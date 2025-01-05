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Wells Fargo прогнозує зростання
біткоїна у ІІ кварталі...

Wells Fargo прогнозує зростання біткоїна у ІІ кварталі...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 15:12

Wells Fargo прогнозує зростання біткоїна у ІІ кварталі...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики прогнозують, що біткоїн може перейти до зростання у другому кварталі 2025 року, якщо збережуться дві ключові макроекономічні кореляції.

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Wells Fargo прогнозує зростання біткоїна у ІІ кварталі 2025 року
R2
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