. Потом стример случайно попадёт под поезд и что теперь всем думать это тот дурак виноват?
Через какой механизм и в какой мере там присутствует лично моя ответственность? Я принял на себя какие то обязательства? Оформил над кем то попечительство? Я не сижу на всех стримах и что другие пишут в моё отсутствие даже не знаю.
Алё. очнитесь. Вы здесь все как с луны свалились. Понимаю что вам так хочется, но в ситуациях с участием 100+ человек вычленить ответственность каждого можно только в ваших фантазиях. Даже моральную. В таком количестве мнений. Какая степень их влияния на поведение стримера?
В тг группе 800+ человек. В чате стрима около 100. Вы действительно не понимаете что невозможно им всем вменить ответственность? В какой мере и кому? Они могут быть в разных странах. Там есть и подростки тоже. Или вы думаете я один всё делаю? Вы вообще понимаете как работает медиа? Это не видеозвонок. Ночью на стриме сидело 30+ человек. И каждый что то писал. Советовал. По деньгам все крупные донаты идут через крипту (анонимные). Если в чате какой то дурак напишет прыгни под поезд, точно я буду виноват? Через какой механизм и в какой мере там присутствует моя ответственность? Вы здесь как с луны свалились. Понимаю что вам так хочется, но в ситуациях с участием 100+ человек вычленить ответственность каждого можно только в ваших фантазиях.
А вы не слышали о моральной ответственности? Если напишет кто-то, вы будете виноваты в том, что не возразили. А если напишете вы? Если нельзя "вычленить ответственность каждого", значит, никто не виноват?
И да, возможность уйти от ответственности не означает её отсутствия.
ЛАД написав:Если напишет кто-то, вы будете виноваты в том, что не возразили.
то есть мне в туалет и в душ ходить с телефоном, ночи не спать, чтобы есличё возразить? По крайней мере с фантазией у вас всё хорошо. Так а я еще других стримеров смотрю. Мир клином не сошелся на Дане в Дубае.
ЛАД написав:Если нельзя "вычленить ответственность каждого", значит, никто не виноват?
вы можете обвинить кого угодно. А если это ребенок 12ти лет напишет? виноват? 7 лет строгача?
вот вам пример. стрим-выживание идёт 31 час и сейчас в чате 205 человек. Понятно что они не сидели 31 час, кто то выходит, кто то заходит. Найдите виноватого
к слову за 31 час им на двоих уже задонатили 302 тыс рублей (цифры сверху)
чтобы вы понимали о чём вообще речь. А есть стримы где тысячи людей в чате сидят.
