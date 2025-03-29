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В Україні з’явився новий REIT,
який дозволяє інвестувати...

В Україні з’явився новий REIT, який дозволяє інвестувати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2025 20:54

В Україні з’явився новий REIT, який дозволяє інвестувати...

Пропонуємо до обговорення:
Столичний забудовник Standard One, який спеціалізується на прибуткових будинках, оголосив про запуск нового продукту — S1 REIT. Це інвестиційний інструмент, що дає можливість стати співвласником квадратних метрів в житлових будинках S1. Дохід, який прогнозують в компанії, становить від 8,2% річних у доларі США.

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В Україні з’явився новий REIT, який дозволяє інвестувати в окремі квадратні метри
R2
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