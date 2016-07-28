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Валютні ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 28 кві, 2025 23:38
Згідно постанови, начебто валютні ОВДП продаються на вторинному ринку за грн
Но чомусь в банках, ціна вказана в $, а в інвестфірмах в грн
Кожна установа сама вирішує в якій валюті продавати?
Реально за яку валюту продають валютні ОВДП на вторинному ринку?
Якщо наприклад інвестфірма продає доларову ОВДП за грн, то погашення відбуваються в $?
Чи діють обмеження як для депозитів, на суму покупки?
Виглядає як більш надійна конвертація, та можливо без обмежень
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dan74
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Додано: Вів 29 кві, 2025 10:28
dan74 написав:
Згідно постанови, начебто валютні ОВДП продаються на вторинному ринку за грн
Но чомусь в банках, ціна вказана в $, а в інвестфірмах в грн
Кожна установа сама вирішує в якій валюті продавати?
Реально за яку валюту продають валютні ОВДП на вторинному ринку?
Якщо наприклад інвестфірма продає доларову ОВДП за грн, то погашення відбуваються в $?
Чи діють обмеження як для депозитів, на суму покупки?
банки за валюту, небанківські за гривню. законодавчо так. небанківські брокери не мають валютної ліцензії, чи щось таке
Виглядає як більш надійна конвертація, та можливо без обмежень
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