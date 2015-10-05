|
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:15
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:Один РД купил себе грандис, после чего его пригласил собственник и в приватной беседе сказал, что уровень авто не соответствует его положению в компании, грандис сразу был передан супруге, а РД купил другое авто.
Боже яка крінжа. Один закомплексований інший куколд
Уж вы то точно приходите в крупную организацию со своими правилами и всех под них подстраиваете, включая собственника. Потому что знаете где кринж и кто куколд. А больше никто не шарит.
Мені щастило працювати в корпораціях з більш здоровою атмосферою, ось і все. Я лиш констатував факт, що атмосфера і культура у тій вашій компанії була токсична, ось і все. Це ж не претензія до вас.
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:21
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
ПЕРЕКРИВАЄТЬСЯ витратами на оплату персоналу...
правильно. работа где всё идеально скорее всего за минималку. Всё что выше минималки будет с моральным ущербом и его компенсацией. Иначе все разбегутся. Имею много кейсов когда работали за маленькие деньги, спрашиваю что вас мотивировало, работа не пыльная, добрый начальник, дружный коллектив.
Навряд чи існує робота, де все ідеально, але загалом ви не праві. Якраз те що зустрічалося зазвичай навпаки: токсична атмосфера + невисокі зарплати, проте легший поріг входу. Тому туди йшли перетерпіти і заробити досвід і запис в резюме
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:22
Faceless написав:
Мені щастило працювати в корпораціях з більш здоровою атмосферою, ось і все. Я лиш констатував факт, що атмосфера і культура у тій вашій компанії була токсична, ось і все. Це ж не претензія до вас.
так вы ради этой фразы и затеяли спор, о чем мне было понятно изначально. Я не утверждал что та компания была крутая или лучшая на свете. Но вы зачем то сравнили ее со своими и зачем то огласили результаты (повторюсь конкурса на титул лучшей компаний не было). Как будто для вас важно, чтобы вдруг ваша работа не оказалась хуже. И критерии оценки конечно тоже ваши, что удобно, когда конкурс о критериях всё же договариваются. Вы без всяких критериев объявили, что побеждают компании где работали вы. Важно всегда и везде быть победителем? ЗСУ по вам плачет
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 18 лют, 2026 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:24
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Мені щастило працювати в корпораціях з більш здоровою атмосферою, ось і все. Я лиш констатував факт, що атмосфера і культура у тій вашій компанії була токсична, ось і все. Це ж не претензія до вас.
так вы ради этой фразы и затеяли спор, о чем мне было понятно изначально. Я не утверждал что та компания была крутая или лучшая на свете. Но вы зачем то сравнили ее со своими и зачем то огласили результаты (повторюсь конкурса на титул лучшей компаний не было). Как будто для вас важно, чтобы вдруг ваша работа не оказалась хуже. Критерии оценки конечно тоже ваши, когда конкурс о критериях договариваются.
Це не була суперечка. Це був коментар. З чим сперечатися?
Чи було мені важливо, що моя робота краще? Ні, бо моя робота для мене краще апріорі, я працюю геть в іншій сфері і мені ваша б не підійшла і так.
А ви хіба пишете не для того щоб були коментарі і далі дискусія? Може то ви спеціально акцентували щоб ініціювати:)
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:26
Faceless написав:
Це не була суперечка. Це був коментар. З чим сперечатися?
это была оценка компании по вашим критериям. Я намеренно избегал любых оценок, хотя знаю ту компанию лучше вас, чтобы не превращать диалог в меряние письками.
Faceless написав:
От тому я й кажу, хвора атмосфера, що була насаджена групою в вищому керівництві з психологічними комплексами
не было там больной атмосферы. Вы ее додумали чтобы убедить себя что ваши кейсы были лучше. Псих.комплексы в какой то степени есть у каждого. Идеальный мир возможен только в мечтах ребёнка.
Возможно лично вам та компания бы не подошла, но это не делает её хорошей или плохой. Психологическая атмосфера на некоторых ветках форума далека от здоровой, но с форума вы не уходите. Результаты ваших оценок сильно зависят от мотивации, какой результат вы хотите видеть на выходе.
Додано: Сер 18 лют, 2026 12:24
Wirująświatła написав:
не было там больной атмосферы. Вы ее додумали
Тобто міряння тіліпонами і авто, що тобі положено а що ні, це здорова атмосфера? І ви це як психолог стверджуєте?
Додано: Сер 18 лют, 2026 12:26
Wirująświatła написав:
А на сколько должностей ищут именно девушку привлекательной внешности или с порогом в 30-35 лет?
Ага.
А потом приходишь в банк, садишься за стол к миловидной операциониста, через 2 минуты понимаешь, что она понятия не имеет о тех продуктах, которые предлагает банк и уходишь, отказавшись от идеи сотрудничества.
Концепция материальной компенсации за моральный дискомфорт проходит там, где не важна квалификация работника. Знающий себе цену профессионал вряд ли на такое пойдёт.
Может быть мне очень везло, но я всегда продавал труд, а не душу. Даже не знаю, сколько мне надо заплатить, чтобы я начал выбирать себе личные вещи, ориентируясь на чужое мнение.
