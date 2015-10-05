rjkz написав: Я тоже какой-то неправильный. Находясь уже много лет вне Украины и, фактически выделив себя из нее, с 23 февраля (по нйскому времени) находился в состоянии, которому не буду ставить определение, но очень подавленном, не мог заснуть до 2-х часов ночи, а в 5 уже не спал, и эти часы снилась война. На протяжении почти года. Начал принимать мелатонин и магний. вместо того, чтобы учить лангуаге и интегрироваться дальше в среду, сидим с женой и смотрим контент об Украине. Не украинские, по телемарафону, а о войне в Украине. Хотя Факты айситиви тоже иногда смотрим. И я такой не один. Разговариваем с друзьями в Украине, некоторые открытым текстом говорят, что мы больше переживаем о них, чем в среднем киевляне переживают из-за войны. С чего-бы это? По мнению нашего психолога, это неправильное поведение. Или события в Миннеаполисе. Почему нас так зацепило, что убили (3 пули) Рене Гуд? И что расстреляли (10 пуль в упор, менее чем с метра) Алекса Претти? Мы-ж не граждане США. Какое нам до этого должно быть дело? А такие вещи приводят ...ну не к депрессии, но реально подавленность. Для нас большим шоком стало 7 октября 2023 года, а многие в Украине даже не знают что там случилось.
коля молодец, уехал в 45+ , устроился на работу, есть где жить, своё или снимаете?
В США? Я-ж уже много раз писал это на другихх ветках. Я понимаю, что с постсоветским менталитетом это трудно понять, самому пришлось потратить несколько лет, чтобы перестроить сознание. В США есть довольно небольшое стечение жизненных обстоятельств, при которых ИМЕЕТ СМЫСЛ обзаводиться своим жильем. И это не имеет ни практического ни финансового смысла. Я-бы сказал, что это противоречит здравому смыслу. Я живу в очень уютной квартире, она мне и вправду очень нравится. Недостатки есть, но это лучшая на данный момент квартира из тех, в которых мы жили в США. В очень хорошем районе. За вполне приемлемую плату. И я не вижу ни финансового ни практического смысла ни покупать что-либо ни переезжать. Просто поймите - это совершенно другой расклад, нежели в Украине. Даже психологически. Я более спокоен в аренде, нежели если-бы я этим владел.
Wirująświatła написав:Я работал в крупной корпорации и иметь телефон/часы/авто лучше чем у начальника было нельзя.
Оце анекдот. Це в 90-х чи шо було? А розміром хрестів не мірялись?
с 2004 по 2009. Чему вы удивляетесь? приезжает региональный директор на логане/авео а его подчиненный хасанит на новеньком ланцер Х. Кто этого регионального директора будет уважать? В лицо конечно не скажут, но за спиной отымеют по всей строгости, типа лох, на такой должности, а корыто нормальное купить не может. Кредиты тогда не давали разве что детям.
Faceless написав:Це ви вочевидь знайшли заповідник динозаврів старої закалки, тоді ще були
в какой степени старых? нам всем было по 25-40 на тот момент. Понятно что доставка, логистика, инженеры могли быть постарше, но к ним данные стандарты и не применялись. Или для вас новость что первые деньги писюны 20-25лет тратят на авто?