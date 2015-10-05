Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 869870871872 Додано: Вів 09 гру, 2025 10:53 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав: "comfort eating" "comfort eating"

Умеют же люди быть деликатными!

Наше "заедание стресса" звучит значительно грубее. Умеют же люди быть деликатными!Наше "заедание стресса" звучит значительно грубее.

обжорство наверное более точный перевод. в англ. комфорт означает не только достигнутый факт (существительное), но и действия которые к нему ведут (прилагательное к глаголу). заедают не только стресс, любой эмоциональный дефицит имеет отражение в пищевом поведении, от обжорства до отказа от еды (анорексия - отсутствие ощущение голода).

А бывает "прилагательное к глаголу"?

Абстрактный

Ангедония — потеря способности получать удовольствие или отсутствие реакции на приятные стимулы — остается серьезной проблемой при лечении нейропсихиатрических расстройств. При большом депрессивном расстройстве ангедония связана с неблагоприятным течением болезни, худшей реакцией на психологическое, фармакологическое лечение и нейростимуляцию, а также с повышенным риском суицида.





Более того, хотя некоторые нейронные аномалии, связанные с ангедонией, нормализуются после успешного лечения, некоторые из них сохраняются, например притупленная активация вентрального стриатума в ответ на сигналы, связанные с вознаграждением, и снижение функциональной связности с участием вентрального стриатума.



Важно отметить, что некоторые из этих отклонений были выявлены у здоровых детей, никогда не страдавших депрессией, чьи родители имели большое депрессивное расстройство, и были использованы для прогнозирования первого случая большой депрессии.



Таким образом, нейронные отклонения, связанные с ангедонией, могут стать перспективными мишенями для профилактики. Несмотря на растущее понимание клинической значимости ангедонии и лежащих в её основе нейронных механизмов, остаются важные пробелы.



В этом обзоре автор сначала обобщает имеющиеся знания о патофизиологии ангедонии, которые могут послужить основой для разработки новых стратегий лечения и профилактики, а затем выделяет несколько приоритетных направлений, которые могут привести к клинически значимым прорывам.





Виктория, женщина средних лет, профессионал своего дела и с юных лет преданная бегунья на длинные дистанции, полностью потеряла интерес к бегу. Когда её партнёр спрашивает, что изменилось, она объясняет, что то, что раньше было её любимым хобби, больше не приносит радости и, по сути, стало обузой. Обеспокоенная нарастающими проблемами со сном (в основном ранним пробуждением) и потерей веса,



Виктория возобновляет общение с психиатром, который успешно вылечил её от первого серьёзного депрессивного эпизода десять лет назад. На первом сеансе Виктория рассказывает о множестве текущих стрессовых факторов, в том числе о прогрессирующей деменции у её матери, трудностях на работе и растущих финансовых долгах.



К сожалению, селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС), который ранее привёл к ремиссии, на этот раз не помогает, а дополнительные методы лечения малоэффективны. После девяти месяцев, в течение которых симптомы не ослабевали, психическое состояние Виктории ухудшилось, и она была госпитализирована после попытки самоубийства.





С отменой ограничений, связанных с COVID, родители Антонна надеялись, что он снова начнёт общаться с друзьями и захочет вернуться к очному обучению. Во время пандемии робкий 14-летний мальчик Антонн изолировался от друзей и начал отставать в учёбе. Антонн с раннего возраста был замкнутым ребёнком, которому часто требовалась поддержка, чтобы начать общаться. Всё больше времени он проводил в своей комнате за видеоиграми. Обеспокоенные его апатичным поведением и плохими оценками, родители обращаются к педиатру, который не знает, как лучше помочь.



На вопрос о происходящем Антонн отвечает, что у него нет мотивации заниматься общественной деятельностью. Он признаёт, что ему по-прежнему нравится проводить время с одним из товарищей по футбольной команде, который тоже увлекается играми, но большую часть времени ему ничего не хочется делать. Wirująświatła

Повідомлень: 31067 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 гру, 2025 11:23





В этом обзоре я попытаюсь ответить на этот вопрос, выделив три области, требующие внимания. Эти области связаны с необходимостью проведения 1) надлежащим образом контролируемых клинических испытаний, особенно с применением экспериментальных терапевтических подходов для изучения взаимодействия с мишенью; 2) новых доклинических моделей, связанных с ангедонией, с более высокой трансляционной ценностью; 3) клинических шкал, учитывающих достижения нейробиологии в понимании ангедонии.



Прежде чем перейти к этим вопросам, я кратко изложу имеющиеся знания о патофизиологии ангедонии, которые могут послужить ориентиром для восполнения пробелов в знаниях



https://psychiatryonline.org/doi/full/1 ... p.20220423

Ангедония — один из двух основных симптомов большого депрессивного расстройства (БДР), о котором сообщают 37–72 % людей с БДР (4–6). При БДР ангедония связана с хроническим течением заболевания (7), худшим прогнозом (8), низкой эффективностью фармакологического (9), психологического (10) и нейростимулирующего лечения (11), а также с повышенным риском совершения самоубийства (12). Важно отметить, что люди с большим депрессивным расстройством воспринимают ремиссию как восстановление позитивного аффекта, а не как ослабление депрессивных симптомов (13, 14). Почему лечение ангедонии до сих пор не разработано, несмотря на десятилетия доклинических и клинических исследований?



Там много текста по ссылке

