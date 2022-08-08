Ще один простий спосіб пасивного доходу — банківські картки, що нараховують відсотки на залишок коштів.
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Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок
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Додано: Сер 19 бер, 2025 12:29
Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок
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Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок
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