В сенсі керівництво що насаджувало таку дебільну культуру, навряд то йшло від людей 25-40 років, просто приймали те токсичне середовище що є. Бо це комплекси людини з проблемами самооцінки

в то же время вы купили новострой, а не хрущ и панельку, но людей которые из последних сил покупали в кредит тачку, чтобы выглядеть не хуже подчиненных вы попрекаете проблемами самооценки. В своем выборе вы же тоже на кого то или что то ориентировались. По меньшей мере это странно. С волками жить, по волчьи выть. Тачки, телефоны и прочее было мотивацией работать лучше, зарабатывать больше. Найти половинку покрасивее. Провести с ней отпуск подальше Египта. Не все работают из идейных соображений. Людям хочется мирских благ. Как по мне с самооценкой у них было все норм. Хуже если бы они ездили на великах/жигулях, жили в общагах, отдыхали в селе у родителей. Какая им мотивация работать лучше, если зарплата кратно перекрывает такой уровень жизни?

Невірно вловили суть

Проблеми самооцінки не в тому, щоб купити авто чи квартиру чи телефон. А в оцінці "як це в підлеглого краще". Тільки людина, в якої є проблеми з самооцінкою, буде комплексувати через те, що у підлеглого крутіша тачка чи тіліпон.

я помню ваше неуважительное и необоснованное ничем отношение к Ирпеню. Видимо тягались но не с коллегами, а с форумчанами. И когда известный вам персонаж лил на Ирпень откровенную грязь, вы не возражали.

давайте рассмотрим ситуацию под другим углом. В той корпорации зарплата сильно зависела от результата работы.



Бывало такое, что какой то филиал тянул мою зарплату вниз, а на другом филиале мой подчиненный получал больше, чем я. В долгосроке и при прочих равных, такая ситуация говорила бы о моей некомпетентности, как минимум не могу подобрать/мотивировать отстающий персонал, организовать его работу.



Поскольку моих зарплат мои подчиненные (и другие сотрудники) не видели, единственными критериями количественной оценки моей работы были авто и телефон.



Считалось, чем больше денег, выше зарплата, тем эти гаджеты круче. "Встречают по одёжке". Меня бы просто не поняли, если бы я купил жигу/таврию.



В "ближнем круге" на это уже не обращали внимание. Но корпорация большая и много кто обо мне знал только фамилию, должность и марку авто. Не было никакого смысла плыть против течения, прямо или косвенно доказывая всем, что дорогая/дешевая тачка это ваши комплексы.



А тачку как у своего начальника я не тянул финансово, не готов был я вывалить 80куе за авто. Телефон nokia luna не покупал, чтобы не злить его и не вызывать подозрений что я поднимая свой статус, мечу в его кресло.



Переніс обговорення бо в тій темі це офтоп

Тут ви якось сильно гіперболізували. Чи занадто близько сприйняли "нешанобливе ставлення". Захоплення від Ірпеня в мене дійсно немає, як і від іншого передмістя, хоча, як я вам вже якось писав, я там не жив, але маю вдосталь фідбеку від колег. В чомусь хорошого, в чомусь ні, але для себе, з моїх субʼєктивних критеріїв, я для себе Ірпінь відкинув, хоча і розглядав напочатку. Критерії за і проти вже багато разів були озвучені в інших темах.

Нове? Та ні. Але це реакція і поведінка дитини, комплекс неповноцінності. Якщо телефон обирається з критерієм "а щоб підлеглі чи колеги не вирішили що я лох" то ви насправді "лох". Грубо але це так. Якщо речі (машина, телефон) беруться, щоб комусь щось довести, це означає, що людина боїться, що більше їй нема чим довести свою значущість. Брати до уваги марку телефону начальника "бо такий рівень тобі нізя" принижує гідність, але ще більше принижує гідність начальника звертати увагу що "у підлеглого крутіше".

"Зустрічають по одьожкє" загалом дійсно має сенс, проте як на мене дещо інший. Це відповідність очікуванням, в першу чергу, для потенційних клієнтів і партнерів. Саме для цього і існують службові авто, корпоративні вимоги дрес коду і таке інше. Але це не про дитячі міряння пісюнами, тобто тіліпонами і тачками відповідно до ієрархії.

Переніс обговорення бо в тій темі це офтоп

Тут ви якось сильно гіперболізували. Чи занадто близько сприйняли "нешанобливе ставлення". Захоплення від Ірпеня в мене дійсно немає, як і від іншого передмістя, хоча, як я вам вже якось писав, я там не жив, але маю вдосталь фідбеку від колег. В чомусь хорошого, в чомусь ні, але для себе, з моїх субʼєктивних критеріїв, я для себе Ірпінь відкинув, хоча і розглядав напочатку. Критерії за і проти вже багато разів були озвучені в інших темах.

Нове? Та ні. Але це реакція і поведінка дитини, комплекс неповноцінності. Якщо телефон обирається з критерієм "а щоб підлеглі чи колеги не вирішили що я лох" то ви насправді "лох". Грубо але це так. Якщо речі (машина, телефон) беруться, щоб комусь щось довести, це означає, що людина боїться, що більше їй нема чим довести свою значущість. Брати до уваги марку телефону начальника "бо такий рівень тобі нізя" принижує гідність, але ще більше принижує гідність начальника звертати увагу що "у підлеглого крутіше".

"Зустрічають по одьожкє" загалом дійсно має сенс, проте як на мене дещо інший. Це відповідність очікуванням, в першу чергу, для потенційних клієнтів і партнерів. Саме для цього і існують службові авто, корпоративні вимоги дрес коду і таке інше. Але це не про дитячі міряння пісюнами, тобто тіліпонами і тачками відповідно до ієрархії.

За всі роки скільки я працював в різних компаніях (і в основному це були вельми великі компанії) я навіть не згадаю ні який телефон ні яка марка авто були у моїх керівників чи всяких СЕО. Нікого не гребли марки чи взагалі наявність авто і тим більше телефонів.

Обществу одинаково не нужны ни семья из цитаты ни ваша. Как бы вы на нее не молились, ее ценность заканчивается за входной дверью вашего жилья. В этом смысле нет разницы в Украине вы или в США.



Конечно вы можете считать вашу коллекцию почтовых марок самой большой ценностью в мире, но увы, она ценность только для вас.



К сожалению, этот вывод имеет последствия. Для вас не очевидные.



Любая попытка навязать обществу ценность вашей семьи будет вызывать конфликт. Это говорит о том, что общество перестало воспринимать институт семьи как интегральную общепринятую ценность. Прежде всего потому что дети стали собственностью родителей



С одной стороны это как бы защитило их права, никто кроме родителя не имеет права их воспитывать. С другой они превратились в коллекцию марок, ценных только для коллекционера. И если вы захотите для ваших детей каких то лучших условий или другого отношения, вам скажут идите в сад.



Одна моя знакомая сменила для своей дочери 5 школ. Нет она при памяти и адекватная. Просто не хочет мириться с тем, с чем другие мирятся. И дело не в оценках, с ее слов она не хочет чтобы школа калечила ее детей. Общество может предложить ей другие школы, но за большие деньги.





И даже в этом случае молится будут не на ее детей, а на ее оплаты. Хотя на детях это тоже отразится. К ним будут применять самые передовые приемы обучения. У детей будет тьютор. С ними будут играть, им будут помогать преодолевать препятствия и пробелы в знаниях. К их досугу будут предложены разные кружки. Спортивные, творческие, технические, изыковые.



Психологи будут помогать выстраивать социальное взаимодействие, преодолевать страхи, самостоятельно выходить из конфликта. И все то что называется детскими проблемами, на что обычная школа закрывает глаза.



Такое образование стоит дорого даже в Украине. Ценник на 2019 20к в месяц. Разумеется обществу оно не нужно. Общество не готово платить за чужих детей. А чужими их сделал институт нуклеарной семьи. Как только дети стали собственностью родителей, обществу они перестали быть нужны. Потому что кому нужна ваша коллекция марок?



Очень спорное мнение.

Особенно учитывая вашу предвзятость в этом вопросе.

В Украине обществу (а что это такое в

Но не в США.

Определенно.

И не только на семью как таковую, но и на отношения внутри каждой конкретной семьи.

Причем как со стороны индивидуумов так и со стороны комьюнити/школы/города/штата/государства.

Да, конечно, чем больше масштаб, тем более обезличена эта забота, что никак не преуменьшает ее ценность.

В США есть 2 святые категории людей по возрасту.

Дети и старики.

И со стороны ...скажем так общества, имея ввиду и окружение и различные формы государственных органов, будут следить, чтобы семья была благополучной.

Не допустимо физическое насилие над детьми.

Тут вообще за физическое насилие можно и родительских прав лишиться и в тюрягу загреметь.

А вот содействие в укреплении семейных уз...ну например...

Есть такое устоявшееся мнение, может оно и справедливо, что дети по достижении совершеннолетия вылетают из родительского гнезда, и родители сами пытаются поскорее отделаться от детей (что далеко не всегда правда, но отрицать такое явление тоже не стоит), а, якобы в отместку за это, выросшие дети забивают на своих старых родителей (опять-же, это далеко не всегда так, но и нельзя сказать что такого нет).

А что-же общество? Ну хотя-бы в виде государства?

А общество в этом смысле целиком за то, чтобы дети заботились о своих родителях.

К примеру, я много раз писал о такой профессии как ННА (хоуматтендент, помощь пожилым на дому). В момент нашего приезда, ННА получали что-то около 15,5 долларов в час. Практически минималку.

НО! Если кто-то хочет помогать своим родителям (при некоторых условиях со стороны родителей), то он может оформить уход за своими пожилыми родителями.

И оплачивалось на тот момент (у нас есть знакомые которые это делают) чуть щедрее - что-то около 20 долларов в час.

Мы спросили, почему по уходу за родителями платят больше, чем за уход за посторонними людьми? Ответ - потому что поощряется забота детей за родителями и за это готовы платить. И платит государственная страховка.

В отношении семей с детей - везде, особенно касательно ньюкамеров, спрашивают, или в чем-то нуждаются. Фактически, можно не то что найти помощь, а ее везде предлагают. В чем-бы семья ни нуждалась. Проблемы одиночек мало кого интересуют.

Так что, как говорят автоответчики " Ваше мнение очень ценно для нас, оставайтесь на линии". Очень спорное мнение.Особенно учитывая вашу предвзятость в этом вопросе.В Украине обществу (а что это такое в Украине? государство? сообщество людей?) может и с высокой колокольни на семью.Но не в США.Определенно.И не только на семью как таковую, но и на отношения внутри каждой конкретной семьи.Причем как со стороны индивидуумов так и со стороны комьюнити/школы/города/штата/государства.Да, конечно, чем больше масштаб, тем более обезличена эта забота, что никак не преуменьшает ее ценность.В США есть 2 святые категории людей по возрасту.Дети и старики.И со стороны ...скажем так общества, имея ввиду и окружение и различные формы государственных органов, будут следить, чтобы семья была благополучной.Не допустимо физическое насилие над детьми.Тут вообще за физическое насилие можно и родительских прав лишиться и в тюрягу загреметь.А вот содействие в укреплении семейных уз...ну например...Есть такое устоявшееся мнение, может оно и справедливо, что дети по достижении совершеннолетия вылетают из родительского гнезда, и родители сами пытаются поскорее отделаться от детей (что далеко не всегда правда, но отрицать такое явление тоже не стоит), а, якобы в отместку за это, выросшие дети забивают на своих старых родителей (опять-же, это далеко не всегда так, но и нельзя сказать что такого нет).А что-же общество? Ну хотя-бы в виде государства?А общество в этом смысле целиком за то, чтобы дети заботились о своих родителях.К примеру, я много раз писал о такой профессии как ННА (хоуматтендент, помощь пожилым на дому). В момент нашего приезда, ННА получали что-то около 15,5 долларов в час. Практически минималку.НО! Если кто-то хочет помогать своим родителям (при некоторых условиях со стороны родителей), то он может оформить уход за своими пожилыми родителями.И оплачивалось на тот момент (у нас есть знакомые которые это делают) чуть щедрее - что-то около 20 долларов в час.Мы спросили, почему по уходу за родителями платят больше, чем за уход за посторонними людьми? Ответ - потому что поощряется забота детей за родителями и за это готовы платить. И платит государственная страховка.В отношении семей с детей - везде, особенно касательно ньюкамеров, спрашивают, или в чем-то нуждаются. Фактически, можно не то что найти помощь, а ее везде предлагают. В чем-быни нуждалась. Проблемы одиночек мало кого интересуют.Так что, как говорят автоответчики " Ваше мнение очень ценно для нас, оставайтесь на линии". rjkz

Повідомлень: 18263 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8844 раз. Подякували: 5592 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лют, 2026 01:44 Vadim_ написав: rjkz написав: Vadim_ написав: коля молодец, уехал в 45+ , устроился на работу, есть где жить, своё или снимаете? коля молодец, уехал в 45+ , устроился на работу, есть где жить, своё или снимаете?



В США?

Я-ж уже много раз писал это на другихх ветках.

Я понимаю, что с постсоветским менталитетом это трудно понять, самому пришлось потратить несколько лет, чтобы перестроить сознание.

В США есть довольно небольшое стечение жизненных обстоятельств, при которых ИМЕЕТ СМЫСЛ обзаводиться своим жильем.

И это не имеет ни практического ни финансового смысла.

Я-бы сказал, что это противоречит здравому смыслу.

Я живу в очень уютной квартире, она мне и вправду очень нравится. Недостатки есть, но это лучшая на данный момент квартира из тех, в которых мы жили в США.

В очень хорошем районе.

За вполне приемлемую плату.

И я не вижу ни финансового ни практического смысла ни покупать что-либо ни переезжать.

Просто поймите - это совершенно другой расклад, нежели в Украине.

Даже психологически. Я более спокоен в аренде, нежели если-бы я этим владел. В США?Я-ж уже много раз писал это на другихх ветках.Я понимаю, что с постсоветским менталитетом это трудно понять, самому пришлось потратить несколько лет, чтобы перестроить сознание.В США есть довольно небольшое стечение жизненных обстоятельств, при которых ИМЕЕТ СМЫСЛ обзаводиться своим жильем.И это не имеет ни практического ни финансового смысла.Я-бы сказал, что это противоречит здравому смыслу.Я живу в очень уютной квартире, она мне и вправду очень нравится. Недостатки есть, но это лучшая на данный момент квартира из тех, в которых мы жили в США.В очень хорошем районе.За вполне приемлемую плату.что-либо ни переезжать.Просто поймите - это совершенно другой расклад, нежели в Украине.Даже психологически. Я более спокоен в аренде, нежели если-бы я этим владел.

спасибо за ответ , но мне спокойнее в своём спасибо за ответ , но мне спокойнее в своём



Вы живете в украинских реалиях.

Тут нет тех факторов, которые есть в Украине. Вы живете в украинских реалиях.Тут нет тех факторов, которые есть в Украине. rjkz

Повідомлень: 18263 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8844 раз. Подякували: 5592 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лют, 2026 02:34 Faceless написав: всі роки скільки я працював в різних компаніях (і в основному це були вельми великі компанії) я навіть не згадаю ні який телефон ні яка марка авто були у моїх керівників чи всяких СЕО. Нікого не гребли марки чи взагалі наявність авто і тим більше телефонів. всі роки скільки я працював в різних компаніях (і в основному це були вельми великі компанії) я навіть не згадаю ні який телефон ні яка марка авто були у моїх керівників чи всяких СЕО. Нікого не гребли марки чи взагалі наявність авто і тим більше телефонів. больше того я противник айфонов и авто загрязняющих среду и занимающих пространство вокруг ЖК. И что? Как это влияет на ту организацию, в которой я работал? Был бы я собственником возможно я бы выстраивал мотивацию на других ценностях. Но тут проблема, деньги, авто и статусные вещи понятны всем, а мои ценности были бы многим непонятны. Они непонятны даже на этом форуме, относительно образованных людей. Faceless написав: "Зустрічають по одьожкє" загалом дійсно має сенс, проте як на мене дещо інший. Це відповідність очікуванням, в першу чергу, для потенційних клієнтів і партнерів. Саме для цього і існують службові авто, корпоративні вимоги дрес коду і таке інше "Зустрічають по одьожкє" загалом дійсно має сенс, проте як на мене дещо інший. Це відповідність очікуванням, в першу чергу, для потенційних клієнтів і партнерів. Саме для цього і існують службові авто, корпоративні вимоги дрес коду і таке інше те же яйца. У той компании не было конкурентов, а клиентами были продуктовые магазины, которым без разницы на чем вы привезёте им товар, хоть на ослах. На рампах заднего двора вас даже кассиры не увидят.



Служебных авто там тоже не было, но были неписанные правила "дресс кода" и владения статусными вещами, направленными внутрь корпорации, а не наружу.



Впрочем были и писанные, например региональным директорам в командировках полагались отели бизнес класса и обед в ресторане (за счёт компании конечно), чтобы РД не выглядел бомжом, обедая на помойке и ночуя в хостеле. Так же РД выделялись средства на поход с торговой командой в сауну или боулинг. То есть топ не был божеством. Приезд РД на филиал был ожидаемым событием. После рабочего дня неформальное общение с коллективом, иногда до утра.



Собственник хотел чтобы РД был эталоном личного успеха для подчинённых. Чтобы каждый мелкий сотрудник воочию видел до чего можно дорасти в компании. Соответственно директора филиалов равнялись на РД, супервайзеры равнялись на директоров филиалов, торговые представители на супервайзеров.



А теперь представьте что у супервайзера авто и телефон лучше, чем у РД. То есть получается такая постанова, типа зачем стремиться к успеху РД, если даже супервайзеры ездят на Лексусах. Поскольку супервайзер не мог заработать себе на Лексус, объективно бы это не приветствовалось и ломало бы всю систему мотивации.



Описанное конечно не идеал, но и не так плохо как вы оцениваете. Комплексы комплексовать по этому поводу. Пожеланием собственника было демонстрация личной успешности топов в лице РД и директоров филиалов. Поскольку ни служебных авто ни личных водителей в компании не было, нагрузка "дресс кода" ложилась на их карманы. Соответственно марка и модель авто имели значение. больше того я противник айфонов и авто загрязняющих среду и занимающих пространство вокруг ЖК. И что? Как это влияет на ту организацию, в которой я работал? Был бы я собственником возможно я бы выстраивал мотивацию на других ценностях. Но тут проблема, деньги, авто и статусные вещи понятны всем, а мои ценности были бы многим непонятны. Они непонятны даже на этом форуме, относительно образованных людей.те же яйца. У той компании не было конкурентов, а клиентами были продуктовые магазины, которым без разницы на чем вы привезёте им товар, хоть на ослах. На рампах заднего двора вас даже кассиры не увидят.Служебных авто там тоже не было, но были неписанные правила "дресс кода" и владения статусными вещами,Впрочем были и писанные, например региональным директорам в командировках полагались отели бизнес класса и обед в ресторане (за счёт компании конечно), чтобы РД не выглядел бомжом, обедая на помойке и ночуя в хостеле. Так же РД выделялись средства на поход с торговой командой в сауну или боулинг. То есть топ не был божеством. Приезд РД на филиал был ожидаемым событием. После рабочего дня неформальное общение с коллективом, иногда до утра.Собственник хотел чтобы РД был эталоном личного успеха для подчинённых. Чтобы каждый мелкий сотрудник воочию видел до чего можно дорасти в компании. Соответственно директора филиалов равнялись на РД, супервайзеры равнялись на директоров филиалов, торговые представители на супервайзеров.А теперь представьте что у супервайзера авто и телефон лучше, чем у РД. То есть получается такая постанова, типа зачем стремиться к успеху РД, если даже супервайзеры ездят на Лексусах. Поскольку супервайзер не мог заработать себе на Лексус, объективно бы это не приветствовалось и ломало бы всю систему мотивации.Описанное конечно не идеал, но и не так плохо как вы оцениваете. Комплексы комплексовать по этому поводу. Пожеланием собственника было демонстрация личной успешности топов в лице РД и директоров филиалов. Поскольку ни служебных авто ни личных водителей в компании не было, нагрузка "дресс кода" ложилась на их карманы. Соответственно марка и модель авто имели значение. Wirująświatła

