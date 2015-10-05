Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 890891892893 Додано: Нед 11 січ, 2026 10:56

Исследования возрастных физиологов М. М. Безруких, В.Д. Сонькина, Д.А. Фарбер показали, что результатом таких изменений становится появление в ЭЭГ подкорковых диэнцефальных знаков — комплексов высокоамплитудной волновой активности, которые в ЭЭГ зрелого типа наблюдаются только при функциональных и органических нарушениях диэнцефальных структур. в своё время звучало революционно, не меньше чем "земля круглая". Эта же теория хорошо объясняет инфантильность и подростковый дебют шизофрении

Theta-осцилляции (theta oscillations) — это один из ключевых ритмов мозговой активности, наблюдаемый в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) и локальной полевой потенциале (LFP) мозга. Они относятся к медленным волнам и играют важную роль в координации нейронных сетей, особенно в процессах памяти, обучения, навигации и эмоциональной регуляции. Ниже я подробно разберу их характеристики, механизмы, функции и развитие на основе современных исследований (данные актуальны на 2026 год).



### Определение и характеристики

- **Частота и амплитуда**: Theta-осцилляции имеют частоту 4–8 Гц у взрослых людей (в среднем 5–7 Гц). У детей и подростков диапазон может быть шире или ниже (3–6 Гц), из-за developmental изменений в мозге. Амплитуда обычно высокая (высокоамплитудная волновая активность), особенно в гиппокампе, где они достигают пика во время активных состояний.

- **Локализация**: Основной источник — гиппокамп (hippocampal theta), но они также регистрируются в медиальной префронтальной коре (mPFC), амигдале и других лимбических структурах. У людей theta-активность часто наблюдается в фронтальных и темпоральных областях во время задач на память или внимание.

- **Типы**: Различают низкочастотный theta (4–6 Гц, связанный с памятью и навигацией) и высокочастотный (6–8 Гц, ассоциированный с движением и сенсорной интеграцией). У людей выделяют фронтальный theta (связанный с когнитивным контролем) и гиппокампальный theta (для пространственной навигации).



### Механизмы генерации

Theta-осцилляции возникают из взаимодействия нейронов и сетей:

- **Нейронный уровень**: В гиппокампе они генерируются септальными нейронами (медиальный септум), которые посылают ритмические сигналы через холинергические и ГАМКергические пути. Это создаёт "пейсмейкер" для синхронизации активности.

- **Синхронизация**: Theta координирует межрегиональные связи, например, между гиппокампом и mPFC для эпизодической памяти или с амигдалой для страха. Это происходит через фазовую синхронизацию, где theta действует как "карьерная волна" для координации нейронов.

- **Влияние состояний**: Theta усиливается во время бодрствования с активным исследованием (например, ходьба), REM-сна и задач на память. В покое или медитации она может снижаться.



### Функции theta-осцилляций

Theta-ритмы — ключевой механизм для интеграции информации в мозге:

- **Память и обучение**: Theta координирует кодирование и извлечение воспоминаний. В гиппокампе она организует последовательности (например, траектории в пространстве). Усиление theta во время задач предсказывает успешное запоминание; это связано с долгосрочной потенциацией (LTP).

- **Навигация и пространственное мышление**: В гиппокампе theta синхронизирует "place cells" для построения ментальных карт. Частота theta коррелирует со скоростью движения.

- **Внимание и когнитивный контроль**: Фронтальный theta усиливается во время задач на внимание и контроль (например, при конфликтах в Stroop-тесте). Высокая theta-мощность коррелирует с лучшей производительностью, но в покое — с низкими когнитивными способностями у детей.

- **Эмоциональная регуляция**: Theta синхронизирует амигдалу и mPFC для обработки страха и вознаграждения. Это механизм для обучения на ошибках и адаптации.

- **Сенсорно-моторная интеграция**: Theta координирует движения и сенсорные входы, как в модели Бланда.



### Развитие theta-осцилляций

- **У детей и подростков**: С 3 до 24 лет theta-активность меняется: в детстве theta-мощность выше в покое и предсказывает низкие когнитивные способности, но увеличивается во время задач для лучшего обучения. К подростковому возрасту theta становится более синхронизированной между регионами (например, гиппокамп-mPFC), способствуя развитию эпизодической памяти. В подростках theta отражает активное обучение и ожидание информации.

- **Патология**: В расстройствах (ADHD, тревога) theta повышена в покое, но снижена во время задач, указывая на нарушения E-I баланса.



Theta-осцилляции — универсальный механизм для координации мозга, эволюционно консервативный (от грызунов до людей).

Нарушения theta-осцилляций в расстройствах вроде ADHD и тревоги, характеризующиеся повышенной theta-активностью в покое (указывающей на сонливость или "cortical slowing") и сниженной во время когнитивных задач (отражающей дефицит внимания и контроля), действительно влияют на сон через E-I дисбаланс (excitatory-inhibitory, баланс возбуждения и торможения). Это создаёт порочный круг: нарушения theta усугубляют проблемы со сном, а плохой сон усиливает theta-дисбаланс. Ниже я разберу механизмы и эффекты на основе исследований.



### Механизмы влияния на сон

- **Повышенная theta в покое и сонливость**: В состоянии покоя theta-активность (4–8 Гц) отражает повышенный "сонный drive" или drowsiness, что связано с моделью Process-S (сон-wake регуляция). В ADHD и тревоге это приводит к хронической сонливости днём, нарушая циркадные ритмы и делая засыпание трудным ночью (инсомния). Исследования показывают, что такая theta коррелирует с большим количеством медленных волн (SWA) в NREM-сне, указывая на повышенный "сон pressure" — организм пытается компенсировать дефицит глубокого сна, но это приводит к фрагментированному сну и частым пробуждениям. E-I дисбаланс (избыток торможения в покое) снижает бдительность, вызывая дневную гиперсонливость и ночные нарушения, такие как delayed sleep phase syndrome (задержка фазы сна).



- **Сниженная theta во время задач и влияние на REM-сон**: Theta важна для консолидации памяти и эмоциональной регуляции во время REM-сна. В ADHD theta повышена в REM, что нарушает обработку эмоций (например, негативная корреляция с эмоциональной памятью), приводя к беспокойному сну, кошмарам или снижению REM-качества. В тревоге сниженная task-related theta указывает на дефицит фронтального контроля, что проявляется в гиперактивации амигдалы ночью, вызывая тревожные сны и пробуждения. Это усугубляет хронический стресс, нарушая баланс NREM-REM и снижая общую эффективность сна.



### Конкретные эффекты на сон

- **В ADHD**: Дети и взрослые с ADHD имеют больше theta в NREM/REM, что связано с повышенной SWA (медленными волнами), указывающей на хронический дефицит сна. Это приводит к проблемам: инсомния (трудности засыпания), фрагментированный сон, повышенная сонливость днём и нарушения, такие как restless legs syndrome или sleep apnea. Theta/beta ratio как маркер сонливости предсказывает худшее качество сна, усугубляя симптомы ADHD (например, импульсивность из-за недосыпа). Исследования отмечают, что нормализация theta через нейрофидбек улучшает сон и когнитивные функции.



- **В тревоге**: Повышенная resting theta связана с гиперактивацией лимбической системы, что вызывает ночную тревогу, инсомнию и прерывистый сон. Сниженная task-related theta во время бодрствования переносится на сон, нарушая консолидацию памяти и эмоциональную обработку, приводя к частым кошмарам или бессоннице. E-I дисбаланс усиливает симпатическую активацию, делая сон менее восстановительным.



В целом, эти нарушения создают цикл: плохой сон усиливает theta-дисбаланс, усугубляя симптомы расстройств. Рекомендуется терапия (КПТ для инсомнии, нейрофидбек) для нормализации.





Мы можем вспомнить мельчайшие детали очень отдаленных воспоминаний, начиная с того времени, когда нам было всего несколько лет. Когда мы возвращаемся к людям и местам, с которыми выросли, наши воспоминания оживают, обретая захватывающее и глубокое чувство узнаваемости.



Эта впечатляющая способность фиксировать, хранить и вспоминать прошлое улучшается по мере взросления и перехода во взрослую жизнь; с возрастом мы можем запоминать все больше информации в постепенно расширяющемся временном и пространственном масштабе. Элементы наших воспоминаний могут быть связаны друг с другом в более широком контексте того, где и когда они произошли относительно друг друга.



Как этот невероятный процесс созревания координируется в динамике электрофизиологии человеческого мозга, оставалось неясным из-за ограниченного доступа к его прямым записям.



Статья Джонсона и др.¹, опубликованная в журнала Current Biology, предлагает новое понимание того, как эта высшая функция мозга развивается в постнатальном периоде.





Используя внутричерепные записи в педиатрических случаях трудноизлечимой эпилепсии, Джонсон и др. смогли измерить электрофизиологическую активность, задействованную при запоминании фотографий пространственных сцен у детей и подростков (5–20 лет).



Они использовали классическое задание, проверяющее эпизодическую память — тип декларативной памяти на конкретные события, — в котором серия ранее просмотренных и новых фотографий распознавалась как новые или старые.



Известно, что эффективность выполнения этого классического задания постепенно улучшается с возрастом по мере развития критически важных областей мозга и их связей. Во время выполнения задания регистрировались внутричерепные электрокортикографические сигналы со специальных электродов, хирургически имплантированных в медиальную височную долю (МВД) и префронтальную кору (ПФК).





Известно, что эти две лимбические и кортикальные структуры головного мозга играют ключевую роль в функции эпизодической памяти, которая в значительной степени сохранилась в процессе эволюции человеческого мозга. Электрофизиологические исследования на грызунах показали, что ритмические взаимодействия между гиппокампом и префронтальной корой участвуют в координации коммуникации при принятии решений, основанных на памяти 2 , 3.



Успешные решения, принимаемые на основе памяти о ранее посещенных пространственных участках лабиринта, зависят от скоординированных колебаний нейронных популяций гиппокампа и префронтальной коры в так называемой тета-ритмичности.



Нарушение этих колебаний корково-лимбической сети фармакологически ухудшает показатели памяти 4 и может даже иметь важное значение для понимания заболеваний, поражающих развивающийся мозг, таких как шизофрения.



Таким образом, тета-взаимодействия между гиппокампом и префронтальной корой обеспечивают надежный механизм не только для передачи информации о недавних событиях или эпизодах, но и для созревания когнитивных функций более высокого порядка в более крупных масштабах в процессе развития мозга.



На основе этих исследований на грызунах и других животных, а также на людях, Джонсон и др. сосредоточили свое исследование на тета-колебаниях гиппокампа в медиальной височной доле (МВД) и в трех анатомических подразделениях префронтальной коры (ПФК) (нижняя, средняя и верхняя лобные извилины), где в этих клинических случаях обычно имплантируются внутричерепные поверхностные сетчатые и полосковые электроды для локализации судорог.



Сначала они исключили контакты электродов с эпилептической активностью и сосредоточили свой анализ на большинстве оставшихся, которые демонстрировали четкие физиологические колебания в тета-диапазоне частот (2–8 Гц).



В соответствии с другими исследованиями на людях , были обнаружены два различных типа низких и высоких тета-колебаний с центрами на 3 и 7 Гц соответственно.



Первое интересное открытие заключалось в том, что центральная частота уменьшалась с возрастом для более медленного ритма и увеличивалась для более быстрого ритма в МВД и ПФК. Таким образом, по мере развития мозга медленный тета-ритм постепенно замедляется, а быстрый тета-ритм ускоряется.



Известно, что мощность тета-ритмов в любой из этих структур (медиальной височной извилине или префронтальной коре) указывает на успешность запоминания. Координация тета-ритмов в различных структурах мозга использовалась для дальнейшего уточнения силы и направления коммуникации в конкретных областях и в определенные моменты времени при обработке памяти.



Например, авторы обнаружили значительную амплитудную связь медленных тета-ритмов в гиппокампе и нижней лобной извилине после предъявления изображений для распознавания памяти. Значительное отставание между ними — при этом корковая область опережала гиппокамп — было обнаружено после принятия решения на основе памяти, когда изображения оценивались.



Быстрые тета-ритмы в тех же областях демонстрировали значительно большую фазовую (а не амплитудную) координацию в аналогичные моменты времени выполнения задачи. В целом, медленный тета-ритм демонстрировал скоординированное изменение амплитуды, тогда как быстрые ритмы выявляли скоординированное выравнивание фазы, которое предсказывало эффективность запоминания.



Новый вопрос, поставленный Джонсоном и др., заключался в следующем: как эти тета-взаимодействия изменяются в процессе развития мозга?



В своем предыдущем исследовании 7 авторы обнаружили возрастные различия в динамике нейронных осцилляций в созревающей префронтальной коре. Теперь, используя те же задачи для пациентов, они связали силу координации тета-ритмов между медиальной височной долей (MTL) и определенной извилиной префронтальной коры (PFC) с развитием мозга и показателями памяти.



Синхронность амплитуды в медленном и фазы в быстром тета-диапазоне усиливалась с возрастом. В соответствии с возрастными функциональными изменениями в тета-взаимодействиях наблюдался параллельный структурный рост связности белого вещества между этими лимбическими и кортикальными областями. Чем сильнее тета-взаимодействия, тем плотнее структурные связи, что разделяло людей с высокими и низкими показателями в задании.



Сообщаемые функциональные и структурные изменения в развитии мозга представляют собой нейронный механизм созревания функции эпизодической памяти с возрастом. Известно, что связи префронтальной коры развиваются до раннего взрослого возраста и играют ключевую роль в созревании функций декларативной памяти.



Также известно, что тета-ритмы играют важную роль в поддержке когнитивных функций префронтальной коры головного мозга у взрослых . Данное исследование теперь связывает эти два направления исследований в модели синхронной активности гиппокампа и префронтальной коры, а также анатомических связей на протяжении всего развития мозга.





Предложенная модель оставляет важные пробелы, которые необходимо заполнить. Например, как именно синхронизация между MTL и PFC может улучшить формирование памяти? Один из возможных механизмов заключается в том, что PFC и MTL совместно активируют ядра базальных ганглиев, которые, в свою очередь, усиливают долговременную потенциацию синаптических связей MTL-PFC посредством дофаминергической модуляции .



Интересно, что координация нейронной активности в дофаминергическом ядре, черной субстанции, с фазой тета-колебаний в PFC поддерживает кодирование новых воспоминаний¹² . Точная координация нейронной активности в тета-ритме может работать за счет синхронизации клеточных ансамблей в сети удаленных областей для облегчения передачи информации для успешного кодирования новых воспоминаний¹³ . Это, в свою очередь, приведет к постепенному улучшению функций памяти с развитием структурной связности



https://www.sciencedirect.com/science/a ... 2222002603

Способность запоминать людей, сцены и эпизоды из конкретных событий жизни проявляется у маленьких детей на раннем этапе.Мы можем вспомнить мельчайшие детали очень отдаленных воспоминаний, начиная с того времени, когда нам было всего несколько лет. Когда мы возвращаемся к людям и местам, с которыми выросли, наши воспоминания оживают, обретая захватывающее и глубокое чувство узнаваемости.Эта впечатляющая способность фиксировать, хранить и вспоминать прошлое улучшается по мере взросления и перехода во взрослую жизнь; с возрастом мы можем запоминать все больше информации в постепенно расширяющемся временном и пространственном масштабе. Элементы наших воспоминаний могут быть связаны друг с другом в более широком контексте того, где и когда они произошли относительно друг друга.Как этот невероятный процесс созревания координируется в динамике электрофизиологии человеческого мозга, оставалось неясным из-за ограниченного доступа к его прямым записям.Используя внутричерепные записи в педиатрических случаях трудноизлечимой эпилепсии, Джонсон и др. смогли измерить электрофизиологическую активность, задействованную при запоминании фотографий пространственных сцен у детей и подростков (5–20 лет).Они использовали классическое задание, проверяющее эпизодическую память — тип декларативной памяти на конкретные события, — в котором серия ранее просмотренных и новых фотографий распознавалась как новые или старые.Известно, что эффективность выполнения этого классического задания постепенно улучшается с возрастом по мере развития критически важных областей мозга и их связей. Во время выполнения задания регистрировались внутричерепные электрокортикографические сигналы со специальных электродов, хирургически имплантированных в медиальную височную долю (МВД) и префронтальную кору (ПФК).Известно, что эти две лимбические и кортикальные структуры головного мозга играют ключевую роль в функции эпизодической памяти, которая в значительной степени сохранилась в процессе эволюции человеческого мозга. Электрофизиологические исследования на грызунах показали, что ритмические взаимодействия между гиппокампом и префронтальной корой участвуют в координации коммуникации при принятии решений, основанных на памяти 2 , 3.Успешные решения, принимаемые на основе памяти о ранее посещенных пространственных участках лабиринта, зависят от скоординированных колебаний нейронных популяций гиппокампа и префронтальной коры в так называемой тета-ритмичности.Нарушение этих колебаний корково-лимбической сети фармакологически ухудшает показатели памяти 4 и может даже иметь важное значение для понимания заболеваний, поражающих развивающийся мозг, таких как шизофрения.Таким образом, тета-взаимодействия между гиппокампом и префронтальной корой обеспечивают надежный механизм не только для передачи информации о недавних событиях или эпизодах, но и для созревания когнитивных функций более высокого порядка в более крупных масштабах в процессе развития мозга.На основе этих исследований на грызунах и других животных, а также на людях, Джонсон и др. сосредоточили свое исследование на тета-колебаниях гиппокампа в медиальной височной доле (МВД) и в трех анатомических подразделениях префронтальной коры (ПФК) (нижняя, средняя и верхняя лобные извилины), где в этих клинических случаях обычно имплантируются внутричерепные поверхностные сетчатые и полосковые электроды для локализации судорог.Сначала они исключили контакты электродов с эпилептической активностью и сосредоточили свой анализ на большинстве оставшихся, которые демонстрировали четкие физиологические колебания в тета-диапазоне частот (2–8 Гц).В соответствии с другими исследованиями на людях , были обнаружены два различных типа низких и высоких тета-колебаний с центрами на 3 и 7 Гц соответственно.Известно, что мощность тета-ритмов в любой из этих структур (медиальной височной извилине или префронтальной коре) указывает на успешность запоминания. Координация тета-ритмов в различных структурах мозга использовалась для дальнейшего уточнения силы и направления коммуникации в конкретных областях и в определенные моменты времени при обработке памяти.Например, авторы обнаружили значительную амплитудную связь медленных тета-ритмов в гиппокампе и нижней лобной извилине после предъявления изображений для распознавания памяти. Значительное отставание между ними — при этом корковая область опережала гиппокамп — было обнаружено после принятия решения на основе памяти, когда изображения оценивались.Быстрые тета-ритмы в тех же областях демонстрировали значительно большую фазовую (а не амплитудную) координацию в аналогичные моменты времени выполнения задачи. В целом, медленный тета-ритм демонстрировал скоординированное изменение амплитуды, тогда как быстрые ритмы выявляли скоординированное выравнивание фазы, которое предсказывало эффективность запоминания.Новый вопрос, поставленный Джонсоном и др., заключался в следующем: как эти тета-взаимодействия изменяются в процессе развития мозга?В своем предыдущем исследовании 7 авторы обнаружили возрастные различия в динамике нейронных осцилляций в созревающей префронтальной коре. Теперь, используя те же задачи для пациентов, они связали силу координации тета-ритмов между медиальной височной долей (MTL) и определенной извилиной префронтальной коры (PFC) с развитием мозга и показателями памяти.Синхронность амплитуды в медленном и фазы в быстром тета-диапазоне усиливалась с возрастом. В соответствии с возрастными функциональными изменениями в тета-взаимодействиях наблюдался параллельный структурный рост связности белого вещества между этими лимбическими и кортикальными областями. Чем сильнее тета-взаимодействия, тем плотнее структурные связи, что разделяло людей с высокими и низкими показателями в задании.Сообщаемые функциональные и структурные изменения в развитии мозга представляют собой нейронный механизм созревания функции эпизодической памяти с возрастом. Известно, что связи префронтальной коры развиваются до раннего взрослого возраста и играют ключевую роль в созревании функций декларативной памяти.Также известно, что тета-ритмы играют важную роль в поддержке когнитивных функций префронтальной коры головного мозга у взрослых . Данное исследование теперь связывает эти два направления исследований в модели синхронной активности гиппокампа и префронтальной коры, а также анатомических связей на протяжении всего развития мозга.Предложенная модель оставляет важные пробелы, которые необходимо заполнить. Например, как именно синхронизация между MTL и PFC может улучшить формирование памяти? Один из возможных механизмов заключается в том, что PFC и MTL совместно активируют ядра базальных ганглиев, которые, в свою очередь, усиливают долговременную потенциацию синаптических связей MTL-PFC посредством дофаминергической модуляции .Интересно, что координация нейронной активности в дофаминергическом ядре, черной субстанции, с фазой тета-колебаний в PFC поддерживает кодирование новых воспоминаний¹² . Точная координация нейронной активности в тета-ритме может работать за счет синхронизации клеточных ансамблей в сети удаленных областей для облегчения передачи информации для успешного кодирования новых воспоминаний¹³ . Это, в свою очередь, приведет к постепенному улучшению функций памяти с развитием структурной связности в то же время некоторые теории совпадают с современными исследованиямив своё время звучало революционно, не меньше чем "земля круглая". Эта же теория хорошо объясняет инфантильность и подростковый дебют шизофрении Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 11 січ, 2026 11:34, всього редагувалось 3 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 31171 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2531 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 січ, 2026 10:56 Wirująświatła написав: Vadim_ написав: зачем такую блевотину выкладывать , смысл? зачем такую блевотину выкладывать , смысл? представь что в бокале твоя любимая водка. представь что в бокале твоя любимая водка.

водка водкой ,но тот мазохизм тиктоковский подростковій которій ві вікладіваете...

п.с. у меня любим коньяк или как там , водка из виноградного спирта водка водкой ,но тот мазохизм тиктоковский подростковій которій ві вікладіваете...п.с. у меня любим коньяк или как там , водка из виноградного спирта Vadim_

Повідомлень: 4458 З нами з: 23.05.14 Подякував: 640 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 890891892893 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 13847

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34