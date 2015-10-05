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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 928929930931
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 20:58

Re: Психологія та саморозвиток

Ужгород майже як Південний Тироль


Зображення
Ось детальне порівняння двох міст. Попри те, що вони розділені ~800 км, між ними є разюча схожість — і помітні відмінності.
Що їх поєднує. Обидва міста виросли в горезахищених річкових долинах передгір'їв, обидва пережили тривале правління Габсбургів і зберегли компактне архітектурне ядро з сецесійними та еклектичними будівлями кінця XIX ст. Обидва мають виразні пішохідні набережні вздовж річки та сильний рекреаційний характер.
Ключові відмінності.
Рельєф. Мерано стиснуте у вузькій гірській котловині між стрімкими схилами Альп — місто ніби «вбудоване» у вертикальний ландшафт з виноградниками просто над дахами. Ужгород лежить у широкій передгірній долині, де Карпати видніються лише на горизонті.
Клімат. Мерано — мабуть, найтепліше місто Альп: захист трьох гірських хребтів, відкритість на південь і фён-ефект дають м'яку малосніжну зиму (+2–3°C) і соняшне літо. Ужгород тепліший за більшість України завдяки карпатському бар'єру, але його зими по-справжньому холодніші (−1…−2°C), з реальним снігом і морозами.
Забудова. Мерано — майже суцільно австрійсько-курортна, ар-нуво і Jugendstil, без великих вкраплень пізнішої епохи. Ужгород — багатошаровий: австрійський і чехословацький центр, а навколо нього — пояс радянських мікрорайонів 1950–80-х, що різко змінюють масштаб і характер міста.
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2026 16:37

Re: Психологія та саморозвиток

Нехай розквітають сто квітів, нехай суперничають сто шкіл (кит. 百花齐放、百家争鸣)

fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2026 19:28

суперанімали, сугестори, діфузні, неоантропи

суперанімали, сугестори, діфузні, неоантропи
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 07:45

Re: Психологія та саморозвиток

Фильм по теме
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 18:42

про конфуціанство і бездуховність капіталізму

про конфуціанство і бездуховність капіталізму
flyman
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