Ось детальне порівняння двох міст. Попри те, що вони розділені ~800 км, між ними є разюча схожість — і помітні відмінності.
Що їх поєднує. Обидва міста виросли в горезахищених річкових долинах передгір'їв, обидва пережили тривале правління Габсбургів і зберегли компактне архітектурне ядро з сецесійними та еклектичними будівлями кінця XIX ст. Обидва мають виразні пішохідні набережні вздовж річки та сильний рекреаційний характер.
Ключові відмінності.
Рельєф. Мерано стиснуте у вузькій гірській котловині між стрімкими схилами Альп — місто ніби «вбудоване» у вертикальний ландшафт з виноградниками просто над дахами. Ужгород лежить у широкій передгірній долині, де Карпати видніються лише на горизонті.
Клімат. Мерано — мабуть, найтепліше місто Альп: захист трьох гірських хребтів, відкритість на південь і фён-ефект дають м'яку малосніжну зиму (+2–3°C) і соняшне літо. Ужгород тепліший за більшість України завдяки карпатському бар'єру, але його зими по-справжньому холодніші (−1…−2°C), з реальним снігом і морозами.
Забудова. Мерано — майже суцільно австрійсько-курортна, ар-нуво і Jugendstil, без великих вкраплень пізнішої епохи. Ужгород — багатошаровий: австрійський і чехословацький центр, а навколо нього — пояс радянських мікрорайонів 1950–80-х, що різко змінюють масштаб і характер міста.