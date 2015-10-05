RSS
П'ят 09 січ, 2026 14:03

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog

В 20 бути врємєнним варіантом їх влаштовувало а в 35 /40 значить ні?


Ну такий режим є і в чоловіків - дядя Толя, що жарить шашлик за гаражами :lol: їх надо зводить до купи)
ти як? Нікада не був дядь Толею?

У мене під боком завжди була лісопосадка для шашлику)
Зараз у Києві нема , та і часу нема на це)
Hotab
4
П'ят 09 січ, 2026 14:34

  Hotab написав:У мене під боком завжди була лісопосадка для шашлику)
Зараз у Києві нема , та і часу нема на це)

) і дядь толею нікада не називали?) Дивись бо возраст опасний. Недавно жарив шашлик в африканській посадці з кенгурятини та запікав слоновий хобот в листях банана під костром,
і хоп - ти дядь толя за гаражами :lol:
Хотя може це путь к счастью? ЧОЛОВІЧОМУ щастю.
Помниться тут була ініційована паном психологом розмова про чоловіче щастя... :lol:
Сам він наврят чи "дядь Толя" він пішов шляхом самоката і покраски чолки в зелене.
Но путь то очевидний - за гаражі.
Banderlog
П'ят 09 січ, 2026 15:34

Re: Психологія та саморозвиток

Banderlog написав:
  Hotab написав:У мене під боком завжди була лісопосадка для шашлику)
Зараз у Києві нема , та і часу нема на це)

) і дядь толею нікада не називали?) Дивись бо возраст опасний. Недавно жарив шашлик в африканській посадці з кенгурятини та запікав слоновий хобот в листях банана під костром,
і хоп - ти дядь толя за гаражами :lol:
Хотя може це путь к счастью? ЧОЛОВІЧОМУ щастю.
Помниться тут була ініційована паном психологом розмова про чоловіче щастя... :lol:
Сам він наврят чи "дядь Толя" він пішов шляхом самоката і покраски чолки в зелене.
Но путь то очевидний - за гаражі.
Ніби чолка це в іншого форумчанина
Faceless
