#<1 ... 901902903904> Додано: Вів 27 січ, 2026 18:50 Основные проблемы школьной жизни подростков связаны с ограниченными возможностями решения принципиальных возрастных задач развития в рамках учебной деятельности. Школа не поддерживает ведущую с точки зрения отечественной классической традиции деятельность отрочества — интимно-личностное общение, тем самым ограничивая развитие. Учеба и организация школьной жизни лишь отчасти отвечают запросам растущего самосознания, развивающегося формального мышления и стремления к активной общественно значимой деятельности.



В учебном процессе не удовлетворяется острейшая потребность подростков в доверительном, исповедальном общении со сверстниками и желание познать себя, узнавая другого.



Ученики не видят связи между школой и личной жизнью, между обучением и будущими достижениями, а посещают школу как место, где можно провести время в подходящей компании. Значение школы подростки видят в контексте общения со сверстниками, а ведущими мотивами становятся социальные и отрицательные мотивы избегания неприятностей (с родителями, администрацией школы и т.д.).





Подростки не хотят обсуждать свои школьные дела, а некоторые испытывают устойчивое негативное эмоциональное отношение к школе и учебной деятельности. Все чаще характеристикой отношений подростков и школы становится психологическое отчуждение, которое проявляется на поведенческом уровне в низкой академической успеваемости, негативизме и частых прогулах.



Причиной отчуждения является бессилие, которое ощущают многие подростки в стенах школы. Бессилие, или феномен «выученной беспомощности», возникает как реакция на хроническое авторитарное давление, безысходность и неспособность влиять на ситуацию. Подросток чувствует, что им манипулируют и одновременно осознает неизбежность подчинения и необходимость играть по тем социальным правилам, которые диктует ему общество в лице школы. В результате ученик теряет интерес к учебе и в лучшем случае просто сидит на уроках, ничего не делая, или прогуливает занятия [4].







Параллельно с бессилием развивается ощущение бессмысленности. Связи между предметами разрушаются, а преемственность между школьной программой и теми социальными ролями, которые подростки должны будут принимать на себя в будущем, отсутствует. Школьная оценка к началу отрочества теряет свою мотивирующую силу. Количественная фиксация уровня учебных достижений ориентирует ребенка на формальные, количественные же показатели.



Недостатки современной системы образования, где плохо учитываются реальные интересы и потребности подростков, формируют резко отрицательное отношение к учебе уже у младших подростков, а иногда и раныше. Школьников угнетает система оценки знаний, отсутствие успехов и авторитарность отношений.





Проблемы обучения концентрируются вокруг отношения детей к учебе и учителям, школьным требованиям и‘правилам, а в целом — вокруг проблемы школьной социализации. Но все проблемы объединяет основное противоречие процесса социализации детей, которое поразному преломляется в различные возрастные периоды развития.



В самом общем смысле это противоречие между социализацией и индивидуализацией, которое одновременно является и движущей силой развития ребенка.



Школа осуществляет сложнейшую функцию формирования общественной ориентации ребенка, формирования его социального поведения и гражданской позиции. Но школа не может решить одновременно две задачи: создать всем детям максимально благоприятные для общего психического развития условия и обеспечить соответствие всех детей общественным требованиям.



Возможно, именно поэтому все психологические реформы школьного образования реализуются с большим трудом и часто начинают буксовать. Задачи индивидуализации образования, личностного отношения или гуманистического подхода к личности ученика трудно реализуемы в силу того, что цель школьного образования — отойти от индивидуального, частного, конкретно-личного и встать на позицию универсального, всеобщего, общественного. Эта позиция характеризует школьную систему на протяжении веков, — с ней были согласны Г. Гегель, и др.



Учебная деятельность, по определению Д. Б. Эльконина, трижды общественна: по своему содержанию, по смыслу и по форме осуществления. Эта структура учебной деятельности обеспечивает формирование общественного поведения ребенка [72]. При этом школа, как замкнутая система, поглощает все внешние реформы, которые, по сути, подрывают ее принципиальные устои; основная ее задача — привести всех детей к общественному знаменателю независимо от того, что у каждого из них в числителе [4].



Если массовая школа начинает реализовывать отдельные идеи индивидуализированного образования, она перестает быть всеобщим институтом социализации, подготовкой к системе общественных отношений.



Эта система выкристаллизовывалась веками и пришла к ее классической форме - авторитетный учитель, наделенный обществом полномочиями и реализующий единые требования обеспечивает максимально благоприятный вариант социализации ребенка.



Социализация вне школы на сегодняшний день практически не возможна. Большинство родителей не могут быть критичны, не могут объективно оценить развитие ребенка, не всегда готовы последовательно требовать соблюдения социальных норм. Мнение родителей воспринимается детьми как мнение родителей, поддерживающее, но не регламентирующее поведение в социуме.



Школой поощряются те индивиды, которые соблюдают правила, предлагаемые обществом. Однако меняющийся мир порождает все большее количество «побочных» эффектов. Тех, кто не вписывается в рамки исполнительности, школа отбрасывает или они сами уходят на «задворки общества». Эта ситуация оставляет мало шансов индивидуальным, отклоняющимся от среднестатистического вариантам развития.



Школа — одна из самых консервативных социальных систем, которая претерпевала минимальные изменения на протяжении десятилетий, а принципиальных изменений не происходило на протяжении столетий. Диада учитель-ученик является классическим вариантом межличностного взаимодействия, опосредованного общественными отношениями.



Школа включает взрослеющего ребенка в новую систему отношений: ребенок — взрослый. Учитель является полномочным представителем общества, наделенным властью, ответственностью, средствами контроля и оценивания.



Эта система чрезвычайно продуктивна в плане социального и когнитивного развития ребенка. Учителя, аккумулируя накопленные культурой знания, и обладая педагогическим мастерством передачи этих знаний детям, являются для подростка моделью общества. От личности учителей зависит отношение подростков к нормам, предъявляемым обществом и ценностям, декларируемым государством. Учитель — тот социальный взрослый, который призван воздействовать на формирование самосознания подростка, развитие его целей и ценностей.



Однако в реальности дела обстоят иначе. Контакт между учителями и старшими подростками фактически отсутствует. Подростки критично воспринимают учителей, оценивая не столько их знания, сколько личность и социальный облик, а учителя в свою очередь часто с презрением относятся к мнению подростков, их способностям и ограниченным знаниям. Перед учителями стоит сложнейшая задача создать своей личностью, поведением, системой требований и контроля модель отношений ребенка с обществом, а не с конкретным взрослым.



Обучение в современной школе воспринимается детьми как текущая нагрузка, не обладающая ценностью, не связанная с процессами взросления и ни коим образом не влияющая на будущее (за исключением факта получения диплома о среднем образовании). Осмысленность обучения — чрезвычайно редкая ситуация даже в старших классах.



Старшеклассники высказывают свое недовольство школой в связи с отсутствием творчества и самостоятельности. Школьное самоуправление чаще всего носит формальный характер, а методы совместного поиска решений и научного познания практически отсутствуют на уроках.



Низкий коэффициент интеллектуального развития, инфантильность и пассивность самих подростков, растущее количество функциональных нарушений в психическом развитии безусловно влияют на обучение, но организация учебного процесса зависит от учителя, который может и должен формировать интерес и познавательную активность учеников, ориентируясь на возрастные задачи развития.





фух. статья конечно галопом по всем вопросам. Но конец мне понравился. " школе не воспринимается детьми как ценность". Значит проблема не в детях как далее пытается подытожить автор фразой "Низкий коэффициент интеллектуального развития, инфантильность и пассивность самих подростков". Говно не виновато что оно не золото, а виноват покупатель который не хочет его ценить. Вот так интересно уживаются в голове противоречия. Хотя статья может быть заказная с целью убедить читателя что "перед школой стоят непосильные задачи поэтому их реализация невозможна". В скандинавских школах они почему то реализованы. Об этом автор либо не знает, либо заведомо игнорирует сей факт.



фух. статья конечно галопом по всем вопросам. Но конец мне понравился. " школе не воспринимается детьми как ценность". Значит проблема не в детях как далее пытается подытожить автор фразой "Низкий коэффициент интеллектуального развития, инфантильность и пассивность самих подростков". Говно не виновато что оно не золото, а виноват покупатель который не хочет его ценить. Вот так интересно уживаются в голове противоречия. Хотя статья может быть заказная с целью убедить читателя что "перед школой стоят непосильные задачи поэтому их реализация невозможна". В скандинавских школах они почему то реализованы. Об этом автор либо не знает, либо заведомо игнорирует сей факт.

но в целом проблемы школы он признаёт. Только до их сути докапываться не готов. А суть простая - низкое качество пед.состава. "Перед учителями стоит сложнейшая задача создать своей личностью, поведением, системой требований и контроля модель отношений ребенка с обществом, а не с конкретным взрослым" а ума только для формального выполнения своих обязанностей. "Учителя, аккумулируя накопленные культурой знания, и обладая педагогическим мастерством передачи этих знаний детям, являются для подростка моделью общества." ребенок 21века протестует против навязанных ему моделей. Потому что в сми есть другие примеры. Учителя проигрывают конкуренцию интернету. Это не означает что учителя должны стать тиктокерами, они должны предложить что то не менее интересное. А именно справедливую социализацию с учётом индивидуальных особенностей. Вовлечь класс в какую то деятельность, в свой предмет и одновременно отвлечь от своей личности, чтобы избежать директивности и давления мотивации авторитетом.

Дюрі-бачі написав: а мотивація - коефіцієнт ефективності витрачання ресурсів (чи не буду сидіти на лавочці половину тренування і чи не буду курити за гаражами...). а мотивація - коефіцієнт ефективності витрачання ресурсів (чи не буду сидіти на лавочці половину тренування і чи не буду курити за гаражами...). вопрос не в том что такое мотивация и на что она влияет. Это известно тысячи лет. А в том откуда она берется. Как мотивировать ребенка который ничем не интересуется полюбить науку, искусство или спорт? Это не задача космической сложности. Талантливые педагоги это умеют, только много ли таких в школах/вузах? в основном к обязанностям относятся формально, прочитал материал и оценил качество его усвоения.



Короче душа ребенка нах.никому не нужна, родители заняты на работе, педагоги перегружены количеством детей и учебным материалом. На выхлопе после возрастного падения познавательных интересов из мотивации остаются еда, секс, материальный достаток, положение в обществе. Про счастье и душевный комфорт ни слова. Богатые 24/7 думают как сохранить свои сбережения, бедные как заработать на хлебушек. В итоге общество ничем не отличается от стаи макак. Те тоже защищают своё богатство - территорию, но в то же время не против положить лапу и на чужое.

Вот наиболее доказанные и клинически значимые препараты и группы лекарств, у которых агрессия, раздражительность, вспышки гнева или «стероидная ярость» являются задокументированными побочными эффектами:



### 1. **Анаболические андрогенные стероиды** (самый сильный эффект)

- Тестостерон, тестостерон энантат, нандролон, метандростенолон (метан), тренболон, станозолол и др.

- Эффект: «стероидная ярость» (roid rage) — очень частый и выраженный побочный эффект.



### 2. **Глюкокортикостероиды (гормоны коры надпочечников)**

- Преднизолон, дексаметазон, метилпреднизолон, гидрокортизон (особенно высокие дозы и длительный приём)

- Частота: агрессия, раздражительность, эмоциональная лабильность — до 20–30% пациентов



### 3. **Антидепрессанты (особенно СИОЗС и СИОЗСН)**

- Флуоксетин (Прозак)

- Пароксетин (Паксил)

- Сертралин (Золофт)

- Венлафаксин (Эффексор)

- Чаще всего в начале лечения (первые 1–4 недели), особенно у детей, подростков и молодых взрослых



### 4. **Стимуляторы ЦНС**

- Метилфенидат (Риталин, Концерта)

- Лиздексамфетамин (Элванс)

- Амфетамины (Аддералл)

- Иногда парадоксальная агрессия или усиление раздражительности



### 5. **Противосудорожные препараты**

- Леветирацетам (Кеппра) — один из самых известных по агрессии

- Перампанел (Файкомпа)

- Топирамат (иногда)



### 6. **Бензодиазепины и снотворные** (парадоксальная реакция)

- Алпразолам, диазепам, лоразепам, зопиклон

- Особенно у пожилых, детей и людей с органическими поражениями мозга



### 7. **Другие препараты, которые могут вызывать агрессию**

- Леводопа (при болезни Паркинсона)

- Некоторые антибиотики (фторхинолоны: ципрофлоксацин, левофлоксацин)

- Интерферон-альфа

- Арипиразол (Абилифай) — в редких случаях

- Бета-блокаторы (редко — парадоксальная агрессия)



### Самые частые и сильные провокаторы агрессии:

1. Анаболические стероиды

2. Высокие дозы кортикостероидов

3. Леветирацетам

4. СИОЗС у подростков (в начале терапии)



Повідомлень: 42286 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1628 раз. Подякували: 2876 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лют, 2026 20:59 Во всех своих интервью прежних времен Sex Pistols категорично заявляли ABBA - отстой, причем полный , обычно пояснял Джон Роттен . Годы спустя Глэнн Мэтлок признался, что все было не так страшно. Группу ABBA они охотно слушали, а сам он даже вдохновился композицией ABBA SOS и придумал свою Pretty Vacant . В самой песне Мэтлока ничего не напоминает складные шведские гармониии. Рубленая как топором мелодия исполнялась громче, где надо было петь выше , и тише, где полагалось петь ниже. То ли со слухом, то ли с гитарным скилом у Мэтлока было что-то не то, но умение играть на гитаре и попадать в ноты обычно никого не волновало в Sex Pistols.

Сменивший Мэтлока Сид Вишес голимый панк, в отношении группы ABBA не сдерживался вообще. Sex Pistols во время турне по Скандинавии столкнулись с музыкантами шведского коллектива в аэропорту . Сид Вишес, расталкивая всех, бросился к ним с дикими криками Во! ABBA! Гля, пацаны! Я люблю ABBA! Тётки из ABBA были перепуганы не на шутку. Что ? Что это было? Столкновение представителей культуры и контркультуры было пресечено работниками правоохранительных органов.

Раньше признаваться в любви к группе ABBA было рисковано. У них много хороших песен, недавно спалился Ричи Блэкмор. Однажды во Франции, во время записи «Long Live Rock 'N' Roll» в 1977 году участники группы Rainbow сидели у камина в замке— Кози Пауэлл, Ронни Джеймс Дио и Ричи Блэкмор. Они вяло срались между собой, идей не было . Все были немного бухие. Раздражение нарастало. Кози Пауэлл сказал: Надо вот чего делать, вы готовы? Ну. К чему еще? Я должен честно сказать: Я торчу от ABBA. Блэкмор ляпнул в ответ -я тоже от них охреневаю. Сказал и осёкся. Потом признался и Ронни. Ладно. ладно. Я тоже. Позор , конечно, был не смываемый. Но дальше хуже. Кози притащил свои записи ABBA, и все долго и самозабвенно пели песни ABBA у камина в замке. Романтично, конечно. Песни ABBA петь было гораздо легче , чем сочинять свои.





Додано: Вів 03 лют, 2026 23:36 ✅ **Кто добрее — верблюд или лошадь?**



Короткий и честный ответ: **лошадь значительно добрее верблюда**.



### Почему так считают большинство людей, кто работает с обоими животными:



**Лошадь:**

- Более социальное и эмоциональное животное

- Легче привязывается к человеку

- Часто проявляет ласку: тыкается мордой, обнюхивает, позволяет гладить

- Гораздо лучше поддаётся дрессировке и сотрудничеству

- Обычно спокойная и предсказуемая (при правильном обращении)

- Реже проявляет беспричинную агрессию



**Верблюд:**

- Намного более независимый и упрямый характер

- Очень умный (умнее лошади), но эта умность часто идёт вместе с расчётливостью

- Имеет отличную память — помнит обиды годами

- Склонен к «вредности»: плюётся, кусается, лягается, отказывается работать, если ему что-то не нравится

- Гораздо труднее устанавливает доверительные отношения с человеком

- Более эгоистичный и «меркантильный» — работает в основном за еду и комфорт



### Реальные отзывы от людей, которые держали обоих:

- Коневоды и наездники обычно любят лошадей и считают их «добрыми душами»

- Люди, работающие с верблюдами (в зоопарках, на фермах, в пустынях) чаще говорят: «умный, но вредный», «лучше не злить», «может внезапно укусить или плюнуть»



### Вывод:

Если говорить именно о **доброте, ласковости и желании сотрудничать с человеком**, то **лошадь намного добрее**.



Верблюд же выигрывает в выносливости, интеллекте и независимости, но в категории «доброта» он проигрывает с большим отрывом.



вот ситуации, в которых **верблюд может показаться добрее лошади**:



### 1. В экстремальной жаре и долгой работе без воды

- Верблюд невероятно терпелив. Может идти 8–12 часов по 40–50°C без воды, не нервничая и не отказываясь от движения.

- Лошадь в таких условиях быстро перегревается, начинает потеть, нервничать, отказываться идти и может стать агрессивной или пугливой.



### 2. С неопытными людьми, детьми и туристами

- Верблюд обычно очень спокоен с новичками. Он не пугается резких движений, криков, хлопков, детей, которые тянут за шерсть или хвост.

- Лошадь гораздо чаще пугается и может сбросить всадника, шарахнуться в сторону или лягнуть от испуга.



### 3. При перегрузке и плохом седле

- Верблюд намного терпимее к боли и дискомфорту. Он может нести большой груз или неудобное седло долгое время, не проявляя сильного недовольства.

- Лошадь очень чувствительна к давлению на спину — при неправильной посадке или перегрузке сразу начинает протестовать (вставать на дыбы, лягаться, останавливаться).



### 4. В опасных или стрессовых ситуациях

- Верблюд обладает очень крепкими нервами. Он спокойнее реагирует на громкие звуки, огонь, толпу, внезапные препятствия.

- Лошадь — животное-паникёр. Она чаще шарахается, встаёт на дыбы или убегает в страхе.



### 5. Долгосрочная преданность (при правильном обращении)

- Если человек хорошо обращался с верблюдом много лет, верблюд может проявлять сильную привязанность и даже защищать хозяина (известны случаи, когда верблюды нападали на чужаков, защищая своего человека).

- Лошади тоже привязываются, но верблюды иногда демонстрируют более яркую «личную» лояльность.



### Важное уточнение:

Во всех этих ситуациях верблюд выглядит «добрее» не потому, что он ласковее или доброжелательнее, а потому, что он **более терпеливый, флегматичный и выносливый**. Это скорее «высокая толерантность к дискомфорту», а не настоящая доброта.



прикольные и реальные истории про верблюдов:



### 1. Верблюд-мститель (самая знаменитая)

В Пакистане верблюд по кличке Джамал 8 лет ждал момента. Хозяин в детстве сильно его обидел (бил и плохо кормил). Через 8 лет, когда хозяин подошёл к нему уже взрослым верблюдом, тот внезапно набросился, сбил с ног и начал кусать и топтать. Владелец чудом выжил. Верблюды действительно помнят обиды десятилетиями.



### 2. Верблюд влюбился в красную машину (Австралия, 2023)

Дикий верблюд по кличке Кевин в Западной Австралии влюбился в красный пикап Toyota Land Cruiser. Он каждый день приходил на ферму, облизывал машину, тёрся об неё и даже пытался на неё залезть. Когда хозяин уезжал, верблюд бежал за машиной несколько километров. В итоге фермеру пришлось перекрасить пикап в другой цвет.



### 3. Верблюд-алкоголик

В одном китайском зоопарке верблюд по кличке "Малыш" регулярно крал пиво у посетителей. Он научился открывать бутылки зубами и выпивал по 3–4 бутылки за раз. После пива становился очень ласковым, качался и пытался обнимать людей. Сотрудники зоопарка были вынуждены запретить посетителям приносить алкоголь.



### 4. Верблюд-воришка из зоопарка

В зоопарке Сан-Диего верблюд по имени Мухаммед несколько лет специализировался на краже мобильных телефонов. Он вытягивал шею через ограждение и хватал телефоны у посетителей, которые слишком близко подходили с селфи. Потом жевал их. Сотрудники нашли у него в вольере уже 11 раздавленных смартфонов.



### 5. Верблюд, который курил

В Индии верблюд по кличке "Раджа" обожал сигареты. Посетители давали ему окурки, и он их с удовольствием жевал и глотал. Когда его перевели в другой зоопарк и запретили курить, он начал грустить и отказывался от еды, пока ему не дали никотиновые пластыри (шутка, но история реальная — ему просто перестали давать сигареты).



### 6. Бонус: советский боевой верблюд

Во время войны в 28-й армии было подразделение боевых верблюдов. Один верблюд по кличке "Кузя" довёз пушку до Берлина. Когда он увидел, что советские солдаты поднимают красное знамя над Рейхстагом, он неожиданно встал на колени и заревел — будто салютовал. Солдаты потом долго рассказывали эту историю как самую трогательную.







