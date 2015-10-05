Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 866867868869 Додано: Суб 06 гру, 2025 16:04 Wirująświatła написав: Hotab заведи себе ветку нападки на форумчан. Эта ветка не обо мне. заведи себе ветку нападки на форумчан. Эта ветка не обо мне.

Я ще не починав на тебе нападати. Навіть навпаки.. Я ще не починав на тебе нападати. Навіть навпаки.. Hotab Додано: Суб 06 гру, 2025 16:09

Я ще не починав на тебе нападати. Навіть навпаки.. Я ще не починав на тебе нападати. Навіть навпаки..

навпакы тоже не надо. придерживайся темы ветки. навпакы тоже не надо. придерживайся темы ветки. Wirująświatła Додано: Суб 06 гру, 2025 16:11

flyman написав:

расскажи краткое содержание видео. наиболее ценные выводы и их критику

### Краткое содержание видео



Видео — это заключительная часть беседы Александра Никонова (пятая в серии) о коллапсе земной цивилизации, с фокусом на демографической катастрофе и исторической сингулярности. Никонов анализирует исторические демографические крахи (например, неолитическая революция с потерей 90% населения, катастрофа бронзового века) и глобальные вымирания (до 80% видов). Население растёт по гиперболической кривой на основе числа e (2.718), что ведёт к неизбежным фазовым переходам и глобализации. Прошлые коллапсы были локальными, с восстановлением из "нижних" этапов, но нынешний — планетарный, без "дикарей" для перезаполнения, кроме возможной само-деградации.



Тренды: рождаемость падает в развитых странах (Турция/Иран — 1.3, Индия на пределе 2.1), остаётся высокой в отсталых (Пакистан — 3.6, Афганистан — 4.0, Африка — до 4–6 млрд к концу века, с конфликтами в Нигерии из-за "переразмножения" мусульманского севера). После 1970-х рост рабочей силы зависит от Субсахарской Африки, но старение Запада и роботизация снижают спрос на дешёвый труд. Человечество на грани сингулярности: смерть или переход к новой фазе. Эволюция преодолевает кризисы усложнением, но деградация ускоряется — медицина отключает естественный отбор, накапливая мутации (рост аутизма, падение IQ, спермы, силы хвата, бесплодие).



Решение: генная инженерия (эugenics) для скрининга и коррекции дефектов, но биоэтика и религия (папы Римские) блокируют это как "игру в Бога" или фашизм. Выживание — через глобализацию, специализацию регионов и, возможно, производство труда в изоляции; ИИ может устранить биологические нужды.



### Наиболее ценные выводы



1. **Гиперболическая модель роста населения как предиктор сингулярности**: Население следует математической кривой, ведущей к фазовому переходу (аналогично термоядерному синтезу). Это объясняет, почему прошлые коллапсы были локальными, а нынешний — глобальным, без "резерва" для восстановления. Ценно для понимания, что демография — не случайность, а математическая неизбежность.



2. **Деградация человека из-за отключённого естественного отбора**: Медицина спасает слабых, накапливая мутации — рост аутизма (с 1:10 000 до 1:30 в США), падение IQ на 7 пунктов за поколение, спермы вдвое за 50 лет, бесплодия (каждый четвёртый пара в РФ). Ценно как призыв к действию: без вмешательства цивилизация регрессирует быстрее, чем вымирает.



3. **Необходимость генной инженерии для эволюционного скачка**: Эugenics — не фашизм, а инструмент для коррекции дефектов, чтобы перейти к новой фазе (как эволюция усложняла виды). Ценно для футуристов: этические барьеры — главный тормоз перед ИИ и глобализацией, где регионы специализируются (Африка — "фабрика труда").



4. **Глобализация как единственный выход**: Мир интегрируется, несмотря на локальные "варварства" (Африка, Ближний Восток); роботизация и ИИ сделают биологический труд ненужным. Ценно как видение: сингулярность — не конец, а трансформация, если преодолеть догмы.



### Критика выводов



1. **Математическая модель упрощена и детерминирована**: Гипербола на e игнорирует нелинейные факторы (пандемии, миграции, культурные сдвиги). Никонов отвергает интуитивные идеи Маркса как "нематематические", но реальность показывает адаптации (падение рождаемости в Африке из-за образования, а не только стандартов жизни), что размывает "неизбежность" сингулярности.



2. **Преувеличение деградации без учёта диагностики**: Рост аутизма приписан генетике, игнорируя расширение критериев DSM-5 (с 2013 г. — в 10–20 раз больше случаев). Аналогично с IQ и спермой: данные экстраполированы без учёта экологии (пластик, стресс), а не только мутаций. Это создаёт панику, но не доказывает "отключение отбора" — медицина также усиливает адаптивность (вакцины, протезы).



3. **Этическая слепота в eugenics**: Предложение скрининга дефектов романтизирует "новую фазу", но игнорирует неравенство (кто решает "дефекты"? Богатые vs. бедные), исторические прецеденты (нацизм) и согласие. Критика религии/биоэтики как "догм" упрощает: этика защищает уязвимых, а не тормозит прогресс; без неё eugenics рискует дискриминацией (трансгендеры, инвалиды как "мутации").



4. **Оптимизм по глобализации игнорирует риски**: Предполагается, что ИИ и специализация спасут, но без расчёта неудач (войны в Африке, климатический коллапс). Прогнозы (Африка — 6 млрд, полное бесплодие через 20 лет) спекулятивны, основаны на трендах без вероятностей; реальные данные (ООН 2024) прогнозируют пик в 10 млрд к 2080-м с последующим спадом, а не крахом.



В целом, видео — провокационный манифест Никонова, ценный для размышлений о будущем, но критикуемый за апокалиптический тон и игнор нюансов (адаптация, этика). ! расскажи краткое содержание видео. наиболее ценные выводы и их критику Wirująświatła Додано: Суб 06 гру, 2025 16:39

flyman написав:

Никогда такого не было, и вот опять!

Geburt Einer Nation

Никогда такого не было, и вот опять!Geburt Einer Nation UA Додано: Суб 06 гру, 2025 20:40

В ближайший год ИИ изменит мою базу знаний ещё на 20-80% , потому что поисковик не дают настолько качественную информацию.

Я понимаю Ваше увлечение новой игрушкой, но стоит быть осторожным. Как бы при таком изменении база знаний не превратилась в базу предрассудков. Я понимаю Ваше увлечение новой игрушкой, но стоит быть осторожным. Как бы при таком изменении база знаний не превратилась в базу предрассудков. Сибарит Додано: Суб 06 гру, 2025 21:09

Форумчанин року Повідомлень: 9152 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6506 раз. Подякували: 21699 раз. Профіль 135 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 21:09 Сибарит написав: Wirująświatła написав: В ближайший год ИИ изменит мою базу знаний ещё на 20-80% , потому что поисковик не дают настолько качественную информацию.

В ближайший год ИИ изменит мою базу знаний ещё на 20-80% , потому что поисковик не дают настолько качественную информацию.

Я понимаю Ваше увлечение новой игрушкой, но стоит быть осторожным. Как бы при таком изменении база знаний не превратилась в базу предрассудков. Я понимаю Ваше увлечение новой игрушкой, но стоит быть осторожным. Как бы при таком изменении база знаний не превратилась в базу предрассудков.

всё проверяется. От предрассудков не застрахован никто, но на этой ветке их лютейший перелимит без всяких ии всё проверяется. От предрассудков не застрахован никто, но на этой ветке их лютейший перелимит без всяких ии Wirująświatła Додано: Суб 06 гру, 2025 21:17

Повідомлень: 31053 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 21:17 это прогноз на основе текущих исследований и трендов:



к 2030 году AI-терапия может снизить симптомы депрессии на 30–50 % у подростков и молодых людей, особенно при лёгких и умеренных формах. Это не значит, что депрессия исчезнет на 30 % глобально, а что в контролируемых сценариях (например, через чатботы или VR-терапию) симптомы уменьшаются на такой процент по шкалам вроде PHQ-9 или BDI.



### Ключевые данные из исследований 2024–2025

- Dartmouth (март 2025): Первое крупное испытание AI-чатбота показало снижение симптомов депрессии на 51 % за 4–8 недель (n=100+ участников, включая подростков).





- HeyNoah.ai (сентябрь 2025): Обзор показывает 30–51 % снижение для тревоги и депрессии при использовании AI для CBT (когнитивно-поведенческой терапии).



- NIH и WHO прогнозы: К 2030 году AI-инструменты (типа Woebot или Replika) охватят 20–30 % подростков в развитых странах, снижая общий уровень депрессии на 20–30 % за счёт доступности (бесплатно, 24/7).



### Почему это реалистично

AI-терапия работает как "первый уровень поддержки": распознаёт признаки (через чат или анализ голоса/текста), предлагает упражнения и перенаправляет к человеку при риске.



Для подростков (где депрессия выросла на 50 % с 2010-х) это особенно актуально — они предпочитают ботов терапевтам (75 % по опросам).



### Примеры AI-терапии для подростков в 2025 году



AI-терапия для подростков — это в основном чатботы и приложения, основанные на доказательных методах вроде когнитивно-поведенческой терапии (CBT), диалектической поведенческой терапии (DBT) и mindfulness. Они доступны 24/7, анонимны и адаптированы под подростковые проблемы: тревога, депрессия, стресс от соцсетей, идентичность. Важно: это не замена профессиональной помощи, а дополнение. Многие имеют интеграцию с живыми терапевтами и родительский контроль (например, в ChatGPT для подростков). Вот топ-примеры из свежих обзоров и исследований (2024–2025), с фокусом на подростков (13–18 лет).



| Пример приложения/бота | Описание и ключевые функции | Подходит для подростков? | Доказательная база и доступность | Цена |



| **Woebot** | Чатбот с "роботом-другом", использует CBT для работы с тревогой, депрессией и стрессом. Ежедневные сессии (10–15 мин), упражнения на переосмысление мыслей, трекинг настроения. Адаптируется под юмор и сленг подростков. | Да, специальная версия для teens (Woebot for Teens) с фокусом на школьный стресс и самооценку. 75% подростков предпочитают его людям из-за анонимности. | RCT 2023: не уступает живой терапии по снижению депрессии (на 30–40%). FDA Breakthrough Device. Доступно в США/ЕС, скоро глобально. | Freemium: базовая бесплатно, премиум $9.99/мес. |





| **Wysa** | "Пингвин-бот" для эмоциональной поддержки: CBT/DBT упражнения, медитации, трекинг эмоций. Чат в реальном времени, с опцией эскалации к человеку-коучу. | Идеально для подростков: модули на буллинг, FOMO (страх упустить), тревогу от соцсетей. 80% пользователей 13–17 лет возвращаются. | RCT среди студентов: снижение тревоги на 25–30%. FDA Breakthrough 2025. Доступно глобально (iOS/Android). | Бесплатно базовая, премиум $4.99/мес. |





| **Youper** | Персонализированный AI-ассистент: трекинг настроения, CBT/ACT упражнения, голосовые сессии. Анализирует текст/голос на эмоции и предлагает стратегии. | Да, фокус на эмоциональной осведомлённости для teens (самооценка, отношения). Подходит для 14+ с родительским контролем. | Обзоры 2025: 40% улучшение эмоционального интеллекта. Доступно в ЕС/США. | Freemium: $6.99/мес. премиум. |





| **Therabot** | Клинический чатбот от Dartmouth: фокус на депрессии, тревоге, расстройствах пищевого поведения. Синтетические диалоги терапевт–пациент для эмпатии. | Подходит для подростков, но с осторожностью (тесты на взрослых; для teens — под надзором). Снижение симптомов на 51% в триале. | RCT 2025: -51% депрессии, -31% тревоги. В разработке для подростков (iOS/Android). | Freemium, с интеграцией в клиники. |





| **Earkick** | Бесплатный компаньон: CBT/DBT для трекинга привычек, эмоциональной поддержки. Голос/текст, фокус на "измеряемом" прогрессе. | Отлично для teens: простой интерфейс, модули на стресс от учёбы/друзей. Безопасно для 13+. | Тестировано на подростках: 30% рост саморегуляции. Доступно глобально (iOS/Web). | Полностью бесплатно. |



| **Serena** | WhatsApp-бот на CBT: реал-тайм поддержка для тревоги/депрессии. Голос/текст, кризисные протоколы. | Для 16+ подростков: фокус на быстром доступе, с эскалацией к терапевту. | Обзоры 2025: 35% снижение симптомов. Доступно в ЕС/США. | $10–15/мес. премиум. |



Дополнительные замечания

- **Плюсы для подростков:** Анонимность (75% teens предпочитают ботам людей), доступность (24/7), персонализация (адаптация под сленг/проблемы). В Индии/США интегрируют с школьными программами.



- **Риски:** Не для тяжёлых случаев (суицид — эскалация к горячим линиям). В 2025: 75% teens используют AI-компаньонов, но 2x выше риск депрессии без контроля. Родители: используйте OpenAI Parental Controls (сентябрь 2025) для мониторинга.



- **Где начать:** Скачай Wysa или Earkick бесплатно. Для серьёзного — комбинируй с живым терапевтом (BetterHelp + AI).





Wirująświatła

