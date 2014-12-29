Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах

Наступного тижня парламент планує розглянути до другого читання законопроєкт №10311, який пропонує запровадити жорсткі обмеження громадянських свобод під час масових заворушень. Раніше, цей проєкт погодили нардепи з правоохоронного комітету Верховної Ради під головуванням Сергія Іонушаса. Він значно розширює повноваження Національної гвардії України (НГУ). Зокрема надає НГУ практично необмежені права для використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу, електрошокерів, безпілотників та інших засобів впливу, зокрема до цивільного населення під час акцій протесту.
Задекларована мета законопроєкту – начебто надати НГУ більше прав та інструментів у звʼязку з тим, що Нацгвардія бере участь у захисті держави під час повномасштабного вторгнення. Проте частина нових повноважень, які надаються НГУ у законопроєкті – немає жодного відношення до більш ефективного захисту держави, а лише надає повноваження розганяти мітинги у стилі ліквідованого підрозділу “Беркут”.
Центр протидії корупції (ЦПК) наголошує, що законопроєкт №10311 не можна ставити до порядку денного без належного доопрацювання та виправлення ризикових норм.
Раніше цей законопроєкт Верховна Рада уже прийняла в першому читанні. Але після цього правоохоронний комітет парламенту додав у редакцію другого читання низку шкідливих поправок, які розширюють повноваження НГУ для застосування примусу та фактично перетворюють Нацгвардію в “інструмент державного пресингу”.