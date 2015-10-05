Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 913914915916 Додано: Сер 18 лют, 2026 17:23 Re: Психологія та саморозвиток Faceless написав: Буває, наприклад, що керівництво є прихильниками якоїсь секти, і вона неофіційно насаджується як умова довгої роботи і можливостей росту.

Але ні те ні те не є здоровою атмосферою. І те і те є скоріше виключенням ніж звичайним явищем. Буває, наприклад, що керівництво є прихильниками якоїсь секти, і вона неофіційно насаджується як умова довгої роботи і можливостей росту.Але ні те ні те не є здоровою атмосферою. І те і те є скоріше виключенням ніж звичайним явищем. Давайте простіше

1 Чи можна назвати малочислену групу людей, яка становить максимум 2-5% від загальної кількості населення і живе по СВОЇМ правилам - самодурами? простіше НЕНОРМАЛЬНИМИ з точки зору 95-98% ?

Можна

Саме так називав мене дейтройт , бандерлог і ще десяток інших.

2 А чому мене називали неадекватом РІЗНІ люди?

Тому що моя поведінка для них була неприйнятною.

Для дейтройта розривом мозку було що я міг собі дозволити стояти за прилавком (з точки зору липового майора бути навіть командиром взводу-це западло , а виконувати функції сержанта - це западло в квадраті)

Для інших це те що при наявності достатньо великого капіталу-витрати на споживання сімї-обмежені...

3 А тепер висновок

Керівник (особливо якщо він ВЕДЕ через буєраки) не має часу розтолковувати чому потрібно виконувати ту чи іншу його вказівку (найтяжче для мене це пояснити підлеглим що вони мають робити в момент коли я сам не вірю в успішність , бо так як пропоную -ніхто не робив) і рішення прийнято на інтуїції....



Тому якраз ті хто йшов ПЕРШИМ -виглядають тим більшим самодуром для тих , хто йде протореним шляхом але через десяток років...

Я мені пояснити СЬОГОДНІ людині яка народилась після 1990 року , що деякі правила працюють щоб уникнути крадіжоч чи наїздів бандитів?

Людина НІКОЛИ не бачила бандитів і не уявляє на що може піти мама в якої дитина голодна.

Тому деякі правила можливо застарілі але це самодурство ПОМРЕ зі мною і ні на хвилину швидше. Давайте простіше1 Чи можна назвати малочислену групу людей, яка становить максимум 2-5% від загальної кількості населення і живе по СВОЇМ правилам - самодурами? простіше НЕНОРМАЛЬНИМИ з точки зору 95-98% ?МожнаСаме так називав мене дейтройт , бандерлог і ще десяток інших.2 А чому мене називали неадекватом РІЗНІ люди?Тому що моя поведінка для них була неприйнятною.Для дейтройта розривом мозку було що я міг собі дозволити стояти за прилавком (з точки зору липового майора бути навіть командиром взводу-це западло , а виконувати функції сержанта - це западло в квадраті)Для інших це те що при наявності достатньо великого капіталу-витрати на споживання сімї-обмежені...3 А тепер висновокКерівник (особливо якщо він ВЕДЕ через буєраки) не має часу розтолковувати чому потрібно виконувати ту чи іншу його вказівку (найтяжче для мене це пояснити підлеглим що вони мають робити в момент коли я сам не вірю в успішність , бо так як пропоную -ніхто не робив) і рішення прийнято на інтуїції....Тому якраз ті хто йшов ПЕРШИМ -виглядають тим більшим самодуром для тих , хто йде протореним шляхом але через десяток років...Я мені пояснити СЬОГОДНІ людині яка народилась після 1990 року , що деякі правила працюють щоб уникнути крадіжоч чи наїздів бандитів?Людина НІКОЛИ не бачила бандитів і не уявляє на що може піти мама в якої дитина голодна.Тому деякі правила можливо застарілі але це самодурство ПОМРЕ зі мною і ні на хвилину швидше. budivelnik

Повідомлень: 27949 З нами з: 15.01.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 3004 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лют, 2026 17:26 Re: Психологія та саморозвиток Сибарит написав: но когда дело касается личных свобод, очень важно найти границу. но когда дело касается личных свобод, очень важно найти границу. Не памятаю автора

Моя свобода закінчується там, де починається Ваша свобода.... Не памятаю автора budivelnik

Повідомлень: 27949 З нами з: 15.01.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 3004 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лют, 2026 17:38 Сибарит написав: Если человек ради должности готов жертвовать личной свободой, значит он не чувствует в себе силы добиться такого же положения за счёт собственной квалификации.



И да, собственник компании не является собственником работников компании. Если человек ради должности готов, значит он не чувствует в себе силы добиться такого же положения за счёт собственной квалификации.И да, особенно актуально для ЗСУ. Многие из бусифицированных не готовы "жертвовать личной свободой" и добивались даже большего "положения за счёт собственной квалификации" чем то, которое им может предложить военком. Вопрос кто чья собственность тоже открытый, нельзя уйти со службы просто потому что вам это надоело.



С той корпорации люди уходили свободно, по разным причинам. И это ключевое. "Жертвы личной свободы" начинаются тогда, когда выйти/уволиться нельзя без негативных последствий.



Почему то вы с фейслесом постоянно упускаете важный элемент - добровольность. В той компании ни к чему не принуждали. Не хочешь покупать тачку премиум сегмента - не иди в региональные директора. Работай себе кладовщиком или торг.представителем на велосипеде/жигулях.



А вы перекручиваете, как будто у работника не было выбора, его насильно принуждали быть региональным директором, покупать инфинити и дорогой телефон. В этом вся суть спора. особенно актуально для ЗСУ. Многие из бусифицированных не готовы "жертвовать личной свободой" и добивались даже большего "положения за счёт собственной квалификации" чем то, которое им может предложить военком. Вопрос кто чья собственность тоже открытый, нельзя уйти со службы просто потому что вам это надоело.С той корпорации люди уходили свободно, по разным причинам. И это ключевое. "Жертвы личной свободы" начинаются тогда, когда выйти/уволиться нельзя без негативных последствий.Почему то вы с фейслесом постоянно упускаете важный элемент - добровольность. В той компании ни к чему не принуждали. Не хочешь покупать тачку премиум сегмента - не иди в региональные директора. Работай себе кладовщиком или торг.представителем на велосипеде/жигулях.А вы перекручиваете, как будто у работника не было выбора, его насильно принуждали быть региональным директором, покупать инфинити и дорогой телефон. В этом вся суть спора. Wirująświatła

Повідомлень: 31649 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3520 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 913914915916 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 15460

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34