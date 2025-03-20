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Додано: Чет 20 бер, 2025 23:12
hxbbgaf написав:
Все це фарба, вода, спирт, ароматизатор і підсолоджувач.
Інша справа забористі психотропні табли.. ух…
Так?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 23:35
Hotab написав: hxbbgaf написав:
Все це фарба, вода, спирт, ароматизатор і підсолоджувач.
Інша справа забористі психотропні табли.. ух…
Так?
Альпрозолам непогана штука, на ніч есзопіклон. Без заспокійливих потім лікувати інфаркт чи інсульт буде набагато дорожче.
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