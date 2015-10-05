Технопессимисты предупреждают: ИИ заберет вашу работу, сделает бедных еще беднее, а богатых — еще богаче. Они преувеличивают? Посмотрите новый выпуск шоу «Мы не знаем» — о том, чему скоро научатся нейросети и как это изменит жизнь на планете



В конце 2025-го уже сложно представить жизнь без ИИ. Одним только ChatGPT пользуется 800 миллионов человек — каждый десятый на планете. Даже если вы намеренно избегаете нейросетей, вы все равно постоянно с ними сталкиваетесь: в интернет-поисковике или, скажем, в твиттере.



Чему нейросети научатся в ближайшие пару лет? А еще через пару лет? Как это перевернет интернет — а также наши смартфоны, личную жизнь, работу в конце концов? Правы ли те, кто предрекает скорое крушение рынка труда? И стоит ли уже сейчас начать что-то предпринимать?



В новом выпуске «Мы не знаем» свои прогнозы (довольно мрачные) дают сразу два эксперта по ИИ — Степан Гершуни и Денис Ширяев. А заодно рассказывают, какие ИИ-инструменты предпочитают сами.



