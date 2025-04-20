Шукаю приватного інвестора / позику 300 000 грн під розписку

Вітаю!
Мене звати Гліб. Шукаю чесну фінансову допомогу — позику або інвестора на суму 300 000 грн для закриття боргів.
Моя ситуація:
• Маю стабільний офіційний дохід — 26 000 грн/міс
• Готовий на розписку, нотаріальний договір, інші гарантії
• Пропоную прозорий графік повернення
• Мета — не уникати відповідальності, а вирішити проблему чесно та відкрито
Ціную адекватні умови без передоплат і шахрайських схем.
Готовий вийти на відеозв’язок, надати документи, обговорити умови.
Пишіть у приват або під темою — з повагою відповім на кожен варіант.
Дякую за розуміння!