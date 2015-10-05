rjkz написав:

Я тоже какой-то неправильный.

Находясь уже много лет вне Украины и, фактически выделив себя из нее, с 23 февраля (по нйскому времени) находился в состоянии, которому не буду ставить определение, но очень подавленном, не мог заснуть до 2-х часов ночи, а в 5 уже не спал, и эти часы снилась война. На протяжении почти года. Начал принимать мелатонин и магний.

вместо того, чтобы учить лангуаге и интегрироваться дальше в среду, сидим с женой и смотрим контент об Украине. Не украинские, по телемарафону, а о войне в Украине. Хотя Факты айситиви тоже иногда смотрим.

И я такой не один.

Разговариваем с друзьями в Украине, некоторые открытым текстом говорят, что мы больше переживаем о них, чем в среднем киевляне переживают из-за войны.

С чего-бы это? По мнению нашего психолога, это неправильное поведение.

Или события в Миннеаполисе.

Почему нас так зацепило, что убили (3 пули) Рене Гуд? И что расстреляли (10 пуль в упор, менее чем с метра) Алекса Претти? Мы-ж не граждане США. Какое нам до этого должно быть дело?

А такие вещи приводят ...ну не к депрессии, но реально подавленность.

И я не вижу ни финансового ни практического смысла ни покупать

В США?Я-ж уже много раз писал это на другихх ветках.Я понимаю, что с постсоветским менталитетом это трудно понять, самому пришлось потратить несколько лет, чтобы перестроить сознание.В США есть довольно небольшое стечение жизненных обстоятельств, при которых ИМЕЕТ СМЫСЛ обзаводиться своим жильем.И это не имеет ни практического ни финансового смысла.Я-бы сказал, что это противоречит здравому смыслу.Я живу в очень уютной квартире, она мне и вправду очень нравится. Недостатки есть, но это лучшая на данный момент квартира из тех, в которых мы жили в США.В очень хорошем районе.За вполне приемлемую плату.что-либо ни переезжать.Просто поймите - это совершенно другой расклад, нежели в Украине.Даже психологически. Я более спокоен в аренде, нежели если-бы я этим владел.