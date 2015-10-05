Дюрі-бачі написав:Wirująświatła 1. Друг в Ірландії вже рік працює вчителем. Там зарплата вчителя (4700Є до податків / 3600Є на руки після податків, в друга як новачка, зараз 3000Є на руки) вища, ніж в середньому по країні і в 1.5 рази більше, ніж в нього була на рибному заводі (2000Є на руки після податків). Значна кількість вчителів працює на неповну ставку, бо з повною перетинають межу підвищеного оподаткування. Їм краще отримувати 3200 за 4 дні, ніж 3600 за 5 днів..
Колега з Хорватії каже там така сама проблема з вчиталями - люди не хочуть йти працювати вчителем. Тре вишка, робота виснажлива, а зарплата менше 1500 євро
Наступним після зарплати є чисто психологічна проблема: вчителя взагалі ніхто не поважає. Ні учні, ні їх батьки ні керівництво. Якщо в моєму дитинстві вчитель сприймався як "авторитет, який знає як краще жити і треба робити як він каже" то зараз це "невдаха, який нічого не знає і не треба робити як він каже" ну максимум як "веселий тамада, який вміє показувати цікаве шоу"/ А за погані оцінки дістають не діти, а вчителі...
Дюрі-бачі написав:Наступним після зарплати є чисто психологічна проблема: вчителя взагалі ніхто не поважає. Ні учні, ні їх батьки ні керівництво. Якщо в моєму дитинстві вчитель сприймався як "авторитет, який знає як краще жити і треба робити як він каже" то зараз це "невдаха, який нічого не знає і не треба робити як він каже" ну максимум як "веселий тамада, який вміє показувати цікаве шоу"/ А за погані оцінки дістають не діти, а вчителі...
тільки но поспілкувався - ця проблема є й в Європі, в тій же Німеччині... не так радикально, але все ж.
але ви надто перебільшуєте - більш схоже на особистий невдалий досвід й яким чином за оцінки відповідають вчителі?