Це ви вочевидь знайшли заповідник динозаврів старої закалки, тоді ще були в какой степени старых? нам всем было по 25-40 на тот момент. Понятно что доставка, логистика, инженеры могли быть постарше, но к ним данные стандарты и не применялись. Или для вас новость что первые деньги писюны 20-25лет тратят на авто?

В сенсі керівництво що насаджувало таку дебільну культуру, навряд то йшло від людей 25-40 років, просто приймали те токсичне середовище що є. Бо це комплекси людини з проблемами самооцінки

В сенсі керівництво що насаджувало таку дебільну культуру, навряд то йшло від людей 25-40 років, просто приймали те токсичне середовище що є. Бо це комплекси людини з проблемами самооцінки

в то же время вы купили новострой, а не хрущ и панельку, но людей которые из последних сил покупали в кредит тачку, чтобы выглядеть не хуже подчиненных вы попрекаете проблемами самооценки. В своем выборе вы же тоже на кого то или что то ориентировались. По меньшей мере это странно. С волками жить, по волчьи выть. Тачки, телефоны и прочее было мотивацией работать лучше, зарабатывать больше. Найти половинку покрасивее. Провести с ней отпуск подальше Египта. Не все работают из идейных соображений. Людям хочется мирских благ. Как по мне с самооценкой у них было все норм. Хуже если бы они ездили на великах/жигулях, жили в общагах, отдыхали в селе у родителей. Какая им мотивация работать лучше, если зарплата кратно перекрывает такой уровень жизни? в то же время вы купили новострой, а не хрущ и панельку, но людей которые из последних сил покупали в кредит тачку, чтобы выглядеть не хуже подчиненных вы попрекаете проблемами самооценки. В своем выборе вы же тоже на кого то или что то ориентировались. По меньшей мере это странно. С волками жить, по волчьи выть. Тачки, телефоны и прочее было мотивацией работать лучше, зарабатывать больше. Найти половинку покрасивее. Провести с ней отпуск подальше Египта. Не все работают из идейных соображений. Людям хочется мирских благ. Как по мне с самооценкой у них было все норм. Хуже если бы они ездили на великах/жигулях, жили в общагах, отдыхали в селе у родителей. Какая им мотивация работать лучше, если зарплата кратно перекрывает такой уровень жизни? Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 лют, 2026 21:40, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

В сенсі керівництво що насаджувало таку дебільну культуру, навряд то йшло від людей 25-40 років, просто приймали те токсичне середовище що є. Бо це комплекси людини з проблемами самооцінки

в то же время вы купили новострой, а не хрущ и панельку, но людей которые из последних сил покупали в кредит тачку, чтобы выглядеть не хуже подчиненных вы попрекаете проблемами самооценки. В своем выборе вы же тоже на кого то или что то ориентировались. По меньшей мере это странно. С волками жить, по волчьи выть. Тачки, телефоны и прочее было мотивацией работать лучше, зарабатывать больше. Найти половинку покрасивее. Провести с ней отпуск подальше Египта. Не все работают из идейных соображений. Людям хочется мирских благ. Как по мне с самооценкой у них было все норм. Хуже если бы они ездили на великах/жигулях, жили в общагах, отдыхали в селе у родителей. Какая им мотивация работать лучше, если зарплата кратно перекрывает такой уровень жизни?

Невірно вловили суть

Проблеми самооцінки не в тому, щоб купити авто чи квартиру чи телефон. А в оцінці "як це в підлеглого краще". Тільки людина, в якої є проблеми з самооцінкою, буде комплексувати через те, що у підлеглого крутіша тачка чи тіліпон.

Невірно вловили суть

Проблеми самооцінки не в тому, щоб купити авто чи квартиру чи телефон. А в оцінці "як це в підлеглого краще". Тільки людина, в якої є проблеми з самооцінкою, буде комплексувати через те, що у підлеглого крутіша тачка чи тіліпон.

А до чого тут мій вибір квартири я взагалі не зрозумів. Я ж не з колегами чи начальником тягався в кого хата краще

Бывало такое, что какой то филиал тянул мою зарплату вниз, а на другом филиале мой подчиненный получал больше, чем я. В долгосроке и при прочих равных, такая ситуация говорила бы о моей некомпетентности, как минимум не могу подобрать/мотивировать отстающий персонал, организовать его работу.



Поскольку моих зарплат мои подчиненные (и другие сотрудники) не видели, единственными критериями количественной оценки моей работы были авто и телефон.



Считалось, чем больше денег, выше зарплата, тем эти гаджеты круче. "Встречают по одёжке". Меня бы просто не поняли, если бы я купил жигу/таврию.



В "ближнем круге" на это уже не обращали внимание. Но корпорация большая и много кто обо мне знал только фамилию, должность и марку авто. Не было никакого смысла плыть против течения, прямо или косвенно доказывая всем, что дорогая/дешевая тачка это ваши комплексы.



А тачку как у своего начальника я не тянул финансово, не готов был я вывалить 80куе за авто. Телефон nokia luna не покупал, чтобы не злить его и не вызывать подозрений что я поднимая свой статус, мечу в его кресло.



я помню ваше неуважительное и необоснованное ничем отношение к Ирпеню. Видимо тягались но не с коллегами, а с форумчанами. И когда известный вам персонаж лил на Ирпень откровенную грязь, вы не возражали.давайте рассмотрим ситуацию под другим углом. В той корпорации зарплата сильно зависела от результата работы.Бывало такое, что какой то филиал тянул мою зарплату вниз, а на другом филиале мой подчиненный получал больше, чем я. В долгосроке и при прочих равных, такая ситуация говорила бы о моей некомпетентности, как минимум не могу подобрать/мотивировать отстающий персонал, организовать его работу.Поскольку моих зарплат мои подчиненные (и другие сотрудники) не видели, единственными критериями количественной оценки моей работы были авто и телефон.Считалось, чем больше денег, выше зарплата, тем эти гаджеты круче. "Встречают по одёжке". Меня бы просто не поняли, если бы я купил жигу/таврию.В "ближнем круге" на это уже не обращали внимание. Но корпорация большая и много кто обо мне знал только фамилию, должность и марку авто. Не было никакого смысла плыть против течения, прямо или косвенно доказывая всем, что дорогая/дешевая тачка это ваши комплексы.А тачку как у своего начальника я не тянул финансово, не готов был я вывалить 80куе за авто. Телефон nokia luna не покупал, чтобы не злить его и не вызывать подозрений что я поднимая свой статус, мечу в его кресло.Что в этом всём для вас новое? Что некоторые вещи созданы исключительно подчеркнуть статус и доходы его владельца, или что каждый начальник в какой то мере переживает чтобы его не подсидели, поэтому болезненно переносит статусные покупки подчиненными и прочие "прыжки через голову"?

я помню ваше неуважительное и необоснованное ничем отношение к Ирпеню. Видимо тягались но не с коллегами, а с форумчанами. И когда известный вам персонаж лил на Ирпень откровенную грязь, не возражали.

Переніс обговорення бо в тій темі це офтоп

Тут ви якось сильно гіперболізували. Чи занадто близько сприйняли "нешанобливе ставлення". Захоплення від Ірпеня в мене дійсно немає, як і від іншого передмістя, хоча, як я вам вже якось писав, я там не жив, але маю вдосталь фідбеку від колег. В чомусь хорошого, в чомусь ні, але для себе, з моїх субʼєктивних критеріїв, я для себе Ірпінь відкинув, хоча і розглядав напочатку. Критерії за і проти вже багато разів були озвучені в інших темах.

Wirująświatła написав: Faceless написав: Проблеми самооцінки не в тому, щоб купити авто чи квартиру чи телефон. А в оцінці "як це в підлеглого краще". Тільки людина, в якої є проблеми з самооцінкою, буде комплексувати через те, що у підлеглого крутіша тачка чи тіліпон. Проблеми самооцінки не в тому, щоб купити авто чи квартиру чи телефон. А в оцінці "як це в підлеглого краще". Тільки людина, в якої є проблеми з самооцінкою, буде комплексувати через те, що у підлеглого крутіша тачка чи тіліпон. давайте рассмотрим ситуацию под другим углом. В той корпорации зарплата сильно зависела от результата работы.



Бывало такое, что какой то филиал тянул мою зарплату вниз, а на другом филиале мой подчиненный получал больше, чем я. В долгосроке и при прочих равных, такая ситуация говорила бы о моей некомпетентности, как минимум не могу подобрать/мотивировать отстающий персонал, организовать его работу.



Поскольку моих зарплат мои подчиненные (и другие сотрудники) не видели, единственными критериями количественной оценки моей работы были авто и телефон.



Считалось, чем больше денег, выше зарплата, тем эти гаджеты круче. "Встречают по одёжке". Меня бы просто не поняли, если бы я купил жигу/таврию.



В "ближнем круге" на это уже не обращали внимание. Но корпорация большая и много кто обо мне знал только фамилию, должность и марку авто. Не было никакого смысла плыть против течения, прямо или косвенно доказывая всем, что дорогая/дешевая тачка это ваши комплексы.



А тачку как у своего начальника я не тянул финансово, не готов был я вывалить 80куе за авто. Телефон nokia luna не покупал, чтобы не злить его и не вызывать подозрений что я поднимая свой статус, мечу в его кресло.



Что в этом всём для вас новое? Что некоторые вещи созданы исключительно подчеркнуть статус и доходы его владельца, или что каждый начальник в какой то мере переживает чтобы его не подсидели, поэтому болезненно переносит статусные покупки подчиненными и прочие "прыжки через голову"? давайте рассмотрим ситуацию под другим углом. В той корпорации зарплата сильно зависела от результата работы.Бывало такое, что какой то филиал тянул мою зарплату вниз, а на другом филиале мой подчиненный получал больше, чем я. В долгосроке и при прочих равных, такая ситуация говорила бы о моей некомпетентности, как минимум не могу подобрать/мотивировать отстающий персонал, организовать его работу.Поскольку моих зарплат мои подчиненные (и другие сотрудники) не видели, единственными критериями количественной оценки моей работы были авто и телефон.Считалось, чем больше денег, выше зарплата, тем эти гаджеты круче. "Встречают по одёжке". Меня бы просто не поняли, если бы я купил жигу/таврию.В "ближнем круге" на это уже не обращали внимание. Но корпорация большая и много кто обо мне знал только фамилию, должность и марку авто. Не было никакого смысла плыть против течения, прямо или косвенно доказывая всем, что дорогая/дешевая тачка это ваши комплексы.А тачку как у своего начальника я не тянул финансово, не готов был я вывалить 80куе за авто. Телефон nokia luna не покупал, чтобы не злить его и не вызывать подозрений что я поднимая свой статус, мечу в его кресло.Что в этом всём для вас новое? Что некоторые вещи созданы исключительно подчеркнуть статус и доходы его владельца, или что каждый начальник в какой то мере переживает чтобы его не подсидели, поэтому болезненно переносит статусные покупки подчиненными и прочие "прыжки через голову"?

Нове? Та ні. Але це реакція і поведінка дитини, комплекс неповноцінності. Якщо телефон обирається з критерієм "а щоб підлеглі чи колеги не вирішили що я лох" то ви насправді "лох". Грубо але це так. Якщо речі (машина, телефон) беруться, щоб комусь щось довести, це означає, що людина боїться, що більше їй нема чим довести свою значущість. Брати до уваги марку телефону начальника "бо такий рівень тобі нізя" принижує гідність, але ще більше принижує гідність начальника звертати увагу що "у підлеглого крутіше".

"Зустрічають по одьожкє" загалом дійсно має сенс, проте як на мене дещо інший. Це відповідність очікуванням, в першу чергу, для потенційних клієнтів і партнерів. Саме для цього і існують службові авто, корпоративні вимоги дрес коду і таке інше. Але це не про дитячі міряння пісюнами, тобто тіліпонами і тачками відповідно до ієрархії.

Переніс обговорення бо в тій темі це офтоп

Тут ви якось сильно гіперболізували. Чи занадто близько сприйняли "нешанобливе ставлення". Захоплення від Ірпеня в мене дійсно немає, як і від іншого передмістя, хоча, як я вам вже якось писав, я там не жив, але маю вдосталь фідбеку від колег. В чомусь хорошого, в чомусь ні, але для себе, з моїх субʼєктивних критеріїв, я для себе Ірпінь відкинув, хоча і розглядав напочатку. Критерії за і проти вже багато разів були озвучені в інших темах.

Нове? Та ні. Але це реакція і поведінка дитини, комплекс неповноцінності. Якщо телефон обирається з критерієм "а щоб підлеглі чи колеги не вирішили що я лох" то ви насправді "лох". Грубо але це так. Якщо речі (машина, телефон) беруться, щоб комусь щось довести, це означає, що людина боїться, що більше їй нема чим довести свою значущість. Брати до уваги марку телефону начальника "бо такий рівень тобі нізя" принижує гідність, але ще більше принижує гідність начальника звертати увагу що "у підлеглого крутіше"."Зустрічають по одьожкє" загалом дійсно має сенс, проте як на мене дещо інший. Це відповідність очікуванням, в першу чергу, для потенційних клієнтів і партнерів. Саме для цього і існують службові авто, корпоративні вимоги дрес коду і таке інше. Але це не про дитячі міряння пісюнами, тобто тіліпонами і тачками відповідно до ієрархії.За всі роки скільки я працював в різних компаніях (і в основному це були вельми великі компанії) я навіть не згадаю ні який телефон ні яка марка авто були у моїх керівників чи всяких СЕО. Нікого не гребли марки чи взагалі наявність авто і тим більше телефонів.

