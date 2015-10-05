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Психологія та саморозвиток
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Додано: Сер 24 чер, 2026 09:11
fox767676 написав:
є ще такий варіант:
і щоб два рази не вставати, наступний мастерпіс
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Додано: Сер 24 чер, 2026 09:23
fox767676 написав:
Смутноє врємя 8 років
Батько наш Лісовчик
Участвовал в рокоше 1607 года, за что был объявлен польским королём вне закона. Тогда Лисовский с 600 бойцами ушел в Россию, где поддержал Лжедмитрия II. В Стародубе он получил чин полковника, а его отряд значительно пополнился русскими людьми.
Батько Лисовчик — так назвали казаки своего предводителя — был суров, но справедлив, любое неподчинение карал смертью. Его отряды были спаяны железной дисциплиной и поэтому были непобедимы. Он не признавал обозы, пушки и тяжелую амуницию, предпочитая силой отнимать это у врагов и прочего населения. Он создал особый вид войск — легкую кавалерию, способную на фантастические для того времени марш-броски. Он был первым, кто ввёл на территории России тактику партизанских боевых действий, характеризующуюся внезапными налетами на противника и столь же быстрым отходом в случае неудачи. Скрытность передвижения обеспечивалась убийством всех, кто попадался на пути.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 09:23
fox767676 написав: Banderlog написав: fox767676 написав:
Теорія "архонтів" (Джон Лаш, Нікolas de Vreede) — війни організовані паразитичними істотами, що живляться людським стражданням
"Loosh harvesting" — термін з книг Роберта Монро, який описував астральних сутностей, що "збирають" енергію болю і смерті як їжу
Теорії кривавих жертвоприношень — ідея що еліти свідомо провокують масову загибель як ритуал для темних сил
Де це зустрічається
Девід Айк, певні течії окультизму, частина православного езотеризму, деякі напрямки "пробудження" (awakening communities).
Що варто мати на увазі
це може пояснити розгорання війни, але як тоді пояснити затухання?
При вірності попередньої теорії існували б тільки нашого типу війни, до останньої верби.
Це якраз проще парєної репи
Егрегори війни слабшають бо емоційні донори "вигорають" . Тут навіть не треба езотерики - достатньо соціальної психології. Іран з Іраком були далекі від верби - вони просто задовбалися. Махновці та бандерівці щ часом втратили підтримку населення бо воно задовбалося. У Тихому Доні показан весь емоційний цикл війни від піднесення - потім стиснув зуби- потім штик в землю і згодні на будь які умови
Езотеричний:
архонти наїлися (жнива закінчилися).
Проекції (згідно Платона) на 3Д світопростір (печеру) з часом.
Варіант 1.
Не той тепер Миргород,
Хорол річка не та.
Варіант 2.
Друга 30 річна війна по тривалості і екзенціальній значимості для Ойропи (by Щелін).
Варіант 3.
Цілі (не)досягуті.
Варіант 4.
Караул устал.
==== огляд від ШІ
Фраза «пора начать жатву» тесно связана с образом титана Таноса и его глобальным планом во вселенной Marvel!
Вот основные события и произведения, где «жатву» можно назвать центральной темой:
«Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» — главные фильмы, где Танос собирает Камни Бесконечности. Его цель заключалась именно в том, чтобы «собрать урожай» (уничтожить половину жизни во Вселенной) ради спасения ресурсов.
Комикс «Танос. Начало жатвы» (Thanos: The Harvest) — сюжетная арка, в которой раскрываются мотивы титана и его крестовый поход по планетам.
Сезон «Начать жатву» в игре Fortnite (Marvel: Nexus War) — масштабный ивент, где игроки противостоят Галактусу (Пожирателю миров), который сам собирается устроить «жатву» планет.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 09:33
flyman написав:
==== огляд від ШІ
Фраза «пора начать жатву» тесно связана с образом титана Таноса и его глобальным планом во вселенной Marvel!
Вот основные события и произведения, где «жатву» можно назвать центральной темой:
«Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» — главные фильмы, где Танос собирает Камни Бесконечности. Его цель заключалась именно в том, чтобы «собрать урожай» (уничтожить половину жизни во Вселенной) ради спасения ресурсов.
Комикс «Танос. Начало жатвы» (Thanos: The Harvest) — сюжетная арка, в которой раскрываются мотивы титана и его крестовый поход по планетам.
Сезон «Начать жатву» в игре Fortnite (Marvel: Nexus War) — масштабный ивент, где игроки противостоят Галактусу (Пожирателю миров), который сам собирается устроить «жатву» планет
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Додано: Сер 24 чер, 2026 10:08
fox767676 написав:
Oh, I've missed this 2:18
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