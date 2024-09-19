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Рада запровадила мораторій
на банкрутство «Південмашу»

Рада запровадила мораторій на банкрутство «Південмашу»
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:32

Рада запровадила мораторій на банкрутство «Південмашу»

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада запровадила мораторій на банкрутство державного підприємства «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» (Дніпро).

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Рада запровадила мораторій на банкрутство «Південмашу»
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:32

Лучше бы посадили директора Южмаша в клетку к тиграм. Там не платят зарплату и не собираются её платить.
Kevin
 
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