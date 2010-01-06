RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 888889890891
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 13:13

Створений для сім'ї

https://www.youtube.com/shorts/AMQvmoykLF8
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42014
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:02

**Фильм «Мой отец — ничтожество» (оригинальное название: Dui bu qi, duo xie ni / My Dad Is a Jerk!, 1997)**
Режиссёр: Джо Чун Тун-Чо (Tung Cho 'Joe' Cheung).
Это гонконгская комедия с элементами драмы, производства Win's Entertainment Ltd. Длительность: около 107 минут.

**Сюжет:**
Ли Лап Чун (Чинг-Ван Лау) — ленивый, безответственный и инфантильный мужчина средних лет, который никуда не стремится в жизни. Его бывшая жена Ип Тин (Сесилия Ип) за несколько лет стала успешной и влиятельной бизнес-леди. В порыве гнева Чун требует, чтобы она позволила ему взять их сына Джастина (Лам Бо-Лун) на две недели. Мальчик — воспитанный, вежливый и дисциплинированный — приезжает к отцу и начинает оказывать на него "цивилизирующее" влияние. Постепенно безалаберный папаша меняется под воздействием сына, учится ответственности и зрелости. В фильме есть романтическая линия с участием Шу Ци. Это лёгкая история о семейных отношениях, отцовстве и личностном росте с типичным гонконгским юмором.

**Критика и отзывы:**
Фильм получил смешанные, но в целом средние оценки:
- IMDb: 5.7–6.1/10 (на основе небольшого количества голосов).
- Кинопоиск: около 5.7/10.
- Film.ru: 6.1/10 (из ограниченных отзывов).

Критики и зрители отмечают:
- **Плюсы**: Милый и трогательный семейный фильм, хорошая актёрская игра (особенно Чинг-Ван Лау в роли "неудачника" и ребёнок-актёр). Предсказуемый, но приятный, с элементами юмора и тепла — типичная гонконгская комедия 90-х о трансформации персонажа. Некоторые рецензии называют его "уютным" и "непритязательным развлечением".
- **Минусы**: Очень предсказуемый сюжет (как "старые удобные тапки" — комфортно, но без сюрпризов), местами сентиментальный, не выделяется на фоне похожих фильмов. Критики из Hong Kong cinema отмечают, что это не шедевр, а скорее "средняя" работа режиссёра, без глубоких идей.

В целом, фильм недооценённый и малоизвестный за пределами Азии, подходит для лёгкого просмотра о семейных ценностях. Если вы фанат гонконгского кино 90-х (типа фильмов с Джеки Чаном или Стивеном Чоу в комедийном ключе) — может понравиться.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31159
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:21

  Hotab написав:
Насколько реально, что Владимир Путин сейчас — не настоящий, а двойник?

настолько насколько Хотаб пилот ЗСУ или нет?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4423
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:26

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
Насколько реально, что Владимир Путин сейчас — не настоящий, а двойник?

настолько насколько Хотаб пилот ЗСУ или нет?

Зустрітись в Дніпрі і перевірити . Готовий?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17502
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 888889890891
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 13726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10483)
06.01.2026 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.