#<1 ... 914915916917 Додано: Чет 19 лют, 2026 07:56 Моего начальника мог триггернуть авто лучше чем у него, а вас триггернула эта история. Никак не успокоитесь. Одно и тоже по сути. Задело за живое? Кто громче всех кричит держи вора? 3 человека посчитали необходимым написать " я не такой ", как будто я у вас спрашивал, "а вы завидуете своим коллегам по работе?". Ну нельзя так палиться демонстрируя настолько жирные эмоциональные реакции. Вы же не дети.



В другом моем кейсе гендир. 50+ у которого я был замом полгода искал себе секретаршу, лично проводил собеседования. Потом таскал ее на все мероприятия, включая загран.командировки. в итоге женился. Надо ли говорить что она была моложе его лет на 25? Есть кейс как топы таскают вместо молодых жен молоденьких охранников, 18-19 лет, потом все судачат что это его внебрачный сын или любовник. А как Зеля таскал Ермака по форумам забыли? ИноСМИ писали, что они живут вместе и ходят в один спортзал.



У людей наверху другой менталитет. Они привыкают всё покупать. Вот как бы гендир 50+ искал себе молодую жену, на сайтах знакомств? Объявление на бигборде? Там все устроено иначе. В его понимании на всём висит ценник. Он либо платит, либо нет. На вас, на ваших жёнах, на вашей обуви, на ваших авто на всем ценник. Покупая топ менеджера он смотрит не только на его компетентность, но и на остальные "довески". Может он не хочет топ менеджера на Авео и в стоптанных ботинках. А вы за него решаете кого ему покупать.





На видео как крашнулась успешная компания ноль эмоциональных реакций. Меня это видео триггерит в сотни раз больше тех истории, которые я вам наполовину НЕВОЛЬНО рассказывал. Крашнуться на растущем рынке с продуктом премиум качества ещё надо уметь. 1й айфон вышел в одно время с флагманом k850 так эта мыльница без дизайна даже рядом с ним не лежала. Но людям зашёл сенсорный экран. И уже с 4 поколения Айфона дизайн исправили и стало не стыдно его в руки взять. Ну и авторитет компании apple был на голову выше авторитета sony. Wirująświatła

Додано: Чет 19 лют, 2026 09:05 Re: Психологія та саморозвиток rjkz написав: А теперь представьте, что жена подчиненного красивее, а порой и намного и моложе жены руководителя.



важливо, щоб ваша дружина стримала себе в межах встановлених норм, правил пристойності, а не намагалась , м'яко кажучи, "всім сподобатись"(фліртувала)



а потім, ти бачив, як на мене витріщились всі твої боси і їх дружини? важливо, щоб ваша дружина стримала себе в межах встановлених норм, правил пристойності, а не намагалась , м'яко кажучи, "всім сподобатись"(фліртувала)а потім, prodigy Додано: Чет 19 лют, 2026 09:32 rjkz написав:



Мерянье телефонами/авто уже следствие. На олимпиадах вы тоже чем то мерялись и вас это не кринжевало. Все люди чем то меряются кроме отшельников и аутистов. Это нормально. Мерянье телефонами/авто уже следствие. На олимпиадах вы тоже чем то мерялись и вас это не кринжевало. Все люди чем то меряются кроме отшельников и аутистов. Это нормально.



У вас явно комплексы.

"Хотите поговорить об этом?"(с)

[/quote]







На олимпиадах вы тоже чем то мерялись

на мій час було соромно чим то мірятись, "отличники" (відмінники) ніколи цим не хизувались, бо більшість класу вчилась на 3, і могли пику натовкти за випендреж.

Коли ходив на міські олімпіади

думав, що

1) представляю свою школу

2) була бажання не підставити свого вчителя

3) головне, не облажатись, а знайти рішення хоч половини задач



в 10му класі на міській Олімпіаді по хімії 3 учня мого класу зайняти 3 перших місця: Олег Маслов 1е, я друге, і мій друг(сиділи за одною партою) 3тє-

я був радий тільки за вчителя, бо для неї ця подія була "великим святом", вона була 5 років на пенсії, в нашому класі півроку не було класного керівника (назначили молоду вчительку( 25 років), не витримувала, тому що клас ігнорів), ось покликали з пенсії Анну Львівну (стара єврейка), косоока (очі дивляться в різні боки і часто не розуміли до кого вона звертається), вона була дуже сильним педагогом з хімії(number 1 у місті), зібрала клас і сказала: може ви не любите мене, чи директора, чи школу, але у вас в класі є 8-9 учнів з 35 , яким не байдуже який атестат вони отримають, тож давайте протримаємось 7 місяців до закінчення школи: всім ходити на уроки, кому треба -той вчиться, кому ні -просто відбуває час. У вас явно комплексы."Хотите поговорить об этом?"(с)[/quote]на мій час було соромно чим то мірятись, "отличники" (відмінники) ніколи цим не хизувались, бо більшість класу вчилась на 3, і могли пику натовкти за випендреж.Коли ходив на міські олімпіадидумав, що1) представляю свою школу2) була бажання не підставити свого вчителя3) головне, не облажатись, а знайти рішення хоч половини задачв 10му класі на міській Олімпіаді по хімії 3 учня мого класу зайняти 3 перших місця: Олег Маслов 1е, я друге, і мій друг(сиділи за одною партою) 3тє-я був радий тільки за вчителя, бо для неї ця подія була "великим святом", вона була 5 років на пенсії, в нашому класі півроку не було класного керівника (назначили молоду вчительку( 25 років), не витримувала, тому що клас ігнорів), ось покликали з пенсії Анну Львівну (стара єврейка), косоока (очі дивляться в різні боки і часто не розуміли до кого вона звертається), вона була дуже сильним педагогом з хімії(number 1 у місті), зібрала клас і сказала: може ви не любите мене, чи директора, чи школу, але у вас в класі є 8-9 учнів з 35 , яким не байдуже який атестат вони отримають, тож давайте протримаємось 7 місяців до закінчення школи: всім ходити на уроки, кому треба -той вчиться, кому ні -просто відбуває час. prodigy Повідомлень: 13224 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3393 раз. Подякували: 3360 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лют, 2026 11:28 rjkz написав:

У вас явно комплексы.

"Хотите поговорить об этом?"(с)

У вас явно комплексы."Хотите поговорить об этом?"(с) те що в психологів проблеми то спорить і смислу нема.

Наш пан психолог не позволяє нікому колупатись в його мозгах. Каже шо нічого лізти без пріглашенія

То стараємось не лізти. Він ранімий, якщо шилом потикати кров піде



Якщо серйозно, з комплексами надо акуратно, возможно вони несуча конструкція і головна мотивація.

В багатьох "успішних" людей є такі комплекси. Така вже властивість людського суспільства хочете ви того чи ні. )

В моїй місцевості прийнято вимахуватись хатами, воротами, передхатою (садовим дізайном)) любим щоб "золоте і блискуче"

чи то погано? Хз. Не вимахувались б тим вимахувались б чимось іншим.)

Там начальство рішило регламентувати вимахони. Banderlog Додано: Чет 19 лют, 2026 11:29 rjkz написав:

Повідомлень: 4724 З нами з: 24.06.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лют, 2026 11:29 rjkz написав:

У вас явно комплексы.

"Хотите поговорить об этом?"(с)

У вас явно комплексы."Хотите поговорить об этом?"(с) те що в психологів проблеми то спорить і смислу нема.

Наш пан психолог не позволяє нікому колупатись в його мозгах. Каже шо нічого лізти без пріглашенія

То стараємось не лізти. Він ранімий, якщо шилом потикати кров піде



Якщо серйозно, з комплексами надо акуратно, возможно вони несуча конструкція і головна мотивація.

В багатьох "успішних" людей є такі комплекси. Така вже властивість людського суспільства хочете ви того чи ні. )

В моїй місцевості прийнято вимахуватись хатами, воротами, передхатою (садовим дізайном)) любим щоб "золоте і блискуче"

чи то погано? Хз. Не вимахувались б тим вимахувались б чимось іншим.)

Там начальство рішило регламентувати вимахони. Banderlog Додано: Чет 19 лют, 2026 11:47 rjkz написав: У вас явно комплексы.

Повідомлень: 4724 З нами з: 24.06.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лют, 2026 11:47 rjkz написав: У вас явно комплексы. У вас явно комплексы. допустим комплексы вам с этого что? я вас нанял своим психологом? или спорил с вами что у меня комплексов нет? в чем логика этого месседжа? Сейчас объясню.



У вас явное желание со мной поскандалить. Поэтому вы вынюхиваете (додумываете) куету и предъявляете ее мне. С целью спровоцировать конфликт. Обычно так себя ведут женщины в возрасте, у которых давно не было мужчины, они так им мстят за невнимание.



Как то до эмиграции таких качеств я у вас не замечал. Щимят на работе? проблемы в семье? гормональный сбой? Banderlog написав: Наш пан психолог не позволяє нікому колупатись в його мозгах Наш пан психолог не позволяє нікому колупатись в його мозгах только вы не в мозгах хотите поколупаться, а в нижнем белье. Добавив туда своих фантазий. Не льстите себе. Мозг это не ваш уровень.



Ваш интеллектуальный уровень примерно как у гопника. Поначалу вы даже это не скрывали, своими рассказами про драки, в которых принимали участие. вы бы женились на бомжихе? Если нет значит у вас те же комплексы. Человек не хотел брать на топ позиции бомжей. Потому что считал что с высокой оплатой они упадут в зону комфорта и перестанут напрягать мышцы/мозги. Модель что кто-то ходит в дырявых носках но под грушей держит сотни тысяч куе ему непонятна. Для него амбизиозный человек делает соответствующие покупки, а не накопительствует всю жизнь, чтобы внуки перегрызлись за наследство. Wirująświatła Додано: Чет 19 лют, 2026 12:18 Wirująświatła написав: Добавив туда своих фантазий. Не льстите себе. Ваш интеллектуально-культурный уровень примерно как у гопника. Поначалу вы даже это не скрывали, своими рассказами про драки в которых принимали участие. Старость к вам придёт без мудрости. вы бы женились на бомжихе? Если нет значит у вас те же комплексы. .

Повідомлень: 31663 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3521 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лют, 2026 12:18 Wirująświatła написав: Добавив туда своих фантазий. Не льстите себе. Ваш интеллектуально-культурный уровень примерно как у гопника. Поначалу вы даже это не скрывали, своими рассказами про драки в которых принимали участие. Старость к вам придёт без мудрости. Banderlog написав: В багатьох "успішних" людей є такі комплекси. В багатьох "успішних" людей є такі комплекси. вы бы женились на бомжихе? Если нет значит у вас те же комплексы. . Добавив туда своих фантазий. Не льстите себе. Ваш интеллектуально-культурный уровень примерно как у гопника. Поначалу вы даже это не скрывали, своими рассказами про драки в которых принимали участие. Старость к вам придёт без мудрости.вы бы женились на бомжихе? Если нет значит у вас те же комплексы. . тю який Ви ранімий злюка

я вже мудрий, хіба сперечаюсь?

По машині чи по телефону в мене нема, а по передхаті є.



нащот гопніка так то не особо мій рівень та й не мій тіпаж бо це городська культура ,

но спорити не буду, на ньому почуваю себе комфортно)

нащот нижньої білизни так я впевнений, що воно нерозривно звязано з мозгами. Коли бардак в мозгах бардак і в трусах. Чи ви поспорите з цим, пан психолог?

Не баісь не буду трогать за білизну, я ж обіцяв...

ти сам то починаєш)

шо тут такого, що і в психолога купа тараканів в голові? Banderlog Додано: Чет 19 лют, 2026 12:27 Сибарит написав: В этом мире действительно не бывает ничего абсолютного, но когда дело касается личных свобод, очень важно найти границу.

здесь каждый 1й путает плохое настроение с депрессией, а точку зрения с комплексами. Я смогу пройти по плацкарту голым, при условии что другие пассажиры не начнут провоцировать конфликты. В этом смысле приходится учитывать мнение окружения, которое может отличаться от моего. Wirująświatła Додано: Чет 19 лют, 2026 12:42

Повідомлень: 31663 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3521 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лют, 2026 12:42 Гораздо сложнее надеть дырявые или с запахом носки, даже когда знаю что никто не увидит. Ну не люблю я дырявые носки. Кто выискивает у меня комплексы можете считать как гол в мои ворота. Если у вас комплексов нет, значит дырявые носки - без проблем! Коля я правильно понимаю? У вас же нет комплексов, если вы других ими тыкаете? Wirująświatła

