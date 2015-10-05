Додано: Чет 19 лют, 2026 07:56

Моего начальника мог триггернуть авто лучше чем у него, а вас триггернула эта история. Никак не успокоитесь. Одно и тоже по сути. Задело за живое? Кто громче всех кричит держи вора? 3 человека посчитали необходимым написать " я не такой ", как будто я у вас спрашивал, "а вы завидуете своим коллегам по работе?". Ну нельзя так палиться демонстрируя настолько жирные эмоциональные реакции. Вы же не дети.



В другом моем кейсе гендир. 50+ у которого я был замом полгода искал себе секретаршу, лично проводил собеседования. Потом таскал ее на все мероприятия, включая загран.командировки. в итоге женился. Надо ли говорить что она была моложе его лет на 25? Есть кейс как топы таскают вместо молодых жен молоденьких охранников, 18-19 лет, потом все судачат что это его внебрачный сын или любовник. А как Зеля таскал Ермака по форумам забыли? ИноСМИ писали, что они живут вместе и ходят в один спортзал.



У людей наверху другой менталитет. Они привыкают всё покупать. Вот как бы гендир 50+ искал себе молодую жену, на сайтах знакомств? Объявление на бигборде? Там все устроено иначе. В его понимании на всём висит ценник. Он либо платит, либо нет. На вас, на ваших жёнах, на вашей обуви, на ваших авто на всем ценник. Покупая топ менеджера он смотрит не только на его компетентность, но и на остальные "довески". Может он не хочет топ менеджера на Авео и в стоптанных ботинках. А вы за него решаете кого ему покупать.





На видео как крашнулась успешная компания ноль эмоциональных реакций. Меня это видео триггерит в сотни раз больше тех истории, которые я вам наполовину НЕВОЛЬНО рассказывал. Крашнуться на растущем рынке с продуктом премиум качества ещё надо уметь. 1й айфон вышел в одно время с флагманом k850 так эта мыльница без дизайна даже рядом с ним не лежала. Но людям зашёл сенсорный экран. И уже с 4 поколения Айфона дизайн исправили и стало не стыдно его в руки взять. Ну и авторитет компании apple был на голову выше авторитета sony.