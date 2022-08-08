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Пасивний прибуток: картки
з відсотками на залишок

Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 12:29

Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок

Пропонуємо до обговорення:
Ще один простий спосіб пасивного доходу — банківські картки, що нараховують відсотки на залишок коштів.

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Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок
R2
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