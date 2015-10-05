RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 20:38

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:----------------------------
ЛАД
Faceless
Плохо, что "Ті, хто розуміє, навіщо їм освіта і що вони від неї хочуть, вчаться" и... уезжают. На Запад.
----------------------------
То шо, прикрутить дротом до батареї?
Це трохи іншої проблеми стосується, і Україна в цьому плані нічим не унікальна

Проблема трохи інша.
Им тут делать нечего и они просто не нужны.
Такое есть мало где і Україна в цьому плані унікальна.
Не очень частый в мире случай деиндустриализации и развала науки.
Відтік мізків нічим не унікальне явище, і відбувається по всьому світу
Ну і "тут їм нема чого робити" теж мʼяко кажучи неправда

Відтік мізків нічим не унікальне явище - правда.
Вопрос в масштабах.
Вспомните, что писал Старикан о своём институте.
Так что, мʼяко кажучи, к сожалению, правда.
Если ХАЗ перестал работать, то авиа- конструкторы и технологи не нужны?
Если ХТЗ закрылся, то конструкторы и технологи не нужны?
Если деньги на науку выделяют как нищим, то учёные нужны?
Когда ещё до войны собирались универовской группой, был неприятно поражен, сколько детей однокурсников (из тех, кто пошёл в науку) уже были за границей. По очень разным специальностям, от физики до биологии.
Посмотрите предложения работы. Много найдёте инженеров?
Разве что "харчової промисловості".
Но можно и дальше рассказывать, что "мʼяко кажучи неправда".
"Зато мы делает ракеты и покорили Енисей" давно в прошлом.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 20:44

Faceless Нажаль - правда, що мiзкам - нема чого тут робити.
Почнiть з Себе.

Якою Ви бачите себе у майбутньому?
Якою бачите Україну?

Я не про гарнi слова а ось Реальнiсть?

Закiнчиться вiйна!
Захiд - почне вiдбудовувати iнфраструктуру!
Але - не Унiверситети! Не науку чи освiту реформувати, воно їм не потрiбно, нема профiту!

Тому пiсля вiйни, молодь ще бiльш активно почне емiгрувати!

Щоби був попит на Спецiалiстiв, потрiбна технологiчна База!
Взяти де?

Чи Ви скажете, що завтра Америка почне будувати у Житомирi Iнститут нанотехнологiй та навчати нас розробляти процесори 4 нм?
Звiсно, що нi.

Розумнi - емiгрують.
Залишаться старенькi, хворi.... та депутати+силовики.

Кажу , Сумно це все.
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 01:15

ЛАД
Чуть не так, на мой взгляд.
Смотрим на себя.
Какие у нас приоритеты? Каковы жизненные цели?
Украина - часть Западного мира. Все согласны?
Представим всё вот так:
В 1991 году, Девушка Украина - получила Свободу!
Было, считай 30 лет для того, чтобы подготовиться, выбрать своё место в мире, обучиться, воспитать новое поколение, способное, внимание на экран - выживать в условиях дичайшей конкуренции Западного Мира!

Почитайте историю Запада. Непрерывные войны, перевороты, противостояния - в первую очередь на почве ресурсов, технологий, сфер влияния.
Коллеги, я вот смотрю, есть такие - кто верит в то, что в той же Франции 17 века, можно было вот так спокойно, без связей и крыши - крутить серьёзный "бизнес".
Франция, Британия, Италия - наследники Империй, сколотивших стартовый капитал на эксплуатации колоний. Там громаднейшие средства и - очень жесткая конкуренция.

И вот, открылись Двери! И мы попали а мир, где новые технологии - превалируют, где мы - уступаем им на порядок.

Мы - потеряли время.
Главное, на самом то деле, не земля, не территории и даже не ресурсы а - ЛЮДИ!
Люди, способные создавать технологии, проворачивать "различные сделки" на внешних рынках... притом, не только в угоду Себе, но и Стране (в которой, по идее -должны жить их дети и внуки).

Вот она, психология.
Причины, почему вместо инвестиций в науку и образование, у нас вливали в потребительство - всем известны.
Чем больше потребляем, тем выше ВВП! Выше и отчисления в госбюджет!
Притом, потреблять можем импорт а курс гривни - держать за счет кредитования и распродажи Ресурсов, той же земли (наследие предков).
Кстати, гениальная схема, применяемая столетиями.

Стоп. Коллеги, вопрос. А где здесь в этой схеме "Развитие населения"?
Нафига капиталистам вкладываться в образование и науку? Что им с этого, какая прибыль?
Финансовая грамотность? Да нет её! Единицы процентов что-то слышали о "Финансовых рынках" и то, для них - это Форекс-Кухня.
Да пройдите по Шевченко в Черкассах и опросите встречных: " В какой ETF вы бы вложились?"
Если пару человек знают, что такое ETF- вам несказанно повезло!

У нас ведь и "Инвестирование" - это или в недвигу или в золото а скорее всего, на депо в банке!
Итак, наверху - было удобно, что народ - безграмотен.
Внизу? Вот тут, уже саморазвитие!
И финальный штрих.
Чем выше вы будете подниматься в своём развитии, тем больше вас будут ненавидеть друзья, коллеги а то и родственники.
Какое уж тут, саморазвитие?
Проще быть, как все!

Для меня, тема закрыта на этом.
Ты классный спец? Реально, не дурак?
Езжай туда, где сможешь себя реализовать! Или удаленно.
Если ты не смог себя реализовать на Западе, видимо ты - не такой уж и классный специалист!
Если ты, за 30 лет жизни в Независимой Украине, не выучил международный, английский , ты - де***. Разве не так?
Сейчас, вот среди профессиональных трейдеров США, куча индусов, китайцев и пр.
Смогли ведь? И язык выучить и экзамены сдать и "место под Солнцем" получить!
Кто нам то мешает? :(
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 20:57


Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 21:29

"Зато мы делает ракеты и покорили Енисей" давно в прошлом.[/quote]Я з сімʼї інженерів, з колом знайомих з інженерів, і якось не розділяю вашого розпачу. Якщо руки не з дупи і є голова то знайдуть і непогано оплачувану роботу
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:10

Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:40

добавлю треша вам в ленту


62% респондентів зазначили, що ліки є однією з основних категорій витрат. З них 90% вказали, що подорожчання ліків є суттєвою проблемою, а 79% змушені скорочувати витрати на інші категорії товарів, щоб мати можливість їх купувати.

Найчастіше українці економлять на одязі (66%), товарах для дому (54%) та навіть продуктах харчування (51%). Особливо критичною ситуація є для людей віком 60+ років, серед яких 62% змушені обмежувати витрати на їжу, а 66% респондентів 55–60 років – на товари для дому.

«Це свідчить про те, що подорожчання ліків не просто вплинуло на рівень життя населення, а змушує людей відмовлятися від базових потреб, що може мати серйозні соціальні та медичні наслідки», — йдеться в звіті Gradus Research.

Автори дослідження наголошують, що аптечні націнки стали для населення значним фінансовим тягарем: «Більше третини опитаних (36%) зазначили, що аптечні націнки становлять від 25% і більше, а серед людей 35–60 років цей показник ще вищий (45%). Найбільший рівень націнок на ліки відзначили мешканці міст-мільйонників (48% проти 36% у середньому), тоді як у селах та містах з населенням менше 50 тис. осіб сприйняття рівня націнок є нижчим. Водночас у сільській місцевості більша частка людей вважає націнку відносно помірною – 10% (13% проти 9% у середньому)».

https://thepharma.media/uk/news/37985-c ... h-15042025


88% громадян змінили філософію витрат через війну: на чому не економлять українці й що уникають купувати

Дослідження зафіксувало, що жінки менш схильні скорочувати витрати на важливі для себе речі (61% проти 47% чоловіків). Також саме жінки (70%) частіше купують товари для покращення емоційного стану, тоді як серед чоловіків таких майже половина.

Зображення

https://finteco.com.ua/article/28427-88 ... -kupuvaty/
