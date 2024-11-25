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Уряд виділив 113 млн грн для
підготовки угоди про надра...

Уряд виділив 113 млн грн для підготовки угоди про надра...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 12:35

Уряд виділив 113 млн грн для підготовки угоди про надра...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів виділив 113 млн грн з резервного фонду держбюджету на консультаційні послуги, необхідні для підготовки проєкту угоди про співпрацю з США у сфері копалин.

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Уряд виділив 113 млн грн для підготовки угоди про надра зі США
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 12:35

ще одна годівниця-розкрадання для зєльйоних ГНИД!
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