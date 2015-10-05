RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:23

Re: Психологія та саморозвиток

  Faceless написав:Буває, наприклад, що керівництво є прихильниками якоїсь секти, і вона неофіційно насаджується як умова довгої роботи і можливостей росту.
Але ні те ні те не є здоровою атмосферою. І те і те є скоріше виключенням ніж звичайним явищем.
Давайте простіше
1 Чи можна назвати малочислену групу людей, яка становить максимум 2-5% від загальної кількості населення і живе по СВОЇМ правилам - самодурами? простіше НЕНОРМАЛЬНИМИ з точки зору 95-98% ?
Можна
Саме так називав мене дейтройт , бандерлог і ще десяток інших.
2 А чому мене називали неадекватом РІЗНІ люди?
Тому що моя поведінка для них була неприйнятною.
Для дейтройта розривом мозку було що я міг собі дозволити стояти за прилавком (з точки зору липового майора бути навіть командиром взводу-це западло , а виконувати функції сержанта - це западло в квадраті)
Для інших це те що при наявності достатньо великого капіталу-витрати на споживання сімї-обмежені...
3 А тепер висновок
Керівник (особливо якщо він ВЕДЕ через буєраки) не має часу розтолковувати чому потрібно виконувати ту чи іншу його вказівку (найтяжче для мене це пояснити підлеглим що вони мають робити в момент коли я сам не вірю в успішність , бо так як пропоную -ніхто не робив) і рішення прийнято на інтуїції....

Тому якраз ті хто йшов ПЕРШИМ -виглядають тим більшим самодуром для тих , хто йде протореним шляхом але через десяток років...
Я мені пояснити СЬОГОДНІ людині яка народилась після 1990 року , що деякі правила працюють щоб уникнути крадіжоч чи наїздів бандитів?
Людина НІКОЛИ не бачила бандитів і не уявляє на що може піти мама в якої дитина голодна.
Тому деякі правила можливо застарілі але це самодурство ПОМРЕ зі мною і ні на хвилину швидше.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27949
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:26

Re: Психологія та саморозвиток

  Сибарит написав:но когда дело касается личных свобод, очень важно найти границу.
Не памятаю автора
Моя свобода закінчується там, де починається Ваша свобода....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27949
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:38

  Сибарит написав:Если человек ради должности готов жертвовать личной свободой, значит он не чувствует в себе силы добиться такого же положения за счёт собственной квалификации.

И да, собственник компании не является собственником работников компании.
особенно актуально для ЗСУ. Многие из бусифицированных не готовы "жертвовать личной свободой" и добивались даже большего "положения за счёт собственной квалификации" чем то, которое им может предложить военком. Вопрос кто чья собственность тоже открытый, нельзя уйти со службы просто потому что вам это надоело.

С той корпорации люди уходили свободно, по разным причинам. И это ключевое. "Жертвы личной свободы" начинаются тогда, когда выйти/уволиться нельзя без негативных последствий.

Почему то вы с фейслесом постоянно упускаете важный элемент - добровольность. В той компании ни к чему не принуждали. Не хочешь покупать тачку премиум сегмента - не иди в региональные директора. Работай себе кладовщиком или торг.представителем на велосипеде/жигулях.

А вы перекручиваете, как будто у работника не было выбора, его насильно принуждали быть региональным директором, покупать инфинити и дорогой телефон. В этом вся суть спора.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31649
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3520 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 913914915916
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 15460
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.