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ФОПам І та ІІ груп нагадали про
строки сплати авансового...

ФОПам І та ІІ груп нагадали про строки сплати авансового...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:51

ФОПам І та ІІ груп нагадали про строки сплати авансового...

Пропонуємо до обговорення:
Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

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ФОПам І та ІІ груп нагадали про строки сплати авансового внеску єдиного податку
R2
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