Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 23:35

Wirująświatła

потому что я говорю факты (донбасс не взят)


А хто з цим фактом сперечається?)
А з тим фактом, скільки мільярдів доларів влито в Україну за майже 4 роки , та скільки зброї і БК завезено з дружніх країн, ти готовий сперечатись?))
З якою зброєю і за які гроші б стояли ЗСУ досі на Донбасі без цієї допомоги?)
Ти в таке не вмієш?) Це складнувато ?) Твій рівень перед школярами виглядати розумним ?))
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 01:05

  Wirująświatła написав:
.......
"Шок" от детей — эволюционный механизм для инноваций, без него — стагнация и упадок цивилизации (но не вида). Человечество как вид выжило благодаря таким "шокам" — от неолита до интернета.

выделил красным всем противникам подросткового бунта. Шок должен быть. Это наше восприятие адаптации нового поколения к новым реалиям. Меня современные подростки иногда тоже шокируют есличё.
Против подросткового бунта протестовать бессмысленно.
Но он был всегда. Всегда старшие жаловались, что "новое поколение не такое".
Но какие-то рамки должны быть. Не так, как было с хунвейбинами или "красными кхмерами. Ъотя там этот "подростковый бунт" использовали направляли именно старшие.
Но вообще, в этой цитате смешиваются разные вещи - эволюция биологического вида и эволюция общества.
По -моему, это сильно разные вещи.
За последние пару тысяч лет (реально намного больше) общество изменилось очень сильно. но человечество как биологический вид практически не изменилось (если изменилось вообще).
