#<1 ... 916917918919 Додано: Нед 22 лют, 2026 19:33 Vadim_ написав: Сибарит написав: rjkz написав: Я как-то писал, что таскал кроссовки столько времени, что мои друзья в США за это время 3 машины поменяли.



Не примите за хвастовство , мне в 2017 жена привезла из Италии( сделанные в Китае) летние кроссовки Найк, этим летом ,надеюсь , буду ходить в них.

осенние кроссовки ECCO ещё старше, ничего не рассыпалось ,не воняют, но я всю обувь стираю или до или после сезона

п.с. ранее было у меня несколько моделей обуви от ЭККО , да , подошва после нескольких лет рассыпалась в труху

У меня Экко ходили долго как купленые в США так и впоследствии в Украине. Но все это "из раньшего времени" (с).

Жене тоже после тех кроссовок начали покупать Экко, даже что-то переехало в США, кажется.

Найки, я писал, купленные в начале 10-х в США, сюда-же и вернулись и тут уже пошли в утиль.

Саламандры были когда-то весчь.

На б-ре Леси Украинки был фирменный магазин.

Но в 90-х их то-ли делать в другом месте начали (ходили версии в Турции или на раше) то-ли подделывать.

Подошва стиралась очень быстро. Подошва стиралась очень быстро. беріть кат і тріть скіки душі угодно, мінус- на льду скользять.

Бельвіль літні берци і кросовки пару років тому купив

Теж якісні, я більш німецьке люблю, літніх в них не бачив. Завжди думав що америкоси в якісному взутті ходять. Щось ви наговарюєте) або не в тій нішевій категорії вибираєте. ) беріть кат і тріть скіки душі угодно, мінус- на льду скользять.Бельвіль літні берци і кросовки пару років тому купивТеж якісні, я більш німецьке люблю, літніх в них не бачив. Завжди думав що америкоси в якісному взутті ходять. Щось ви наговарюєте) або не в тій нішевій категорії вибираєте. ) Banderlog

Подошва стиралась очень быстро. Подошва стиралась очень быстро. беріть кат і тріть скіки душі угодно, мінус- на льду скользять.

Бельвіль літні берци і кросовки пару років тому купив

Теж якісні, я більш німецьке люблю, літніх в них не бачив. Завжди думав що америкоси в якісному взутті ходять. Щось ви наговарюєте) або не в тій нішевій категорії вибираєте. ) беріть кат і тріть скіки душі угодно, мінус- на льду скользять.Бельвіль літні берци і кросовки пару років тому купивТеж якісні, я більш німецьке люблю, літніх в них не бачив. Завжди думав що америкоси в якісному взутті ходять. Щось ви наговарюєте) або не в тій нішевій категорії вибираєте. ) Так, довго ноств CAT Intruder

Зими в нас теплі останні були, тож і взимку часто носим, але хоч там підошва як протектор трактора, дуже слизькі

А шо за 5.11 скажете? Так, довго ноств CAT IntruderЗими в нас теплі останні були, тож і взимку часто носим, але хоч там підошва як протектор трактора, дуже слизькіА шо за 5.11 скажете? Faceless

Зими в нас теплі останні були, тож і взимку часто носим, але хоч там підошва як протектор трактора, дуже слизькі

А шо за 5.11 скажете? Так, довго ноств CAT IntruderЗими в нас теплі останні були, тож і взимку часто носим, але хоч там підошва як протектор трактора, дуже слизькіА шо за 5.11 скажете?

Нічого. не підібрав розмір. Давило якось не стандартно.

До того ж нам заборонено було купляти на "велику" суму доводилось домовлятись з місцевими на базі.

і так таскаю з собою забагато речей.

З підходом коли шукаєш довговічне то все не перепробуєш.

Потом, проблема вибору виникає коли шукаєш легкості і надійності. Поклавши руку на серце мож було б не заморачуватись і трекінгові сандалики носити, но штабна культура... Нічого. не підібрав розмір. Давило якось не стандартно.До того ж нам заборонено було купляти на "велику" суму доводилось домовлятись з місцевими на базі.і так таскаю з собою забагато речей.З підходом коли шукаєш довговічне то все не перепробуєш.Потом, проблема вибору виникає коли шукаєш легкості і надійності. Поклавши руку на серце мож було б не заморачуватись і трекінгові сандалики носити, но штабна культура... Banderlog

Натовпи рідшають, нічні повідомлення припиняються і дружба, яка колись здавалася незламною, зникає, перетворюючись на «нам варто якось потеревенити».



Раптом, чи то за власним вибором, чи то через обставини, чоловік усвідомлює, що він іде по життю здебільшого сам.



Для деяких ця самотність відчувається як свобода — без компромісів, без емоційного хаосу, адже ніхто не питає, де ти або чому ти не спиш о 2:00 ночі.



Для інших це відчувається як повільна, невидима туга, яка рік за роком осідає в кістках.



Що відбувається з чоловіком, коли він проводить свої 40, 50 років і далі без партнерки?



Чи стає він сильнішим, холоднішим, мудрішим чи самотнішим?



Правда набагато складніша.



Самотність після 40 не руйнує чоловіка - вона розкриває його, оголює його дисципліну, спосіб мислення та здатність жити з собою, коли ніхто інший не дивиться.



➡️ Приховане емоційне життя самотнього чоловіка



Зовні самотній чоловік за 40 часто виглядає стабільним та зібраним.



Він оплачує рахунки, дотримується свого графіка та жартує з друзями.



Але чоловіки рідко розпадаються вголос.



Вони не оголошують про свої сумніви і не зізнаються, що тиша в квартирі може здаватися важчою уночі, аніж удень.



Він може починати більше відчувати невеликі прогалини — їжа завжди на самотині і повсякчас нікому не цікаво, як пройшов його день.



Нема з ким святкувати радість перемог та розділяти сум від болю.



Оскільки чоловіків часто вчать мовчки терпіти та діяти, а не просторікувати, їхнє емоційне життя стає полем битви, яке ведеться наодинці.



Самотність може бути строгим учителем, який змушує до чесності та позбавляє ілюзій або ж повільним розчинником, коли чоловік перестає прагнути, а життя стає суто функціональним та емоційно порожнім.



Більшість самотніх чоловіків після 40 років мають силу на поверхні та чутливість під нею.



Вони не беземоційні, адже їхні емоції, як і їх самих - просто мало хто помічає.



➡️ Стоїчний шлях: сила, самотність та самовладання



Стоїцизм стверджує, що людина ніколи не буває по-справжньому самотньою, якщо вона опанувала себе.



Ця майстерність будується в тихі години, коли ніхто не спостерігає.



Коли шум стосунків та очікувань стихає - людина залишається із сирою реальністю своїх звичок, страхів та сильних сторін.



Якщо чоловік після 40 дисциплінований, самотність загострює цю рису, але якщо він хаотичний, вона опукло виявляє і неорганізованість.



Як писав Марк Аврелій: «душа забарвлюється кольором своїх думок».



Без відволікаючих факторів ці думки стають голоснішими.



Свобода без мети — це пастка і стоїчний чоловік усвідомлює, що рутина, місія та кодекс поведінки є основою волі.



Ти повинен керувати тишею, інакше тиша керуватиме тобою.



Контрольовані емоції у стоїцизмі — це не придушення, а відчуття всього, але не потрапляючи у залежність від почуттів.



Стоїчний "чоловік за 40" поступово і повністю приймає свою самотність, гордість і тугу, але робить це розвиваючи емоційну зрілість, яка робить її якорем у його житті.



➡️ Психологічні наслідки: хороше і погане



Тривале самотнє життя після 40 років створює хвилю психологічних змін, які не є ні повністю хорошими, ні повністю поганими, але вони сильні.



Непохитна впевненість, що побудована за десятиліття самостійного подолання життєвих, кар'єрних та невдач.



Це стабільність, яка не залежить від стороннього підтвердження.



Без конфліктів у стосунках емоційна волатильність часто зменшується, що призводить до більш спокійного внутрішнього світу.



Зміцнена ідентичність, адже чоловік стає упевненішим у тому, хто він є, чого він хоче і що готовий терпіти.



Водночас, він може перестати відкриватися людям або впускати їх у свій внутрішній світ.



Його життя може стати «занадто прозаїчним», що призводить до приглушеного внутрішнього життя і емоційного оніміння, де гучність зменшується як від радості, так і від болю.



Соціальна атрофія означає, що розмови стають втомлюючими, а вразливість здається непотрібною, оскільки соціальні навички слабшають без використання.



➡️ Побудова змістовного життя



Самотні чоловіки після 40 років мають більше контролю над своїм життям, ніж одружені, але також більше відповідальності за його сенс.



Це веде до двох різних шляхів:



Будівельники - чоловіки, що спрямовують свій час та енергію на проекти, бізнес, фітнес та саморозвиток.



Вони створюють цілісність зсередини, перетворюючи самотність на імпульс.



"Дріфтери" пріоретизують комфорт, який в цей період може бути особливо спокусливим.



Вони піддаються звичкам, а не рутинам, задовольняючись життям, де дні зливаються в довгому коридорі з однаковими дверима.



Психологічно людям потрібен сенс більше, ніж комфорт.



Для самотнього чоловіка місія чи проект повинні заповнити емоційний простір, який інакше міг би займати партнер.



Дисципліна – це ключ, а не обмеження і також шлях до звільнення від нудьги, тривоги та туги.



➡️ Стосунки та зміна значення кохання



Після 40 років правила інтимного бажання змінюються.



Йдеться вже не про швидкі іскри чи підтвердження, воно стає тихішим і вибірковішим.



Багато чоловіків "за 40" уникають стосунків тому, що цінують свій спокій більше, ніж непередбачуванвсть.



Вони радше схильні до сумісності та послідовності, а не прагнуть інтенсивності ствердження через стосунки.



Інші - усвідомлюють, що хоча незалежність і надає сил, їм не вистачає ніжності та емоційної близькості спільного життя.



Новий підхід до побачень означає, що "старший чоловік" більше не конкурує за увагу.



Він віддає перевагу повільним, вдумливим розмовам і цінує зрілість більше, ніж зовнішність.



Також існує і універсальний, тихий страх: «Чи я так довго був один, що вже не знаю, як когось впустити до себе?»



➡️ Два майбутніх шляхи: еволюція чи відсторонення



Кожен чоловік після 40 років стоїть на роздоріжжі, яке штовхає його в одному з двох напрямків:



"Чоловік у розквіті сил":

▪️повністю відповідає за свій розвиток.

▪️використовує самотність як тренувальний майданчик, щоби залишатися допитливим, соціальним та фізично активним.

▪️процвітає, тому що обирає, як бути самотнім.



"Відсторонення" означає, що він:

▪️занурюється в рутину, яка перетворюється на ізоляцію та зрештою на емоційну атрофію.

▪️не нещасний, але байдужий, поступово дистанціюючись від світу.



Вирішальним фактором є усвідомлення.



Це майбутнє формується крихітними щоденними рішенням: прогулянка замість дивана, книга замість гортання або вечеря з подругою замість ночі на самоті.



➡️ Висновок



Життя чоловіка після 40 років визначається не так його сімейним статусом, як тим, ким він стає у тиші.



Самотність може бути як в'язницею так і шляхом до опанування реальності.



Вона може ізолювати або звільняти.



Краса цього етапу життя полягає в здатності переписати історію та обрати напрямок, що характеризується метою, серцем та усвідомленістю.



Психологія чоловіків 👉🏻

Подошва стиралась очень быстро. Подошва стиралась очень быстро. беріть кат і тріть скіки душі угодно, мінус- на льду скользять.

Бельвіль літні берци і кросовки пару років тому купив

Теж якісні, я більш німецьке люблю, літніх в них не бачив. Завжди думав що америкоси в якісному взутті ходять. Щось ви наговарюєте) або не в тій нішевій категорії вибираєте. ) беріть кат і тріть скіки душі угодно, мінус- на льду скользять.Бельвіль літні берци і кросовки пару років тому купивТеж якісні, я більш німецьке люблю, літніх в них не бачив. Завжди думав що америкоси в якісному взутті ходять. Щось ви наговарюєте) або не в тій нішевій категорії вибираєте. )



Летние берцы

McRae - для жаркой погоды.

Были посоветованы друзьями моих друзей принимавших участие в контингентах США на БВ.

Были куплены и отправлены в Украину и получили максимально высокую оценку.

Отходили почти 4 года и сейчас ждем наличия, чтобы отправить еще.

Бельвиль - никогда не слышал.



Редактирую.

Натыкался на Бельвиль.

Тут.

https://tacticalgear.com/



В первую зиму были куплены ботинки Тимберленд, как уже писал, офигенно удобные, в стоковом магазине Маршаллс за 70 долларов. Ношу их и сейчас.

Еще одна проблема НЙ, это то, что очень частые дожди, порой очень сильные.

Но тут не принято менять планы из-за дождя, из-за снега - да (сейчас на улице метель, тут называют снежный шторм, с 9 вечера сегодня и до 9 вечера завтра запретили движение транспортных средств кроме экстренных служб и ОТ, школы завтра закрыты. Некоторые бизнесы, думаю, тоже).

В общем, надо что-то такое, что не очень промокает. А промокает почти все.

Я такого никогда не делал, но тут пришлось.

Покупаю кожанные туфли без шнурков. С джинсами в Украине я носил только кроссовки и ботинки. И никогда туфли. Теперь ношу в дождь, выхода нет.

На не очень сильный дождь нормально, но несколько раз если промокнут, то потом начинают быстро пропитываться дожлем и промокать. В общем, ненадолго их хватает.

А! Вот в чем действительно американцы знают толк - в профессиональной обуви.

Но правильные профессиональные ботинки - это порядка 200-300 долларов и продаются они в профильных магазинах..

У меня младший все еще учится в частной школе, там дресс-код, на ногах должны быть черные туфли (кроме дней когда жим, тогда кроссовки). Ребенок растет, часто покупаем следующий размер. Осенью пошел в школу в новых туфлях, подошва стерлась до каркаса. С месяц назад купили новые туфли.

В Украине старшему купили назадолго до отъезда зимние ботинки спортивного типа с натуральным мехом внутри, кроссовочной подошвой и липучками (дети не любят шнурки завязывать хоть и умеют) украинского производства.

Тут ничего похожего нет.

Старшему они были великоваты и он их хорошо поносил. Потом носил младший.

Потом стали маленькие. С ними все в порядке, может подвернется кому отдать.

Не стоптались, подошва абсолютно не деформировалась, не промокают, на любой мороз.

Кстати, если я не ошибаюсь, покупали в каком-то МАФе на Дорогожичах.

Там был/есть этого производителя.

Вот кто-бы мог подумать, что в МАФе на ДОрогожичах можно купить детскую обувь такого качества, которого найти в НЙ мы не смогли? Летние берцыMcRae - для жаркой погоды.Были посоветованы друзьями моих друзей принимавших участие в контингентах США на БВ.Были куплены и отправлены в Украину и получили максимально высокую оценку.Отходили почти 4 года и сейчас ждем наличия, чтобы отправить еще.Бельвиль - никогда не слышал.Редактирую.Натыкался на Бельвиль.Тут.В первую зиму были куплены ботинки Тимберленд, как уже писал, офигенно удобные, в стоковом магазине Маршаллс за 70 долларов. Ношу их и сейчас.Еще одна проблема НЙ, это то, что очень частые дожди, порой очень сильные.Но тут не принято менять планы из-за дождя, из-за снега - да (сейчас на улице метель, тут называют снежный шторм, с 9 вечера сегодня и до 9 вечера завтра запретили движение транспортных средств кроме экстренных служб и ОТ, школы завтра закрыты. Некоторые бизнесы, думаю, тоже).В общем, надо что-то такое, что не очень промокает. А промокает почти все.Я такого никогда не делал, но тут пришлось.Покупаю кожанные туфли без шнурков. С джинсами в Украине я носил только кроссовки и ботинки. И никогда туфли. Теперь ношу в дождь, выхода нет.На не очень сильный дождь нормально, но несколько раз если промокнут, то потом начинают быстро пропитываться дожлем и промокать. В общем, ненадолго их хватает.А! Вот в чем действительно американцы знают толк - в профессиональной обуви.Но правильные профессиональные ботинки - это порядка 200-300 долларов и продаются они в профильных магазинах..У меня младший все еще учится в частной школе, там дресс-код, на ногах должны быть черные туфли (кроме дней когда жим, тогда кроссовки). Ребенок растет, часто покупаем следующий размер. Осенью пошел в школу в новых туфлях, подошва стерлась до каркаса. С месяц назад купили новые туфли.В Украине старшему купили назадолго до отъезда зимние ботинки спортивного типа с натуральным мехом внутри, кроссовочной подошвой и липучками (дети не любят шнурки завязывать хоть и умеют) украинского производства.Тут ничего похожего нет.Старшему они были великоваты и он их хорошо поносил. Потом носил младший.Потом стали маленькие. С ними все в порядке, может подвернется кому отдать.Не стоптались, подошва абсолютно не деформировалась, не промокают, на любой мороз.Кстати, если я не ошибаюсь, покупали в каком-то МАФе на Дорогожичах.Там был/есть этого производителя.Вот кто-бы мог подумать, что в МАФе на ДОрогожичах можно купить детскую обувь такого качества, которого найти в НЙ мы не смогли? rjkz

