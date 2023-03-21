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ФОПам І та ІІ груп нагадали про строки сплати авансового...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Дивися повний текст ФОПам І та ІІ груп нагадали про строки сплати авансового внеску єдиного податку
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