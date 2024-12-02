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Як отримати QR-код
для свого рахунку

Як отримати QR-код для свого рахунку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:40

Як отримати QR-код для свого рахунку

Пропонуємо до обговорення:
Одночасно із запровадженням міжнародного стандарту номера банківського рахунку IBAN, НБУ розробив правила використання QR-коду для здійснення переказу коштів.

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Як отримати QR-код для свого рахунку
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