Додано: Пон 05 січ, 2026 13:13
Додано: Вів 06 січ, 2026 15:02
**Фильм «Мой отец — ничтожество» (оригинальное название: Dui bu qi, duo xie ni / My Dad Is a Jerk!, 1997)**
Режиссёр: Джо Чун Тун-Чо (Tung Cho 'Joe' Cheung).
Это гонконгская комедия с элементами драмы, производства Win's Entertainment Ltd. Длительность: около 107 минут.
**Сюжет:**
Ли Лап Чун (Чинг-Ван Лау) — ленивый, безответственный и инфантильный мужчина средних лет, который никуда не стремится в жизни. Его бывшая жена Ип Тин (Сесилия Ип) за несколько лет стала успешной и влиятельной бизнес-леди. В порыве гнева Чун требует, чтобы она позволила ему взять их сына Джастина (Лам Бо-Лун) на две недели. Мальчик — воспитанный, вежливый и дисциплинированный — приезжает к отцу и начинает оказывать на него "цивилизирующее" влияние. Постепенно безалаберный папаша меняется под воздействием сына, учится ответственности и зрелости. В фильме есть романтическая линия с участием Шу Ци. Это лёгкая история о семейных отношениях, отцовстве и личностном росте с типичным гонконгским юмором.
**Критика и отзывы:**
Фильм получил смешанные, но в целом средние оценки:
- IMDb: 5.7–6.1/10 (на основе небольшого количества голосов).
- Кинопоиск: около 5.7/10.
- Film.ru: 6.1/10 (из ограниченных отзывов).
Критики и зрители отмечают:
- **Плюсы**: Милый и трогательный семейный фильм, хорошая актёрская игра (особенно Чинг-Ван Лау в роли "неудачника" и ребёнок-актёр). Предсказуемый, но приятный, с элементами юмора и тепла — типичная гонконгская комедия 90-х о трансформации персонажа. Некоторые рецензии называют его "уютным" и "непритязательным развлечением".
- **Минусы**: Очень предсказуемый сюжет (как "старые удобные тапки" — комфортно, но без сюрпризов), местами сентиментальный, не выделяется на фоне похожих фильмов. Критики из Hong Kong cinema отмечают, что это не шедевр, а скорее "средняя" работа режиссёра, без глубоких идей.
В целом, фильм недооценённый и малоизвестный за пределами Азии, подходит для лёгкого просмотра о семейных ценностях. Если вы фанат гонконгского кино 90-х (типа фильмов с Джеки Чаном или Стивеном Чоу в комедийном ключе) — может понравиться.
Додано: Вів 06 січ, 2026 21:21
Hotab написав:
Насколько реально, что Владимир Путин сейчас — не настоящий, а двойник?
настолько насколько Хотаб пилот ЗСУ или нет?
Додано: Вів 06 січ, 2026 21:26
Vadim_ написав: Hotab написав:
Насколько реально, что Владимир Путин сейчас — не настоящий, а двойник?
настолько насколько Хотаб пилот ЗСУ или нет?
Зустрітись в Дніпрі і перевірити . Готовий?
