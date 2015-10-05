Wirująświatła написав:
"Шок" от детей — эволюционный механизм для инноваций, без него — стагнация и упадок цивилизации (но не вида). Человечество как вид выжило благодаря таким "шокам" — от неолита до интернета.
выделил красным всем противникам подросткового бунта. Шок должен быть. Это наше восприятие адаптации нового поколения к новым реалиям. Меня современные подростки иногда тоже шокируют есличё.
Против подросткового бунта протестовать бессмысленно.
Но он был всегда. Всегда старшие жаловались, что "новое поколение не такое".
Но какие-то рамки должны быть. Не так, как было с хунвейбинами или "красными кхмерами. Ъотя там этот "подростковый бунт" использовали направляли именно старшие.
Но вообще, в этой цитате смешиваются разные вещи - эволюция биологического вида и эволюция общества.
По -моему, это сильно разные вещи.
За последние пару тысяч лет (реально намного больше) общество изменилось очень сильно. но человечество как биологический вид практически не изменилось (если изменилось вообще).