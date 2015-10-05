rjkz написав:
Утром завтрак - 2 яйца и чашка кофе.
в 7 утра.
в течении дня пью воду, не очень интенсивно.
обед примерно в 5 вечера. Уже второе не влезает, обычно суп/борщ с половиной цельнозерновой питы и внутри куриное джайро. Кофе.
Вечером чай с финиками или орехами или пастилой без сахара.
Вчера после работы уже было 213 паундов, но мне в течении дня не удалось пить воду, так случилось.
Я не гурман в кофе , турки-заварное не моё ,пил много лет растворимый Чибо блек-вайт , с началом войны пропало и ТУТ я вспомнил юношество и индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало . С того момента ни одной чашки кофе