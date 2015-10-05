Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 878879880881 Додано: Нед 21 гру, 2025 10:36 Сибарит написав: Wirująświatła написав: От рассказчиков с высоким ЭИ (которые тоже любят приврать) их отличает скудная детализация вранья. От рассказчиков с высоким ЭИ (которые тоже любят приврать) их отличает скудная детализация вранья.

Такое враньё эффективнее.

Палятся вруны обычно на лишних деталях. Такое враньё эффективнее.Палятся вруны обычно на лишних деталях.

вышеупомянутый знакомый когда то мне наврал что девушка с которой он недавно познакомился (естественно в дорогом авто, модельной внешности и из богатой семьи, все фото были) типа в него влюбилась и даже подарила ему новый айфон. Сам он полноватый метр с кепкой и на лицо тоже не Апполон. Через полгода он забыл про что врал и рассказал что айфон это был подарок родителей.



другой знакомый в 2022 благодаря мне присел на валютную карусель и врал что зарабатывает от 100 до 500 уе в день (на разнице цен синих и белых долларов). Пока не попросил взаймы пару тысяч гривен на оплату комуналки. вышеупомянутый знакомый когда то мне наврал что девушка с которой он недавно познакомился (естественно в дорогом авто, модельной внешности и из богатой семьи, все фото были) типа в него влюбилась и даже подарила ему новый айфон. Сам он полноватый метр с кепкой и на лицо тоже не Апполон. Через полгода он забыл про что врал и рассказал что айфон это был подарок родителей.другой знакомый в 2022 благодаря мне присел на валютную карусель и врал что зарабатывает от 100 до 500 уе в день (на разнице цен синих и белых долларов). Пока не попросил взаймы пару тысяч гривен на оплату комуналки. Wirująświatła

Повідомлень: 31114 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2531 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 гру, 2025 10:54 Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: Да, это утверждение в целом соответствует данным многочисленных исследований последних лет. Зумеры (Generation Z, люди примерно 1997–2012 годов рождения, сейчас в возрасте 13–28 лет, но чаще фокус на 18–30) действительно часто признаются самым одиноким поколением, и их уровень одиночества в многих опросах превышает даже показатели пожилых людей (старше 70–80 лет).



### Ключевые факты из исследований:

- **Классическое исследование Cigna (2018–2020)**: Зумеры имели самый высокий индекс одиночества (около 48–79% чувствуют себя одинокими иногда или всегда), выше, чем у миллениалов, Gen X и бэби-бумеров. Пожилые поколения (Greatest Generation) были наименее одинокими.

- **GWI (2024)**: Около 80% зумеров сообщили о переживании одиночества за последний год — больше, чем в любой другой группе.

- **Pew Research (2025)**: Молодые взрослые 18–29 лет чувствуют одиночество в 24% случаев "все или большую часть времени", против всего 6% у людей старше 65.

- **Другие источники (Psychology Today, Newsweek, Forbes, 2022–2025)**: Подтверждают, что зумеры — "loneliest generation", с уровнем одиночества выше, чем у пожилых, несмотря на гиперподключенность.



Традиционно одиночество ассоциировалось с пожилыми (потеря близких, здоровье, изоляция), но кривая одиночества теперь U-образная: высокий уровень в молодости, минимум в среднем возрасте (30–50 лет), рост снова в старости. У зумеров пик выше, чем у пожилых в многих метриках.



### Причины, которые вы упомянули, подтверждаются:



- **Удалённая работа и общение через экраны**: Пандемия ускорила это, но тренд был раньше. Remote work увеличивает изоляцию (исследования Buffer и Psychology Today показывают, что одиночество — главная проблема удалёнщиков). Онлайн-общение часто superficial (поверхностное), не заменяет реальные взаимодействия.



- **Переезды, распад дружб**: Молодые чаще меняют города/страны из-за работы/учёбы, старые дружбы угасают, новые трудно строить (экономика, мобильность).



- **Проблемы в личной жизни**: Зумеры позже вступают в отношения, выше процент singles (например, 86% 18–24 лет не в паре). Dating apps добавляют стресс (choice overload, rejection).



- **Социальные сети**: Парадокс — гиперсвязанность, но реальное одиночество. Тяжёлое использование коррелирует с изоляцией (сравнение, FOMO, кибербуллинг). Хотя не все платформы одинаково вредны (например, networking как Instagram может не усиливать, а видео/гейминг — да).



Дополнительные факторы: экономическая нестабильность (долги, жильё), пандемия (потеря социальных навыков в ключевой период), упадок "третьих мест" (клубы, бары, церкви).



Это не значит, что все зумеры одиноки — многие адаптируются, ищут оффлайн-связи или терапию (зумеры чаще обращаются за помощью). Но проблема реальна и требует внимания: одиночество повышает риски депрессии, тревоги, даже преждевременной смерти (на уровне курения 15 сигарет в день, по Surgeon General США).





Да, давай сравним уровень одиночества у **миллениалов** (поколение Y, примерно 1981–1996 годов рождения, сейчас 29–44 года) и **зумеров** (Gen Z, 1997–2012, сейчас 13–28 лет).



Большинство недавних исследований (2023–2025 годов) показывают, что **зумеры остаются самым одиноким поколением**, хотя миллениалы тоже сильно страдают от изоляции — часто на втором месте. Оба поколения моложе испытывают одиночество острее, чем Gen X или бэби-бумеры, и значительно сильнее, чем пожилые люди (старше 65–70 лет).



### Ключевые данные из свежих исследований:

- **Cigna (2023–2025)**: Зумеры — самые одинокие (71% чувствуют одиночество хотя бы иногда), за ними миллениалы (65%), Gen X (59%), бэби-бумеры (44%). Эта тенденция сохраняется с 2018 года, когда зумеры (тогда 18–22 года) уже лидировали.



- **GWI (2024–2025)**: Около 80% зумеров испытывали одиночество за последний год, против 72% миллениалов.



- **Gallup и Pew Research (2024–2025)**: Молодые взрослые 18–29 лет (в основном зумеры) чувствуют одиночество "часто или всегда" в 23–25% случаев, миллениалы (30–44) — чуть ниже, но всё равно выше, чем у старших групп (6–10% у 65+).



- **Другие источники (Psychology Today, Newsweek, Fortune, 2024–2025)**: Подтверждают, что зумеры — "loneliest generation", особенно мужчины. Миллениалы близко, но зумеры чаще лидируют из-за полного погружения в цифровой мир с детства.



Раньше (2018–2020, до/в пандемию) миллениалы иногда назывались "самыми одинокими" (например, в YouGov 2019 или во время пандемии), потому что они были в том возрасте (20–30 лет), когда одиночество пикнует. Но по мере взросления миллениалов и взросления зумеров фокус сместился: зумеры теперь в этом "пиковом" возрасте и показывают более высокие показатели.



Почему зумеры часто одинокее миллениалов?



- Зумеры выросли полностью в эпоху соцсетей, смартфонов и пандемии — это усилило поверхностное общение и FOMO (страх упустить).



- Миллениалы помнят "доинтернетную" жизнь, чаще строят оффлайн-связи, раньше вступают в отношения/семью.



- Общие факторы для обоих: удалёнка, переезды, dating apps, экономика (долги, жильё), упадок "третьих мест" (клубы, бары).



- зумеры чаще сообщают о хронической изоляции, тревоге и низкой самооценке от онлайн-сравнений.





Это не универсально — многие в обоих поколениях адаптируются (терапия, хобби, оффлайн-встречи). Но проблема серьёзная для молодых: одиночество коррелирует с депрессией, тревогой и даже физическим здоровьем.





Втрачене покоління Втрачене покоління Faceless

Модератор Повідомлень: 37105 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8279 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 гру, 2025 11:23 Сибарит написав: Wirująświatła написав: От рассказчиков с высоким ЭИ (которые тоже любят приврать) их отличает скудная детализация вранья. От рассказчиков с высоким ЭИ (которые тоже любят приврать) их отличает скудная детализация вранья.

Такое враньё эффективнее.

Палятся вруны обычно на лишних деталях. Такое враньё эффективнее.Палятся вруны обычно на лишних деталях. тут вже чим оцінювати ефективність брехні.

Є брехуни, що брешуть перш за все собі, ви йому потрібні тільки як зовнішнє підтвердження своєї брехні. А історія розказана достаточно часто + в яку вірить достатня кількість аудиторії отримує реальність і стає ложним воспомінанієм.

Взагалі непотрібна брехня часта в алкоголіків або "невдах", в людей яким потрібне виправдання собі або "конструювання свого образу" перш за все для себе. тут вже чим оцінювати ефективність брехні.Є брехуни, що брешуть перш за все собі, ви йому потрібні тільки як зовнішнє підтвердження своєї брехні. А історія розказана достаточно часто + в яку вірить достатня кількість аудиторії отримує реальність і стає ложним воспомінанієм.Взагалі непотрібна брехня часта в алкоголіків або "невдах", в людей яким потрібне виправдання собі або "конструювання свого образу" перш за все для себе. Banderlog

Повідомлень: 4253 З нами з: 24.06.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 878879880881 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 13109

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34