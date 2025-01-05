Аналітики прогнозують, що біткоїн може перейти до зростання у другому кварталі 2025 року, якщо збережуться дві ключові макроекономічні кореляції.
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Wells Fargo прогнозує зростання біткоїна у ІІ кварталі 2025 року
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:12
Wells Fargo прогнозує зростання біткоїна у ІІ кварталі...
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Дивися повний текст
Wells Fargo прогнозує зростання біткоїна у ІІ кварталі 2025 року
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