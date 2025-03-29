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Рівень тіньової економіки в
Україні та світі (інфографіка)

Рівень тіньової економіки в Україні та світі (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:42

Рівень тіньової економіки в Україні та світі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Рівень тіньової економіки в Україні до повномасштабної війни оцінювався приблизно у 30%. У «тіні» потенційно може перебувати 40% економіки. Однак для окремих галузей, наприклад, торгівлі, цей показник може становити 60−70%.

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Рівень тіньової економіки в Україні та світі (інфографіка)
R2
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