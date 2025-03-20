RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Напої

Напої
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:12

  hxbbgaf написав:Все це фарба, вода, спирт, ароматизатор і підсолоджувач.

Інша справа забористі психотропні табли.. ух…
Так?
Hotab
 
Повідомлень: 14506
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:35

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Все це фарба, вода, спирт, ароматизатор і підсолоджувач.

Інша справа забористі психотропні табли.. ух…
Так?

Альпрозолам непогана штука, на ніч есзопіклон. Без заспокійливих потім лікувати інфаркт чи інсульт буде набагато дорожче.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22387
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Напої (22)
20.03.2025 22:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.