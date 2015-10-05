Форуми / Все про гроші: інші

Пластичность мозга у подростков



Мозг, как орган, специализирующийся на обработке и использовании информации для изменения когнитивных процессов и поведения, должен поддерживать определенную степень функциональной стабильности, оставаясь при этом достаточно пластичным, чтобы адаптироваться к новому опыту на протяжении всей жизни.



Баланс между пластичностью и стабильностью смещается в сторону пластичности в раннем возрасте — в период, когда существует множество возможностей для формирования мозга под воздействием опыта, начиная от первоначального сенсорного опыта и заканчивая ранним воздействием/ограничением питательных веществ или неблагоприятными условиями развития ( 70 ; 71 ; 72 ).



В зрелом возрасте баланс смещается в сторону большей стабильности нейронных цепей, хотя способность к пластичности все еще присутствует в ограниченной форме ( 73 ). Есть данные, свидетельствующие о том, что некоторая повышенная пластичность развития сохраняется и в подростковом возрасте, потенциально предоставляя относительно позднюю возможность для адаптации мозга к деятельности и опыту подростка.



Уникальна ли эта подростковая пластичность мозга или просто отражает промежуточный переход в развитии от повышенной нейронной пластичности, наблюдаемой в раннем возрасте, к большей нейронной стабильности зрелого мозга, пока неизвестно, и может варьироваться в зависимости от исследуемых систем и функций мозга, а также от стимулов, вызывающих адаптацию в этих системах.



Эффективными стимулами могут быть не только окружающая среда и опыт подростка, но и гормоны полового созревания. Было показано, что повышение уровня гонадальных стероидов (например, эстрогена; тестостерона) в период полового созревания влияет на созревание областей мозга, критически важных для репродуктивного поведения, тем самым помогая запрограммировать типичные для пола реакции на гонадальные гормоны во взрослом возрасте ( 74 ).



Вероятными нейронными мишенями для связанной с опытом пластичности в подростковом возрасте могут быть трансформации развития, обычно происходящие в мозге в это время. Синапсы в подростковом мозге заметно более динамичны, чем во взрослом возрасте: аксоны растут и сокращаются, новые синапсы образуются, а другие удаляются со значительно большей скоростью, чем это наблюдается в зрелом мозге ( 75 ; 76 ).



Часть синаптической обрезки, наблюдаемой в подростковом возрасте, частично зависит от опыта ( 76 ), как и процесс миелинизации, при этом миелинизация аксонов частично обусловлена ​​количеством электрической активности, проходящей вдоль аксонов, которые должны быть миелинизированы ( 77 ).



Результаты, согласующиеся с зависимой от опыта миелинизацией, начинают появляться и в исследованиях с использованием методов нейровизуализации человека. Например, в исследовании профессиональных музыкантов количество развития белого вещества в важных для исполнения проводящих путях коррелировало с количеством времени, затраченного на практику, особенно с временем практики в детстве и в раннем/среднем подростковом возрасте ( 78 ).



Считается, что миелинизация является одним из негативных регуляторов пластичности, что позволяет предположить, что связанное с опытом увеличение миелинизации может служить для стабилизации соответствующих аксональных путей за счет их дальнейшей пластичности ( 79 ).



Фундаментальные научные исследования также выявили доказательства того, что темпы образования новых нейронов в подростковом возрасте в 4-5 раз выше, чем во взрослом возрасте ( 80 ).



Образование небольшого количества новых нейронов на протяжении всей жизни ограничено несколькими областями мозга, но считается важным для некоторых форм обучения, для восстановления после повреждения мозга и как один из возможных медиаторов благотворного воздействия физических упражнений и обогащенной среды (например, 81 ).



(а) Подростки часто воспринимают приятные и неприятные стимулы иначе, чем взрослые, демонстрируя сдвиг в сторону повышенной чувствительности к вознаграждению, но ослабленной чувствительности к неприятному, что может распространяться на алкоголь и другие наркотики.



Такие гедонистические сдвиги могут стимулировать стремление к рискованным и захватывающим занятиям, их продолжение и эскалацию, особенно когда предыдущие занятия оказались приятными, но без катастрофических последствий. Действительно, рискованное поведение рассматривается как «одно из измерений стремления к острым ощущениям и возбуждению» ( 84 , с. 296).



Ослабленные неприятные последствия перед лицом потенциально большей приятной выгоды могут в сочетании с генетическими и экологическими факторами риска способствовать относительно высокому уровню «потребления» вознаграждения, что приводит к проблемному вовлечению в употребление алкоголя, других наркотиков или других приятных или рискованных стимулов.





(б) Контекст играет особенно важную роль в формировании поведения подростков: стрессовые, волнующие и эмоционально возбуждающие обстоятельства не только увеличивают активность в подкорковых областях, модулирующих реактивность на социально-эмоциональные и вознаграждающие стимулы, но и ослабляют активность в областях лобной коры, критически важных для логического мышления и когнитивного контроля, тем самым способствуя формированию «горячих когниций» и потенциально приводя к рискованным действиям. Такие результаты использовались для обоснования разных возрастов для информированного согласия в условиях, благоприятствующих «холодным» когнициям, по сравнению с возрастом для признания вины в противоправных действиях, происходящих в условиях, благоприятствующих «горячим» когнициям (например, 49 ). Типичные для подростков склонности к формированию «горячих» когниций также могут быть использованы для обоснования политики ограничения доступа подростков к контекстам, которые особенно склонны к рискованному поведению. Поэтапное получение водительских прав — лишь один из примеров.





https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3982854/

