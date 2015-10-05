если владеешь агнлийским вот почитай
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:45
если владеешь агнлийским вот почитай
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:51
Re: Психологія та саморозвиток
Колега з Хорватії каже там така сама проблема з вчиталями - люди не хочуть йти працювати вчителем. Тре вишка, робота виснажлива, а зарплата менше 1500 євро
Додано: Нед 14 гру, 2025 13:52
) ти думаєш що якщо ти свої скучні простині викладеш англійською то їх більше будуть читати?
можно нормально відповідати?
До чого тут сексуальне насильство жінок направлене проти дітей?
Додано: Нед 14 гру, 2025 15:17
Re: Психологія та саморозвиток
Наступним після зарплати є чисто психологічна проблема: вчителя взагалі ніхто не поважає. Ні учні, ні їх батьки ні керівництво.
Якщо в моєму дитинстві вчитель сприймався як "авторитет, який знає як краще жити і треба робити як він каже" то зараз це "невдаха, який нічого не знає і не треба робити як він каже" ну максимум як "веселий тамада, який вміє показувати цікаве шоу"/
А за погані оцінки дістають не діти, а вчителі...
Додано: Нед 14 гру, 2025 15:43
тільки но поспілкувався - ця проблема є й в Європі, в тій же Німеччині... не так радикально, але все ж.
але ви надто перебільшуєте - більш схоже на особистий невдалий досвід й яким чином за оцінки відповідають вчителі?
Додано: Нед 14 гру, 2025 16:51
думаешь я глубоко владею этим вопросом ? кинул тебе исследования на которые сам ориентируюсь.
Можешь скинуть гроку ссылку и попросить краткое содержание на украинском.
если хочешь узнать чуть чуть больше, чем то о чем говорит твое окружение, будешь не только с английского читать. Весёлый контент на порносайтах , а здесь надо вникать что и почему. Я ж вникаю. Поставь браузер который на лету переводит с английского.
Додано: Нед 14 гру, 2025 17:22
Есть интересные ресурсы про гендерные проблемы в Украине. Не буду ничего цитировать. Листайте сами
На бумаге все красиво. А по факту...
