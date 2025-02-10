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«Аномальна» ситуація на валютному
ринку України: в НБУ...

«Аномальна» ситуація на валютному ринку України: в НБУ...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 16:42

«Аномальна» ситуація на валютному ринку України: в НБУ...

Пропонуємо до обговорення:
Українці стають менш охочими до готівкової валюти. Про це свідчить тенденція до зменшення купівлі валюти, через що останніми днями її пропозиція на готівковому ринку навіть перевищує попит.

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«Аномальна» ситуація на валютному ринку України: в НБУ пояснили, що відбувається
R2
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