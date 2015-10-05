RSS
  #<1 ... 875876877878
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 14:21

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Это, кстати, тоже следствие низких зарплат.
Человек с низкой зарплатой воспринимается как неудачник и лопух. За что его уважать?

Ні, це наслідок виховання. В 90-і теж вчителі жили дуде бідно, але нас виховували "поважати старших" і "слухатись", а не "відстоювати свої кордони"

Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 20:47

З вересня 2026 року 15 шкіл Кіровоградської області можуть не отримати фінансування з державного бюджету. Уряд визначив мінімальну кількість учнів малокомплектних шкіл для надання субвенції. Планувалося, що наступного навчального року державну підтримку не матимуть школи з менше ніж 60 учнями. Третього грудня Кабмін послабив цю вимогу, розповів Суспільному (https://suspilne.media/kropyvnytskiy/11 ... ansuvanna/) заступник директора обласного департаменту освіти Володимир Таборанський.

За його даними, якби уряд не змінив порядок фінансування для малокомплектних шкіл, на Кіровоградщині без державної підтримки залишилися 30 шкіл.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 21:34

Wirująświatła
Природня ситуація. Села зникають, школи теж. Тримати школу, де педагогів більше ніж учнів ніхто не буде
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 22:58

Ситуацiя, звiсно, природна.
40 рокiв тому, майже кожен мiг "у головi" перемножити двозначнi числа.
30 рокiв тому, з`явились калькулятори, компьютери i бiльшiсть втратила такi навички.
20 рокiв тому, учнi ще самi виконували курсовi, дипломнi або купували роботи.

Зараз? Зараз - все качають з нета, використовують AI або купують роботи та екзамени!

Реальнiсть?
Моя донька, син навчаються в унiверах самi, тобто - самi виконують усi роботи, чудово володiють компом, вiльний англiйський тощо.
Син вже закiнчує, ректор особисто з ним за руку вiтається, у них там мiжнароднi проєкти(IT).

Так от.. вiн один з групи сам все здає!
Усi iншi, як вiн каже (не на камеру) - Дебiли, за яких просто платять грошi батьки.

Тобто, проблема не у Фiнансуваннi!
Проблема у Системi!

Вчаться - заради диплома, потiм "мамка" допоможе знайти роботу, а якщо не допоможе - то роботи у ЕС - досить! Звiсно, не за фахом!

Вiдверто?
Майбутнього ... вже нема.
Це сумно...
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 23:39

Re: Психологія та саморозвиток

Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 23:52

Re: Психологія та саморозвиток

Екзамени, курсові купують дуже давно. Просто тому, що у нас давно знецінили вищу освіту, більшість протирає штани для формальності, бо з однієї сторони, ВО дешева, з іншої - людей з ВО наплодили стільки, що без тої корочки "якось і невдобно". І ні, не "мамка порішає", більшість просто витратить марно гроші і час, ось і все. Ті, хто розуміє, навіщо їм освіта і що вони від неї хочуть, вчаться, інші просто баласт
