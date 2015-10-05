Wirująświatła написав:тренд общемировой. По всему миру зарплаты учителей настолько низкие, что мужчины не хотят ими работать? И рынок со старта предлагает выпускнику вуза миллионы только по мужскому половому признаку?
Анализирую не с целью "узнать истину". Интересно что на эту тему "думает ИИ", которому так же свойственно ошибаться как обычно у человеку, потому что в своих выводах он опирается на существующие стереотипы. Иначе надо требовать от него исследования. Тогда точность ответов сильно возрастает.В Україні зарплата **школьных учителей** у **2025 році** залежить від кваліфікаційної категорії, стажу, навантаження, регіону та додаткових надбавок. Базовий оклад розраховується за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС), з урахуванням підвищення на 10% для педагогів загальної середньої освіти.
### Основні складові зарплати
- **Посадовий оклад** — залежить від тарифного розряду (зазвичай 10–14 для вчителів).
- **Надбавки та доплати** — за вислугу років (до 30%), престижність (5–30%), перевірку зошитів (10–20%), класне керівництво (20–25%), тощо.
- **Спеціальна державна доплата** (за несприятливі умови праці під час воєнного стану):
- З 1 січня по 31 серпня 2025: 1300 грн (брутто, ≈1000 грн "на руки" після податків).
- З 1 вересня 2025: 2600 грн (брутто, ≈2000 грн "на руки").
- Якщо оклад нижчий за мінімальну зарплату (8000 грн у 2025), додається доплата до цього рівня.
### Орієнтовні оклади та зарплати (за даними МОН та джерел на 2025 рік)
- Молодий учитель (без категорії або спеціаліст): базовий оклад ≈5600–7000 грн, повна зарплата з надбавками та доплатою — від 10 000–13 000 грн.
- Учитель I категорії: оклад ≈6567 грн, повна зарплата ≈13 000–16 000 грн (з урахуванням доплати 1300/2600 грн).
- Учитель вищої категорії ("вчитель-методист"): оклад ≈7000–9665 грн, повна зарплата ≈15 000–20 000 грн і більше.
- **Середня зарплата по країні** (за даними Держстату та МОН на 2025 рік): 13 000–15 000 грн на місяць (з усіма надбавками). У приватних школах або великих містах (Київ, Львів) може бути вищою — до 20 000–35 000 грн.
Значне підвищення окладів планується лише з 2026 року (на 30% з січня та +20% з вересня). У 2025 році основне зростання — за рахунок державної доплати.
Дані базуються на офіційних джерелах МОН України та постанов Кабміну. Реальна сума залежить від конкретної школи та місцевого бюджету — для точного розрахунку зверніться до бухгалтерії закладу освіти.
Для крупных городов конечно мало, но для райцентров где выбор профессий, базар/официант/таксист/охранник/полиция условия вполне вкусные. Так что низкие зарплаты не единственная и вероятно не главная причина.
Всё-таки главная. И ИИ также называл её главной.
Поинтересуйтесь, как быстро можно стать вчителем вищої категорії.
Так что ориентироваться надо на зарплаты молодого учителя и учителя I категорії.
Заодно поинтересуйтесь, сколько часов надо иметь и сколько времени тратить, чтобы иметь те зарплаты, которые вам привёл ИИ (вдвое больше оклада).
И уж точно причина не в том, что боятся обвинений в соблазнении малолетних.