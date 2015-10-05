З вересня 2026 року 15 шкіл Кіровоградської області можуть не отримати фінансування з державного бюджету. Уряд визначив мінімальну кількість учнів малокомплектних шкіл для надання субвенції. Планувалося, що наступного навчального року державну підтримку не матимуть школи з менше ніж 60 учнями. Третього грудня Кабмін послабив цю вимогу, розповів Суспільному (https://suspilne.media/kropyvnytskiy/11 ... ansuvanna/) заступник директора обласного департаменту освіти Володимир Таборанський.
За його даними, якби уряд не змінив порядок фінансування для малокомплектних шкіл, на Кіровоградщині без державної підтримки залишилися 30 шкіл.
Ситуацiя, звiсно, природна. 40 рокiв тому, майже кожен мiг "у головi" перемножити двозначнi числа. 30 рокiв тому, з`явились калькулятори, компьютери i бiльшiсть втратила такi навички. 20 рокiв тому, учнi ще самi виконували курсовi, дипломнi або купували роботи.
Зараз? Зараз - все качають з нета, використовують AI або купують роботи та екзамени!
Реальнiсть? Моя донька, син навчаються в унiверах самi, тобто - самi виконують усi роботи, чудово володiють компом, вiльний англiйський тощо. Син вже закiнчує, ректор особисто з ним за руку вiтається, у них там мiжнароднi проєкти(IT).
Так от.. вiн один з групи сам все здає! Усi iншi, як вiн каже (не на камеру) - Дебiли, за яких просто платять грошi батьки.
Тобто, проблема не у Фiнансуваннi! Проблема у Системi!
Вчаться - заради диплома, потiм "мамка" допоможе знайти роботу, а якщо не допоможе - то роботи у ЕС - досить! Звiсно, не за фахом!
Екзамени, курсові купують дуже давно. Просто тому, що у нас давно знецінили вищу освіту, більшість протирає штани для формальності, бо з однієї сторони, ВО дешева, з іншої - людей з ВО наплодили стільки, що без тої корочки "якось і невдобно". І ні, не "мамка порішає", більшість просто витратить марно гроші і час, ось і все. Ті, хто розуміє, навіщо їм освіта і що вони від неї хочуть, вчаться, інші просто баласт