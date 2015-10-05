Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 900901902903 Додано: Вів 27 січ, 2026 18:50 Основные проблемы школьной жизни подростков связаны с ограниченными возможностями решения принципиальных возрастных задач развития в рамках учебной деятельности. Школа не поддерживает ведущую с точки зрения отечественной классической традиции деятельность отрочества — интимно-личностное общение, тем самым ограничивая развитие. Учеба и организация школьной жизни лишь отчасти отвечают запросам растущего самосознания, развивающегося формального мышления и стремления к активной общественно значимой деятельности.



В учебном процессе не удовлетворяется острейшая потребность подростков в доверительном, исповедальном общении со сверстниками и желание познать себя, узнавая другого.



Ученики не видят связи между школой и личной жизнью, между обучением и будущими достижениями, а посещают школу как место, где можно провести время в подходящей компании. Значение школы подростки видят в контексте общения со сверстниками, а ведущими мотивами становятся социальные и отрицательные мотивы избегания неприятностей (с родителями, администрацией школы и т.д.).





Подростки не хотят обсуждать свои школьные дела, а некоторые испытывают устойчивое негативное эмоциональное отношение к школе и учебной деятельности. Все чаще характеристикой отношений подростков и школы становится психологическое отчуждение, которое проявляется на поведенческом уровне в низкой академической успеваемости, негативизме и частых прогулах.



Причиной отчуждения является бессилие, которое ощущают многие подростки в стенах школы. Бессилие, или феномен «выученной беспомощности», возникает как реакция на хроническое авторитарное давление, безысходность и неспособность влиять на ситуацию. Подросток чувствует, что им манипулируют и одновременно осознает неизбежность подчинения и необходимость играть по тем социальным правилам, которые диктует ему общество в лице школы. В результате ученик теряет интерес к учебе и в лучшем случае просто сидит на уроках, ничего не делая, или прогуливает занятия [4].







Параллельно с бессилием развивается ощущение бессмысленности. Связи между предметами разрушаются, а преемственность между школьной программой и теми социальными ролями, которые подростки должны будут принимать на себя в будущем, отсутствует. Школьная оценка к началу отрочества теряет свою мотивирующую силу. Количественная фиксация уровня учебных достижений ориентирует ребенка на формальные, количественные же показатели.



Недостатки современной системы образования, где плохо учитываются реальные интересы и потребности подростков, формируют резко отрицательное отношение к учебе уже у младших подростков, а иногда и раныше. Школьников угнетает система оценки знаний, отсутствие успехов и авторитарность отношений.





Проблемы обучения концентрируются вокруг отношения детей к учебе и учителям, школьным требованиям и‘правилам, а в целом — вокруг проблемы школьной социализации. Но все проблемы объединяет основное противоречие процесса социализации детей, которое поразному преломляется в различные возрастные периоды развития.



В самом общем смысле это противоречие между социализацией и индивидуализацией, которое одновременно является и движущей силой развития ребенка.



Школа осуществляет сложнейшую функцию формирования общественной ориентации ребенка, формирования его социального поведения и гражданской позиции. Но школа не может решить одновременно две задачи: создать всем детям максимально благоприятные для общего психического развития условия и обеспечить соответствие всех детей общественным требованиям.



Возможно, именно поэтому все психологические реформы школьного образования реализуются с большим трудом и часто начинают буксовать. Задачи индивидуализации образования, личностного отношения или гуманистического подхода к личности ученика трудно реализуемы в силу того, что цель школьного образования — отойти от индивидуального, частного, конкретно-личного и встать на позицию универсального, всеобщего, общественного. Эта позиция характеризует школьную систему на протяжении веков, — с ней были согласны Г. Гегель, и др.



Учебная деятельность, по определению Д. Б. Эльконина, трижды общественна: по своему содержанию, по смыслу и по форме осуществления. Эта структура учебной деятельности обеспечивает формирование общественного поведения ребенка [72]. При этом школа, как замкнутая система, поглощает все внешние реформы, которые, по сути, подрывают ее принципиальные устои; основная ее задача — привести всех детей к общественному знаменателю независимо от того, что у каждого из них в числителе [4].



Если массовая школа начинает реализовывать отдельные идеи индивидуализированного образования, она перестает быть всеобщим институтом социализации, подготовкой к системе общественных отношений.



Эта система выкристаллизовывалась веками и пришла к ее классической форме - авторитетный учитель, наделенный обществом полномочиями и реализующий единые требования обеспечивает максимально благоприятный вариант социализации ребенка.



Социализация вне школы на сегодняшний день практически не возможна. Большинство родителей не могут быть критичны, не могут объективно оценить развитие ребенка, не всегда готовы последовательно требовать соблюдения социальных норм. Мнение родителей воспринимается детьми как мнение родителей, поддерживающее, но не регламентирующее поведение в социуме.



Школой поощряются те индивиды, которые соблюдают правила, предлагаемые обществом. Однако меняющийся мир порождает все большее количество «побочных» эффектов. Тех, кто не вписывается в рамки исполнительности, школа отбрасывает или они сами уходят на «задворки общества». Эта ситуация оставляет мало шансов индивидуальным, отклоняющимся от среднестатистического вариантам развития.



Школа — одна из самых консервативных социальных систем, которая претерпевала минимальные изменения на протяжении десятилетий, а принципиальных изменений не происходило на протяжении столетий. Диада учитель-ученик является классическим вариантом межличностного взаимодействия, опосредованного общественными отношениями.



Школа включает взрослеющего ребенка в новую систему отношений: ребенок — взрослый. Учитель является полномочным представителем общества, наделенным властью, ответственностью, средствами контроля и оценивания.



Эта система чрезвычайно продуктивна в плане социального и когнитивного развития ребенка. Учителя, аккумулируя накопленные культурой знания, и обладая педагогическим мастерством передачи этих знаний детям, являются для подростка моделью общества. От личности учителей зависит отношение подростков к нормам, предъявляемым обществом и ценностям, декларируемым государством. Учитель — тот социальный взрослый, который призван воздействовать на формирование самосознания подростка, развитие его целей и ценностей.



Однако в реальности дела обстоят иначе. Контакт между учителями и старшими подростками фактически отсутствует. Подростки критично воспринимают учителей, оценивая не столько их знания, сколько личность и социальный облик, а учителя в свою очередь часто с презрением относятся к мнению подростков, их способностям и ограниченным знаниям. Перед учителями стоит сложнейшая задача создать своей личностью, поведением, системой требований и контроля модель отношений ребенка с обществом, а не с конкретным взрослым.



Обучение в современной школе воспринимается детьми как текущая нагрузка, не обладающая ценностью, не связанная с процессами взросления и ни коим образом не влияющая на будущее (за исключением факта получения диплома о среднем образовании). Осмысленность обучения — чрезвычайно редкая ситуация даже в старших классах.



Старшеклассники высказывают свое недовольство школой в связи с отсутствием творчества и самостоятельности. Школьное самоуправление чаще всего носит формальный характер, а методы совместного поиска решений и научного познания практически отсутствуют на уроках.



Низкий коэффициент интеллектуального развития, инфантильность и пассивность самих подростков, растущее количество функциональных нарушений в психическом развитии безусловно влияют на обучение, но организация учебного процесса зависит от учителя, который может и должен формировать интерес и познавательную активность учеников, ориентируясь на возрастные задачи развития.





фух. статья конечно галопом по всем вопросам. Но конец мне понравился. " школе не воспринимается детьми как ценность". Значит проблема не в детях как далее пытается подытожить автор фразой "Низкий коэффициент интеллектуального развития, инфантильность и пассивность самих подростков". Говно не виновато что оно не золото, а виноват покупатель который не хочет его ценить. Вот так интересно уживаются в голове противоречия. Хотя статья может быть заказная с целью убедить читателя что "перед школой стоят непосильные задачи поэтому их реализация невозможна". В скандинавских школах они почему то реализованы. Об этом автор либо не знает, либо заведомо игнорирует сей факт.



Дюрі-бачі написав: а мотивація - коефіцієнт ефективності витрачання ресурсів (чи не буду сидіти на лавочці половину тренування і чи не буду курити за гаражами...).

вопрос не в том что такое мотивация и на что она влияет. Это известно тысячи лет. А в том откуда она берется. Как мотивировать ребенка который ничем не интересуется полюбить науку, искусство или спорт? Это не задача космической сложности. Талантливые педагоги это умеют, только много ли таких в школах/вузах? в основном к обязанностям относятся формально, прочитал материал и оценил качество его усвоения.



Короче душа ребенка нах.никому не нужна, родители заняты на работе, педагоги перегружены количеством детей и учебным материалом. На выхлопе после возрастного падения познавательных интересов из мотивации остаются еда, секс, материальный достаток, положение в обществе. Про счастье и душевный комфорт ни слова. Богатые 24/7 думают как сохранить свои сбережения, бедные как заработать на хлебушек. В итоге общество ничем не отличается от стаи макак. Те тоже защищают своё богатство - территорию, но в то же время не против положить лапу и на чужое.

Чет 29 січ, 2026 09:19

Повідомлень: 31429 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2536 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 12:01 Препараты, которые могут побочно усиливать агрессивность



Вот наиболее доказанные и клинически значимые препараты и группы лекарств, у которых агрессия, раздражительность, вспышки гнева или «стероидная ярость» являются задокументированными побочными эффектами:



### 1. **Анаболические андрогенные стероиды** (самый сильный эффект)

- Тестостерон, тестостерон энантат, нандролон, метандростенолон (метан), тренболон, станозолол и др.

- Эффект: «стероидная ярость» (roid rage) — очень частый и выраженный побочный эффект.



### 2. **Глюкокортикостероиды (гормоны коры надпочечников)**

- Преднизолон, дексаметазон, метилпреднизолон, гидрокортизон (особенно высокие дозы и длительный приём)

- Частота: агрессия, раздражительность, эмоциональная лабильность — до 20–30% пациентов



### 3. **Антидепрессанты (особенно СИОЗС и СИОЗСН)**

- Флуоксетин (Прозак)

- Пароксетин (Паксил)

- Сертралин (Золофт)

- Венлафаксин (Эффексор)

- Чаще всего в начале лечения (первые 1–4 недели), особенно у детей, подростков и молодых взрослых



### 4. **Стимуляторы ЦНС**

- Метилфенидат (Риталин, Концерта)

- Лиздексамфетамин (Элванс)

- Амфетамины (Аддералл)

- Иногда парадоксальная агрессия или усиление раздражительности



### 5. **Противосудорожные препараты**

- Леветирацетам (Кеппра) — один из самых известных по агрессии

- Перампанел (Файкомпа)

- Топирамат (иногда)



### 6. **Бензодиазепины и снотворные** (парадоксальная реакция)

- Алпразолам, диазепам, лоразепам, зопиклон

- Особенно у пожилых, детей и людей с органическими поражениями мозга



### 7. **Другие препараты, которые могут вызывать агрессию**

- Леводопа (при болезни Паркинсона)

- Некоторые антибиотики (фторхинолоны: ципрофлоксацин, левофлоксацин)

- Интерферон-альфа

- Арипиразол (Абилифай) — в редких случаях

- Бета-блокаторы (редко — парадоксальная агрессия)



### Самые частые и сильные провокаторы агрессии:

1. Анаболические стероиды

2. Высокие дозы кортикостероидов

3. Леветирацетам

4. СИОЗС у подростков (в начале терапии)



П'ят 30 січ, 2026 08:12
Re: Психологія та саморозвиток
Задоволена свиня - щасливий господар 😅

Нед 01 лют, 2026 20:59
Сид Вишес, бас-гитарист Sex Pistols, столкнулся с участниками шведской поп-группы ABBA в аэропорту. Находясь в нетрезвом состоянии, он, несмотря на общую панковскую ненависть к поп-музыке, выразил комплименты Агнете и Фриде и пожал им руки, удивив окружающих. Контекст: Хотя панк-рок (и лично Сид Вишес) часто противопоставлялся поп-музыке, эта случайная встреча в аэропорту стала известной благодаря противоречивому поведению Вишеса.

Детали: История описывает неожиданно вежливое, но пьяное поведение Сида по отношению к ABBA.

Этот инцидент иногда упоминается в контексте истории кавер-версий и встреч музыкантов разных жанров Радио ROCK FM.

Детали: История описывает неожиданно вежливое, но пьяное поведение Сида по отношению к ABBA.

Этот инцидент иногда упоминается в контексте истории кавер-версий и встреч музыкантов разных жанров Радио ROCK FM.





