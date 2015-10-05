причины депрессии с точки зрения христианства, буддизма, индуизма и ислама
### Причины депрессии с точки зрения христианства
В христианстве депрессия часто интерпретируется как комбинация духовных, эмоциональных и физических факторов, а не просто как наказание от Бога. Некоторые консервативные взгляды связывают её со слабой верой, неудачей в молитве или чтении Библии, что может вызывать чувство вины. Другие причины включают духовные атаки Сатаны или демонов, как в примерах с Иовом (страдания от потерь) или Саулом (террор от злых духов).
Современные перспективы подчёркивают отсоединение от значимой работы, людей, ценностей или природы, что перекликается с библейскими идеями о потере связи с Богом. Также признаются биологические факторы, такие как химические дисбалансы, плохая диета или отсутствие упражнений, без отрицания науки. Отсутствие религиозной поддержки может повысить риск, так как вера часто предоставляет социальную сеть. В целом, депрессия видится как часть человеческого опыта, требующая как духовной, так и медицинской помощи.
### Причины депрессии с точки зрения буддизма
Буддизм рассматривает депрессию как проявление дуккхи (страдания), коренящееся в привязанностях, желаниях и иллюзиях. Основная причина — чрезмерное мышление и фиксация на мыслях, что усиливает тревогу и страдания. Это может быть вызвано "тремя путями земных желаний, кармы и страданий", где негативный цикл усугубляется желаниями и прошлыми действиями. Прошлая карма играет роль: если негативная карма сильнее практики, это приводит к потере веры и депрессии. Видимые причины включают конец отношений или внешние стрессы, а невидимые — старые горести, страхи и избегание проблем (эскапизм, отвлечения). Генетическая предрасположенность также признаётся. В буддизме депрессия — это возможность для практики, такой как медитация, чтобы преодолеть фиксацию на эго и страданиях.
### Причины депрессии с точки зрения индуизма В индуизме депрессия (вишада) видится как токсичное состояние ума, вызванное искажённой реальностью и потерей перспективы. Основные причины — карма из прошлых жизней, создающая эмоциональные долги, которые проявляются в этой жизни как страдания. Избыточная внешняя стимуляция ума, без внутреннего взгляда, приводит к депрессии, так как ум не смотрит внутрь. Астрологические факторы, такие как положение Луны, могут влиять, а также разочарования в любви, сексуальные проблемы, финансовые трудности или карьера. Генетика или трудные обстоятельства также признаются. Здоровый образ жизни (диета, упражнения, сон) помогает в большинстве случаев, подчёркивая баланс тела и ума. Индуизм предлагает рамки для модификации поведения и снижения депрессии через йогу и аюрведу.
### Причины депрессии с точки зрения ислама В исламе депрессия не делает человека плохим мусульманином и часто видится как испытание или часть жизни, а не наказание. Основные причины — слабость имана (веры), приводящая к безнадежности и отчаянию, что считается знаком слабой веры. Физические и внешние факторы: пищевые непереносимости, медицинские состояния (например, щитовидка), неразрешённая травма, одиночество или стресс. Коранические перспективы подчёркивают причины в детях и подростках, связанные с токсичным состоянием ума или внешними влияниями. Ислам предлагает инструменты для преодоления: терпение, молитва, пост, которые усиливают ментальное здоровье и снижают симптомы. В целом, депрессия — это комбинация духовной слабости и жизненных вызовов, но вера и практика помогают в выздоровлении.
как ни странно (если ИИ не врёт), все 4 точки зрения довольно разумные. Понравилось в буддизме разделение на видимые и невидимые причины. Терапевт пытается докопаться именно до невидимых (которые хорошо описал Бэк). Психологу неважно с кем там кто разошёлся или какую сумму денег он потерял. У подростков депрессия вообще не привязана к видимым причинам, их содержат живые и здоровые родители.
видимых причин недостаточно, от многих уходят любимые люди, у всех умирают друзья и родители, каждый хотя бы раз теряет деньги или работу. Но в депрессию впадают не все. Более того я видел здоровых и успешных (при деле) людей, при живых друзьях и родителях, замкнувшихся и впавших в депрессию. Внешними причинами ничего не объясняется. Они только триггер.
The Washington Post: Вот как, согласно научным данным, телефоны и социальные сети влияют на мозг вашего подростка. Часть 1/2
Волна новых исследований проливает свет на риски раннего доступа к смартфонам и интенсивного использования экранов для психического здоровья и развития подростков.
▪️Исследователь из Университета Пенсильвании Ран Барзилай — отец троих детей. Двое его старших детей получили мобильные телефоны еще до того, как им исполнилось 12 лет. Но этим летом, когда появились первые результаты его собственного исследования о влиянии экранов на здоровье подростков, он изменил планы. А младший ребенок? В ближайшее время телефон ему не купят.
▪️Анализ на основе данных более чем 10 500 детей из 21 региона США, показал, что у тех, кто получил телефоны в 12 лет, по сравнению с 13 годами, риск плохого сна был более чем на 60% выше, а риск ожирения — более чем на 40% выше.
▪️На протяжении многих лет дискуссия о подростках и смартфонов была полна неопределенности. Родители, учителя, врачи и политики спорили о том, действительно ли телефоны и соцсети вредят молодежи, но доказательства часто были слабыми, основанными на отдельных случаях или противоречивыми.
▪️Во второй половине 2025 года эта ситуация резко изменилась. Волна масштабных исследований количественно оценивает, как ранний доступ к смартфонам может нанести вред психике подростков.
▪️Статистика показывает, что экраны оказывают на подростков более широкое и глубокое негативное воздействие, чем многие ожидали. Многочисленные исследования выявили связь между интенсивным использованием экранов и измеримым снижением когнитивных способностей — замедлением скорости обработки информации, снижением внимания и ухудшением памяти.
▪️Уровень депрессии и тревожности неуклонно растет с увеличением активности в социальных сетях. Качество сна ухудшается по мере того, как экраны используются дольше, а исследователи обнаруживают тревожные связи между привычками использования экранов и ростом веса у подростков.
▪️В этом месяце Австралия стала первой страной в мире, запретившей социсети для детей младше 16 лет; компаниям, управляющим TikTok, YouTube, Instagram и Facebook, было приказано заблокировать доступ к ним начиная с 10 декабря. Малайзийские чиновники заявили, что аналогичный запрет вступит в силу в следующем году, и за этим шагом следят другие страны.
▪️В США несколько штатов приняли законы, ограничивающие доступ детей к соцсетям.
Степени риска
▪️С тех пор как Стив Джобс вышел на сцену в Сан-Франциско в фирменной черной водолазке и представил первый iPhone в 2007 году, споры о том, как смартфоны влияют на нас — особенно на детей — в значительной степени опираются на отдельные примеры.
▪️В одной поразительной статье, опубликованной в журнале JAMA, было проведено различие между просто временем, проведенным за экраном, и тем, что авторы назвали аддиктивным использованием. Это различие оказалось существенным.
▪️Общее количество часов, проведенных в интернете, не предсказывало риск самоубийства. Но компульсивные модели поведения — дискомфорт при разлуке с устройством, трудности с сокращением времени — предсказывали. У подростков, чье аддиктивное использование со временем увеличивалось, риск суицидальных мыслей и поведения был в два-три раза выше по сравнению с теми, чье использование оставалось низким.
▪️В ходе исследования также были выявлены различия в типах онлайн-активности и рисках. Дети, которые активно и постоянно играли в видеоигры, чаще сталкивались с внутренними проблемами психического здоровья, такими как тревога и депрессия, в то время как дети, которые активно и постоянно использовали соцсети, чаще демонстрировали внешние поведенческие проявления, такие как нарушение правил и агрессия. #Технологии #Здоровье
The Washington Post: Вот как, согласно научным данным, телефоны и социальные сети влияют на мозг вашего подростка. Часть 2/2
Познание, память, обучение и концентрация внимания
▪️В исследовательской статье, опубликованной в журнале JAMA, рассматривалось использование соцсетей и когнитивные способности детей в возрасте от 9 до 13 лет.
▪️Авторы выделили три траектории: минимальное или полное отсутствие использования, низкое, но возрастающее использование и высокое, но возрастающее использование.
▪️Дети из последних двух групп показали несколько худшие результаты в ряде когнитивных задач, включая распознавание прочитанного вслух, запоминание последовательности картинок и тесты на словарный запас. Различия были незначительными, но устойчивыми.
▪️«Меня удивило, что даже у тех, кто проводил в социальных сетях всего час в день, когнитивные показатели со временем ухудшились по сравнению с теми, кто вообще ими не пользовался», — сказал автор исследования Джейсон Нагата, профессор педиатрии Калифорнийского университета.
▪️Другое исследование в журнале Pediatrics изучало внимание и обнаружило, что использование соцсетей — в отличие от игр или просмотра телепередач — связано с усилением симптомов невнимательности.
▪️«Соцсети постоянно отвлекают внимание», — сказал Торкель Клингберг, соавтор исследования и профессор когнитивной нейронауки в Каролинском институте в Швеции. «Если дело не в самих сообщениях, то в мысли о том, получили ли вы новое».
▪️Четвертый анализ изучал, влияет ли возраст, в котором дети получают первые смартфоны, на их благополучие в дальнейшем. Получение смартфона до 13 лет «связано с худшими показателями психического здоровья в молодом возрасте, особенно среди женщин, включая суицидальные мысли, отстраненность от реальности, худшую эмоциональную регуляцию и снижение самооценки».
Как управлять экранными привычками подростков
▪️Морган Кобуцци — основательница организации The Balance Project, которая выступает за то, чтобы дети начинали пользоваться мобильными телефонами позже. По ее оценкам, примерно половина одноклассников ее дочери в пятом классе имеют телефоны, и почти у всех есть доступ к iPad.
▪️Тем не менее, она наблюдает за зарождением тихой контркультуры. В дни, когда из-за снегопадов и в другие свободные от школы дни, дети по очереди ходят из дома в дом, играют на улице и пекут печенье — коротают время вдали от интернета.
▪️То, что когда-то могло казаться чем-то маргинальным, по словам Кобуцци, становится все более распространенным явлением — особенно среди миллениалов, таких как она сама, которых беспокоит то, насколько сильно детство их детей отличается от их собственного.
▪️Дженнифер Катценштейн, детский нейропсихолог из Университета Джонса Хопкинса, заявила, что наиболее эффективный способ контроля использования экранов подростками для родителей — это не запреты, а личный пример.
▪️Дети во многом копируют привычки своих родителей, отметила она, особенно в отношении использования телефонов по ночам и сна.
▪️«Исследования показывают, что даже сокращение использования электронных устройств на один час в день оказывает лучшее долгосрочное воздействие, а общее снижение использования устройств приводит к повышению качества жизни, чем попытка полностью отказаться от них», — сказала Катценштейн.
▪️По словам Барзилая, после недавних исследований друзья и родственники по всему миру обращаются к нему за советом. Двое его старших детей, которым сейчас 18 и 14 лет, получили телефоны еще до того, как им исполнилось 12. Но недавно он объяснил своему 9-летнему сыну, почему тот пока не собирается покупать телефон.
▪️«Это для того, чтобы ты оставался здоровым», — вспоминал Барзилай, как говорил сыну. Он подчеркнул, что родители не должны чувствовать себя виноватыми за то, что дают своим детям телефоны.
▪️«Для меня очень важно, чтобы речь не шла о вине родителей», — сказал он. «В прошлом дети получали смартфоны в очень раннем возрасте, потому что мы не знали. Теперь мы знаем».
Что интересно. деньги вы храните в современных валютах, а знания ещё дедовские. Может как-то на советские рубли перейдите? точку зрения что "вся дурь от безделья" я слышал примерно с самого детства.
Banderlog написав:і а шукати смисл буття на верхніх рівнях піраміди це не для всіх.
то есть с тем что когда люди отказываются от Бога (высших эмоций) и получают несчастья (страдания/депрессии) вы не согласны? Или ваш Бог это когда мучаться и страдать? Кстати по этом п. у меня претензии к христианству. .
знання дідівські?) Ну да , їм чуть менше 2 тисяч років те що щось говорили совіти не значить що це не правильно. Тобі ж говорили в дитинстві не совай пальці в розетку?) Закон Ома він за цей час мало змінився.) Бог в ієрархії потреб на нижньому рівні піраміди а не на верхньому) в мене не совіцькі рублі а золото) Те що ти сиплеш тими цитами не міняє того, що психологія так як її зараз трактують- лженаука. Даж примішуючи до неї нейробіологію та медицину ти отримуєш смєсь з єресі і медицини) Як то люди отказуються від емоцій і страдають?) По твому емоційна нестриманість це запорука психічного здоровя? З тим що християнство це шлях стражань ти взагалі загнув) гріх це шлях що веде до страждань. Працюй постись і молися і не буде в тебе ніяких депресій. Піст це ж не тільки відмова від вживання тваринної їди це і обмеження в розвагах, в поведінці . Це відпрацювання в собі смирення. А смирення якраз в тобі і нема. Попость, трохи лишилось до Різдва а потім скажеш чи обмеження пристрастей і емоцій веде до депресій.
Якби ви були праві, у вірян не було б депресій, а це не так.
Banderlog написав:Тобі ж говорили в дитинстві не совай пальці в розетку?) Закон Ома він за цей час мало змінився.)
ты будешь смеяться но люди меняются и учебники психологии 60-90х годов уже макулатура. Я иногда подчитываю психологов прошлого века в качестве развлечения.
Приведу 2 примера (хотя их тысячи). Раньше на детях экономили. Самые дорогие вещи которые покупали родители мне и друзьям был велик. Компы (386 486) или видики (аналоги современных айфонов) продавались, но детям такое не покупали и пользоваться не сильно разрешали. В сёлах еще могли мопед купить.
Сейчас ребенку не покупают разве что авто. Малолетки по Ирпеню носятся на самокатах по 30+ тыс грн. И одеты не в лохмотья. Макдональдс забит детьми с самого утра и до вечера. И у всех смартфоны чуть ли не с 5ти лет.
2й пример. Дети прошлого века мечтали повзрослеть. Для меня было круто торговать без родителей на польском базаре. Для друзей ездить без родителей в Одессу в 13-14лет. Ночевать не дома. Теперь взрослеть не хотят. Даня поехал в Дубай и ныл 24/7 что нет денег, голодный и прочее. Он чёто думал его там ждёт пансион с личным лимузином.
Откуда это берется? сми пропагандируют лёгкие деньги. Ради фейма некоторые делают крупные донаты, другие летают в дубаи и т.д. Фактически это не просто влияние соцетей, это тотальный контроль сми над психикой. Как ты думаешь влияет это на психику и поведение?
Banderlog написав:Те що ти сиплеш тими цитами не міняє того, що психологія так як її зараз трактують- лженаука.
даже христианство признает психологию. тут ты уже в полном отрыве от реальности) дай цитату хотя бы одного авторитетного человека который бы называл психологию лже наукой. У тебя есть личные мотивы так считать (и ты сам о них говорил), твой неудачный опыт всего лишь частный случай
С этой точки зрения ты переплюнул даже ортодоксальных верующих и вплотную приблизился к современным наполеонам (к тем которые на диспансерном учёте).