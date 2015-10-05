RSS
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:35

  Wirująświatła написав:золотые слова. моя мечта умереть потратив всё до копейки не оставив никому никакого имущества.


Точно это можно рассчитать, лишь инициировав свою смерть.
Но мы должны стремится прожить всю жизнь максимально качественно, употребив все финансы по прямому назначению- для удовлетворения потребности заработавшего оные!
Один мой друг часто говорит,что жизнь иронична. Ирония может заключаться в том, что мы умрем завтра, и нетруженному черту таки достанется пачуха.
Начав же тратить- ирония заключится в годах Мафусаила и судьбе Иова.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:48

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:золотые слова. моя мечта умереть потратив всё до копейки не оставив никому никакого имущества.


Точно это можно рассчитать, лишь инициировав свою смерть.
Но мы должны стремится прожить всю жизнь максимально качественно, употребив все финансы по прямому назначению- для удовлетворения потребности заработавшего оные!
Один мой друг часто говорит,что жизнь иронична. Ирония может заключаться в том, что мы умрем завтра, и нетруженному черту таки достанется пачуха.
Начав же тратить- ирония заключится в годах Мафусаила и судьбе Иова.
дядьки бросайте ви це неблагодарне діло. Не те щоб б все просрать не можливо, но якось смислу в тім не бачу, діло не в тім просрать все чи лишити спадок... щоб кінець історії був самим важливим епізодом. Живіть теперішнім бо щавтра й сосуська може на тімячко впасти і все обірвати.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:54

  Banderlog написав:Живіть теперішнім бо щавтра й сосуська може на тімячко впасти і все обірвати.
так а никто не предлагал накопительствовать. Может муха предложит. У меня у одной бабушки сгорело на книжке 10 тыс деревянных рублей у другой 20+
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:55

  Banderlog написав:Живіть теперішнім бо щавтра й сосуська може на тімячко впасти і все обірвати.


А вы вроде под грушей закапываете? Тоже ж на черный день? :D
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:00

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Живіть теперішнім бо щавтра й сосуська може на тімячко впасти і все обірвати.


А вы вроде под грушей закапываете? Тоже ж на черный день? :D

он хочет чтобы дети подрались за наследство прямо у гроба. ради такого зрелища и умереть не жалко
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:08

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Живіть теперішнім бо щавтра й сосуська може на тімячко впасти і все обірвати.


А вы вроде под грушей закапываете? Тоже ж на черный день? :D
) я не знаю який той день має бути чорним якшо цей ще ні :lol: просто звичка, гребти на себе та і не бачу нормального способу вкладання який б звідси міг контролювати. Як не прискорбно єдіномишлєнніків в мене в сімї нема.
Вам не поняти, но я ніби вже вмер тіки іще даю ОЦУ по телефону і плачу комунальні та типу аліментів :lol: там вмер. Якось трудно сприймати проблеми мирної жизні.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:10

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Живіть теперішнім бо щавтра й сосуська може на тімячко впасти і все обірвати.


А вы вроде под грушей закапываете? Тоже ж на черный день? :D

он хочет чтобы дети подрались за наследство прямо у гроба. ради такого зрелища и умереть не жалко
чо діти? Правнуки)) а гуцули брешуть шо хто почує як говорить пратчє дитина правнука той автоматічєськи в рай. :lol:
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:14

  Banderlog написав:чо діти? Правнуки))
обычно наследство детям остаётся. правнукам то уже крошки перепадут. если недвижимость можно нотариально переписать и вопросов не будет , то за наличные могут и собачьи бои устроить. С другой стороны через 100 лет на ваше наследство носок дырявый не купишь - инфляция, так что не тяните с этим.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:21

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:чо діти? Правнуки))
обычно наследство детям остаётся. правнукам то уже крошки перепадут. если недвижимость можно нотариально переписать и вопросов не будет , то за наличные могут и собачьи бои устроить.
обично внукам лишають бо здоровя вже не те щоб правнуками цікавитись.
А з дітьми є конфлікт поколінь.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:33

  Banderlog написав:обично внукам лишають бо здоровя вже не те щоб правнуками цікавитись.
А з дітьми є конфлікт поколінь
а с внуками конфликта поколений нет? достаточно быть вашим дитём для конфликта?
